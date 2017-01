Microsoft Office es una muy buena opción en cuanto a aplicaciones de ofimática se refiere. Trae un paquete muy completo y potente compatible con muchos sistemas operativos e incluso con una versión web. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar por tener este software. En caso de ser universitarios tenemos grandes descuentos o incluso tenemos acceso a él de forma gratuita, pero el resto de mortales tendrán que pagar una licencia que aunque es barata, cuesta seguir pagando por software de uso no profesional aún en 2017. Todas ellas son gratuitas, aunque la última de ellas incorpora publicidad que podemos eliminar adquiriendo una licencia.

5 programas gratuitos para suplir a Office 2016

Muchas de estas alternativas a Microsoft Office quizás ya la conozcáis, pues al ser las mejores son también las más conocidas. Entre ellas se encuentran algunas que llevan con nosotros desde 2002, mientras que otras tienen tan solo unos poquitos años.

OpenOffice

OpenOffice Writer funcionando sobre Windows 8.1

Estando disponible en Windows, macOS y Linux, con OpenOffice podremos tener acceso a un completo paquete que es capaz de sustituir de forma total al Office tradicional que tenemos en Windows. Esta suite ofimática es libre y de distribución gratuita traducido a más de 110 idiomas. Estas son las aplicaciones que incluye el paquete:

Writer (documentos de texto)

Calc (hojas de cálculo)

Math (cálculos matemáticos)

Base (bases de datos)

Draw (editor de gráficos)

Impress (presentaciones)

Al ser de código libre podemos encontrar muchas variantes, entre las cuales se encuentra LibreOffice, la más famosa, una de las alternativas que también está dentro de esta lista. Podemos ver en la captura de pantalla que la interfaz es muy anticuada, muy de comienzos del año 2000, pero ese no es su gran fuerte, sino la potencia y compatibilidad con muchos formatos.

FreeOffice

FreeOffice Presentations para Windows

FreeOffice no nos ofrece un conjunto de programas muy grande (tan solo tres), pero funciona de manera eficiente mediante una interfaz no muy actualizada, pero sí limpia y muy ordenada. Es muy ligera y está disponible en tres sistemas operativos: Windows, Android y Linux, pero no para iOS y macOS. Por supuesto, como su propio nombre reza, es totalmente gratuita desde que comenzó el proyecto en 1987. Como vemos tiene mucho recorrido Estos son los tres programas que podemos descargar:

TextMaker (documentos de texto)

PlanMaker (hojas de cálculo)

Presentations (presentaciones)

A la hora de descargar el programa tendremos que introducir nuestro correo electrónico, que será a donde nos llegará una clave de licencia que tendremos que introducir la primera vez que abramos alguno de sus programas, junto con un registro muy sencillo, pero no es obligatorio, pues podemos tan solo poner nuestro nombre y ya está.

LibreOffice

LibreOffice Calc para Windows

Si OpenOffice era pesado con 120 MB, LibreOffice lo es todavía más, pues pesa casi el doble, 208 MB. Esta es una de las variantes de OpenOffice cuyos desarrolladores decidieron en 2010 separarse del proyecto y construir el suyo propio debido a ciertas desavenencias. Igual que su "padre", cuenta con 6 programas distintos muy completos:

Writer (documentos de texto)

Calc (hojas de cálculo)

Math (cálculos matemáticos)

Base (bases de datos)

Draw (editor de gráficos)

Impress (presentaciones)

Por supuesto es gratuito y como su propio nombre reza, de código libre. Este tipo de aplicaciones demuestra que no es necesario pagar por un programa, pues siempre existen alternativas gratuitas muy buenas a la de pago. En concreto esta versión no incluye muchas diferencias con OpenOffice, o al menos gráficas, pero lo cierto es que tiene un aspecto mucho mejor.

Calligra

Versión de Calligra Gemini Stage para Windows

Calligra es una de las opciones más completas junto a LibreOffice y OpenOffice. Se centra mucho en el diseño, aunque también presta mucha atención a la ofimática, que es lo que nos concierne. Los programas de edición de gráficos le convierten en una de las mejores alternativas, pues estas funciones no las trae ningún otro paquete. En total tenemos estas 6 aplicaciones:

Flow (diseño de flujos y diagramas de trabajo)

Plan (gestión de tareas)

Sheets (hojas de cálculo)

Stage (presentaciones)

Words (documentos de texto)

Karbon (gráficos vectoriales)

Esta es otra bifurcación de Kingsoft Office desarrollada en 2010. Es compatible con Windows, macOS, Linux, FreeBSD, pero no es compatible con ningún sistema operativo móvil. Realmente sí que es compatible con Maemo, pero este SO ha quedado obsoleto en el mundo de la telefonía móvil (nunca llegó a despegar y tan solo estuvo disponible en un teléfono móvil).

WPS Office

WPS Writer funcionando sobre Windows 8

Anteriormente se llamaba Kingsoft Office, pero pasó a llamarse WPS Office en junio de 2015. Es compatible con Windows, Android y iOS, pero no es ejecutable en macOS a no ser, claro, que hagamos uso, por ejemplo, de un emulador. Al igual que en su antecesor, KSoft Office, tan solo tenemos tres programas dentro del paquete:

Writer (documentos de texto)

Spreadsheets (hojas de cálculo)

Presentations (presentaciones)

Está muy enfocado al trabajo colaborativo, y si bien no es como Google Docs que nos permite trabajar a varias personas al mismo tiempo, sí que nos permite incluir comentarios, hacer un seguimiento de la actividad y sincronización con WPS Cloud, el servicio en la nube de la compañía.

De estas cinco alternativas estoy seguro que alguna se adapta a lo que buscas exactamente, pues variedad no falta como vemos. La pena es que no todas tienen versión para todos los sistemas operativos, pero es por ello que en la lista hay al menos dos aplicaciones web que se podrán ejecutar desde cualquier SO.