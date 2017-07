Ah, la era de los 16 bits. La recuerdo como si fuera ayer, y han pasado casi 30 años desde que la Mega Drive de Sega llegó al mercado. Toda una generación que estaba acostumbrada a los 8 bits y a los gráficos de la NES y la Master System quedó marcada. Por lo pronto la nueva consola no sólo doblaba en bits al resto de máquinas del panorama, sino que además era capaz de ofrecer unos gráficos con los que en la época ni siquiera se podía soñar. Era como tener una recreativa en casa. No del todo (igualar la potencia de las arcade de la época era complicado en los sistemas domésticos), pero sí se acercaba mucho.

Es difícil que no me invada la nostalgia pensando en aquellos tiempos. Se pueden volver a revivir usando algún tipo de emulador, pero por desgracia no todos funcionan correctamente o las ROMs de los juegos no están bien hechas. ¿No sería genial que alguien optimizase los antiguos juegos para nuevos sistemas?

SEGA Forever, los mejores juegos clásicos de Sega recuperados para iPhone y Android

Pues eso mismo es lo que han hecho desde Sega. Han lanzado una serie de cinco juegos clásicos de Mega Drive para iOS y Android, entre los que podemos encontrar títulos tan memorables como Sonic the Hedgehog o Comix Zone. Vamos a hablar de todos ellos a continuación.

Sonic The Hedgehog, el gran rival de Mario

¿Qué podemos decir de Sonic que no se haya dicho ya? Durante mucho tiempo fue la imagen de Sega y el principal competidor de Mario y Luigi. Recuerdo debates muy encendidos en el patio del colegio para dilucidar quién era mejor: el erizo azul o el fontanero italiano.

Todos conocemos de sobra la historia de Sonic y las mecánicas del juego: correr a toda velocidad a lo largo de varios niveles para evitar que el Dr. Robotnik (o Eggman, depende del lado del charco en el que te encuentres) se apodere de las Esmeraldas del Caos y conquiste el mundo. Todo ello en un side scroller divertido y colorido.

Altered Beast, del arcade a los 16 bits

Si algo tienen buena parte de los juegos que se incluyen en esta lista es el estatus de "mítico". Este es uno de ellos. Altered Beast venía empaquetado con las Mega Drive en sus primeros tiempos de venta aquí en España, y antes de eso había sido una máquina arcade que tuvo bastante éxito.

La historia del juego no es muy conocida, pero eso no significa que no la tenga. Este título está ambientado en la antigua Grecia, donde un soldado resucita por obra y gracia de Zeus para rescatar a Atenea. El dios le concede el poder de convertirse en bestias (como por ejemplo en hombre lobo) gracias a distintos power-ups que recoge durante cada nivel.

Se trata de una mezcla de beat-'em-up con ligeros elementos de plataformas que en su momento hizo las delicias de toda una generación de jugadores. Una imprescindible conversión directa de las arcades a las consolas, igual que lo fue Golden Axe en su momento.

Phantasy Star II, el JRPG al espacio exterior

Este no menos mítico título es una secuela de otro aparecido en la Master System. Phantasy Star II para la Mega Drive planteaba una nueva serie de aventuras a los jugadores. En él el protagonista, Rolf, tenía que descubrir por qué fallaba Mother Brain, el ordenador que controlaba y mantenía el planeta Algos.

Se trata de un gran JRPG de su época, con vista cenital y combates por turnos. Seguro que los más acérrimos del género disfrutarán volviéndolo a jugar.

Kid Chameleon, plataformas y power-ups para todos

Kid Chameleon es uno de esos juegos que, a pesar de sus excelentes mecánicas y de estar muy bien realizado, tuvo más éxito fuera de nuestras fronteras que dentro. Ante nosotros tenemos un juego de plataformas clásico donde debemos encontrar una bandera para superar cada nivel, al tiempo que derrotamos a distintos enemigos usando máscaras que nos conceden distintas habilidades.

La trama del juego se desarrolla cuando Casey, uno de los jugadores de Wild Side, un título de realidad virtual que "existe" sólo en el juego, se adentra en la máquina para derrotar al jefe final del juego, que capturaba a los jugadores tras vencerlos en sus respectivas partidas.

Comix Zone, uno de los últimos grandes títulos

Aparecido en 1995 y con la era de las consolas de 32 bits ya a punto de empezar, Comix Zone fue uno de los últimos grandes títulos de la Mega Drive. Era colorido, original, con una historia interesante, un gameplay que presentaba un beat-'em-up más que competente y unos gráficos fantásticos.

Eso sí, tenía una pega importante: era extremadamente difícil y sólo tenías una vida para pasarte todo el juego, sin continuaciones. Es uno de esos títulos "a prueba de mancos", aunque quizá ni los más expertos podían pasarse el juego de una sola tacada cada vez que lo jugaban.

La historia del juego gira en torno a un dibujante de cómics (Sketch Turner), que se ve introducido en sus propias historias por el mismo villano que él creó para ser el antagonista de sus creaciones. Turner debe luchar para escapar y vencer a Mortus, el "malo" de la película.