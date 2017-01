TeamViewer nos ofrece una solución de control remoto en todos los sistemas operativos inimaginables: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Windows Phone 8, Blackberry e incluso Chrome OS. Lleva con notros ya 12 años (desde 2005) ayudándonos a, por ejemplo, controlar nuestro ordenador sin estar en casa. Tan solo lo instalamos en el cliente y en el servidor para poder llevar a cabo el proceso de control remoto. El servidor nos proporcionará una clave y un identificador y tendremos que introducirlo en el cliente para autentificarnos. La disponibilidad en los diferentes sistemas operativos y el buen funcionamiento de las aplicaciones disponible hace de TW la mejor opción para este tipo de tareas.

5 aplicaciones similares a TeamViewer

TeamViewer es uno de los programas más antiguos de este tipo y por ese mismo motivo encontraremos funciones que no veremos en otros de este estilo. Una de las mejores ventajas es que desde Android podemos manejar Windows, por ejemplo, y no tenemos porqué ceñirnos a Android-Android o Windows-Windows. Pero a pesar de esto os traemos posiblemente las cinco mejores alternativas.

AnyDesk

La sencillez y la seguridad son las dos características que podrían definir a AnyDesk. No tenemos versión ni en iOS ni en Android pero sí que podemos controlar de forma remota ordenadores con Windows o con macOS. Otro de los puntos donde más destaca AnyDesk es en la velocidad de conexión, y es por eso que se lleva una nota de ocho sobre diez.

Controlando un W10 desde W8.1 con AnyDesk

La conexión es muy fácil realizarla. Debemos abrir la misma aplicación en el cliente y en el servidor. La aplicación no hace falta ni que la instalemos, es portable (pesa tan solo 1,5 MB). En el ordenador cliente introducimos la ID del ordenador servidor, aceptamos la solicitud desde el ordenador servidor y ya estaremos manejándolo. Cuando movamos el ratón en el cliente se moverá automáticamente en el servidor (esto por ejemplo en TeamViewer no podemos hacerlo).

Ammyy Admin

La interfaz de Ammy Admin me ha recordado muchísimo a uno de las primeras versiones del programa del que os traemos alternativas. Como podremos ver en la captura de pantalla el diseño está desfasado, pero eso no importa, pues funciona muy bien a pesar de ello. La ventaja de esta aplicación frente al resto es clara: podemos establecer la velocidad de conexión. Seremos notros los que elegiremos a qué velocidad nos conectamos y no serán los servidores de la compañía quien nos lo imponga.

Controlando Windows 8.1 desde Windows 10 con Ammyy Admin

Hay dos tipos de conexiones en este programa: control remoto y "Solo ver". La segunda es como si estuviéramos en una videoconferencia por medio de Hangouts o Skype, donde, por supuesto, el cliente no podrá controlar el ordenador. Ammy Admin pesa mucho menos que otros clientes (755 KB) y tampoco requiere instalación.

Debo indicar que para descargar el .exe necesitaremos un navegador web compatible: solamente funciona Internet Explorer y Opera. Si os fijáis, yo en W10 he tenido que instalar Opera para poder descargarlo porque no me dejaba ni desde Google Chrome ni desde Microsoft Edge. Traté de descargarlo desde algún repositorio alternativo al oficial, pero lo único que conseguí fue hacerme con un virus (bendito Avast), así que si decidís hacer lo mismo que yo tratad de usar sitios web verificados, que tengan algún dominio serio y una larga trayectoria en Internet.

LogMeIn

Después de TW diría que LogMeIn es una de las aplicaciones de este tipo más famosas (es más, es más antigua, concretamente es de 2003). Este programa es algo más tradicional y por lo tanto sí que requiere instalación. Eso sí, no ocupa mucho, pues el instalador pesa tan solo 24,5 MB. Pesa 20 veces más que los otros que os hemos traído hasta ahora pero sigue siendo muy ligero.

La instalación no llevará más de un minuto y es posible que la gráfica se reinicie durante el proceso, no os preocupéis. La identificación es mediante usuario y contraseña, por lo que tendremos que registrarnos, lo que no es muy cómodo.

Versión de LogMeIn para Windows

Cuando queremos controlar un ordenador remotamente tendremos que mandar una solicitud al otro usuario, y podremos hacerlo con un enlace tanto por correo (el que hayamos puesto en la instalación) o también podemos proporcionar la URL de la invitación por donde nosotros queramos. Una vez abramos la URL podremos controlar el ordenador cliente. La fecha de caducidad de las invitaciones la elegimos nosotros.

Lo bueno de este método es que no necesitamos tenerlo instalado en el ordenador cliente, sino que es desde el navegador web. Lo malo es que usa Flash, una tecnología obsoleta que va a dejar de existir en tan solo dos meses y medio.

VNC

Otra de las aplicaciones más anticuadas y obsoleta, a mi gusto, pero que igualmente debemos mencionar pues funciona muy bien. VNC requiere que el cliente y el servidor tengan usen dos aplicaciones distintas. El cliente deberá usar Viewer y el servidor deberá usar Server. En la instalación podemos elegir cuáles queremos elegir, pero en principio debemos instalar ambos.

VNC Server

También tendremos que registrarnos en su portal web, pues necesitaremos un serial. Tranquilos porque es gratis si seleccionáis que lo queréis para uso personal y no profesional. En general mi experiencia ha sido muy mala, necesita un reenfoque total a nivel de desarrollo. Sin duda opciones como AnyDesk o Ammyy Admin están muy por encima.

Supremo

Volvemos a la carga con las alternativas ligeras: Supremo es una opción que no hará falta instalar, aunque si queremos podemos hacerlo, igual que TeamViewer (aunque no lo hemos mencionado TW permite o bien usarlo sin instalar o instalándolo). La autentificación es muy sencilla, pues tampoco hará falta que nos registremos.

Controlando un W10 desde Supremo instalado en W8.1

Supremo me ha recordado mucho al programa de control remoto más famoso, pero en su versión actual y no en sus primeras versiones, como me recordó Ammyy Admin. Hay que destacar que Supremo es una de las aplicaciones más seguras de este tipo debido al cifrado AES de 256 btis.

Todos estas apps son muy similares entre sí porque cumplen la misma función, pero como podremos comprobar algunas tienen una optimización mucho más lograda que otras. La mayoría tiene versión comercial, pero lo importante es que si lo descargamos para uso personal podremos hacerlo de forma gratuita.