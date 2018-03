Hablar de Playerunknown’s Battlegrounds o PUBG es hacerlo de un título que, en determinados aspectos, ha conseguido revolucionar el shooter como género. Esto se ha debido en gran medida a la inclusión del modo battle royale, lo que ha otorgado al juego y a sus desarrolladores un éxito tremendo. Sin embargo no han sido los primeros en hacerlo, ya que hay títulos anteriores a 2012 que ya incluían este tipo de combate (que por alguna razón no acabaron de calar). Y como no podía ser de otra manera, al aparecer PUBG en el mapa con un modo de juego que lo ha puesto todo patas arriba, tenían que surgir imitadores.

Antes de seguir, convendría aclarar alguna cosa. Puede que eso de battle royale te suene de algo. Por ejemplo de un manga y una película nipona con el mismo nombre. Es más, en la película se podía ver al célebre Takeshi Kitano entre el reparto.

Pues bien, la premisa de los battle royale de PUBG es exactamente la misma que la de las películas. El usuario aparece en el campo de batalla con los demás jugadores, y tendrá que intentar sobrevivir a cualquier precio.

El asunto de la supervivencia implica varias condiciones:

Equipos pequeños, de no muchos jugadores.

Todos empiezan con un equipo mínimo, que pueden mejorar mediante la exploración o acabando con otros jugadores.

Cada jugador empieza en lugares aleatorios del mapa, que también se genera aleatoriamente.

El ganador de la partida es el último jugador que queda después de eliminar a todos sus oponentes.

Ahora supongamos que PUBG no es el juego que estabas buscando. ¿Qué puedes hacer? En este artículo vamos a darte una serie de ideas para que puedas encontrar otros títulos que se ajusten más a lo que quieres encontrar.

La competencia de PUBG: disparos y supervivencia para todos

El mercado de juegos para PC está lleno de shooters con los que llenar las horas muertas de nuestro tiempo, pero no todos son como PUBG o se le acercan lo más mínimo. Sería muy fácil colocar aquí una lista de FPS con los que rellenar espacio, pero lo que queremos es ofrecer una experiencia lo más fiel posible al juego original.

Fortnite Battle Royale, el rival más directo

Imagen de Fortnite Battle Royale

Después de que PUBG llegase a lo más alto, como dijimos antes, hubo quienes se apresuraron a subirse al carro intentando capitalizar con su propia versión el éxito de Battlegrounds. Epic Games lo hicieron con Fortnite y el movimiento no ha sido en absoluto desacertado.

Fortnite Battle Royale es la expansión del título que le da el modo battle royale, pudiendo funcionar con el juego completo instalado o de forma independiente. Este paquete es free-to-play, mientras que el juego Fortnite es de pago (de momento, ya que según el desarrollador será gratuito en algún momento de este año).

Fortnite Battle Royale 7.0.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Esta expansión de Fortnite es de las alternativas más depuradas a PUBG, con un sistema de clases que otorga habilidades propias a cada una y un surtido de armas tan amplio que hace que el arsenal nuclear de Corea del Norte parezca una chiquillada.

GTA V: Smuggler’s Run, bienvenidos a las Motor Wars

Gameplay de GTA V Smuggler's Run

Smuggler’s Run es un pack gratuito para GTA V que expande su ya de por sí gran mundo online. En él vienen incluidos un buen número de modos, entre los cuales (y para lo que nos interesa) podemos destacar uno conocido como Motor Wars, con el que las battle royale también llegan a GTA V.

¿Cómo funciona? Muy sencillo. Hay cuatro equipos de cinco jugadores, que saltan de un avión a una parte del mapa del juego. Dicho área incorpora zonas seguras que se reducen al estilo de PUBG, dato que deberás tener en cuenta mientras juegues.

GTA 5 - Grand Theft Auto Windows Descargar GTA V: Smuggler's Run Windows Descargar

Si lo que quieres es llevar la experiencia de Battlegrounds a tu GTA no es una mala opción en absoluto, y si quieres algo distinto a PUBG en un entorno familiar como puede ser la ciudad de Los Santos vale la pena que le des una oportunidad.

Last Man Standing, una buena introducción a los battle royale

Imagen de Last Man Standing

Supongamos que nunca has jugado a un título battle royale. Puede que quieras hacerlo, pero que no te atrevas a comprar uno de estos juegos por si la experiencia no te gusta. No te preocupes, te tenemos cubierto. Con este free-to-play llamado Last Man Standing podrás hacerlo sin tener que rascarte el bolsillo obligatoriamente.

Puede que a este juego le falte el atractivo visual de otros compañeros suyos que veremos en esta lista, pero lo que no se puede negar es que con algo gratis no se puede discutir. Puede ser un buen sustituto de PUBG para los usuarios que más cortos de fondos anden, es entretenido y sirve para dar una idea de lo que son los juegos battle royale a quienes no los conozcan.

Last Man Standing 1.5.49 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Como peculiaridades de Last Man Standing podemos destacar que los mapas son relativamente pequeños y las zonas de combate están en su centro, lo que concentra mucho la acción. Además, conforme vayas infligiendo (y recibiendo) daño, más te alejarás de las zonas seguras.

ARK: Survival of the Fittest, las battle royale llegan al “survival evolved”

Gameplay de Ark: Survival of the Fittest

ARK: Survival of the Fittest es un pack de expansión añadido a ARK: Survival Evolved antes de que dejase la etapa del early access, una práctica moderna que está plagando los videojuegos de hoy en día, aunque esa reflexión ya es para otro artículo.

La adición de las battle royale a ARK no son tanto para cambiar el género del juego, como para favorecer el enfrentamiento entre jugadores. Hay zonas de peligro bien definidas repartidas por todo el mundo virtual diseñadas para crear situaciones de combate, que es justo donde el nuevo modo de juego tiene sentido.

ARK: Survival Of The Fittest Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Aunque si lo tuyo no es el PvP, entonces ARK tiene contenido de sobra para mantenerte entretenido: desde la creación de tu personaje, a conseguir materiales, a crear un refugio aceptable y no morirte de hambre, el juego es toda una experiencia para los más aventureros.

Rust, de los más veteranos en las battle royale

Imagen de una batalla en Rust

Se podría pensar en Rust como un FPS multijugador similar a ARK, aunque sin la posibilidad de domesticar dinosaurios. Dicho esto vale la pena comentar que este título hace años que tiene servidores battle royale dedicados, mucho antes de la aparición de PUBG. Ahora bien, las reglas que rigen estos mapas difieren de las de Battlegrounds.

Para empezar no te tiras en paracaídas al mapa, sino que tú y tus compañeros de partida aparecéis en él con un equipo mínimo. Las diferentes armas y armaduras se pueden encontrar en edificios que están localizados hacia el centro de cada mapa, con zonas seguras que se irán encogiendo.

Rust Idioma Español S.O. Windows Licencia de pago Descargar

Por decirlo de otra manera, se creará un anillo invisible que delimita la zona de combate del que al final no podrás salir si no quieres sufrir daños. Este anillo se irá concentrando en torno al centro del mapa, de forma que se favorezca el combate por encima de todo.

H1Z1, battle royale con una advertencia

Imagen de un combate en H1Z1

H1Z1 se plantea como un título de supervivencia en tercera persona en un mundo postapocalíptico, donde los zombis han devorado a casi toda la humanidad. Hasta aquí, nada que lo diferencie de otros juegos similares como DayZ. Ahora bien, el videojuego que nos ocupa tiene un modo llamado “Battle Royale”.

En este modo tendremos las mismas mecánicas que en el modo supervivencia, sólo que con la obligatoria zona segura que se encoge. Es decir, que podremos recoger objetos con los que fabricar armas y elementos de curación conforme jugamos, al tiempo que nos batimos el cobre con otros jugadores.

H1Z1 Idioma Español S.O. Windows Licencia de pago Descargar

Ahora bien: este juego está en acceso anticipado. Esto significa que durante tus partidas es probable que te encuentres con bugs, glitches, algunas deficiencias gráficas y crasheos ocasionales. Esto puede llegar a ser extremadamente frustrante, así que si te decides por este título te recomendamos que te armes de paciencia.

The Culling, masacre y una trama todo en uno

Gameplay de The Culling

Antes hablábamos de la película japonesa Battle Royale. A la hora de vender el argumento de que un grupo de estudiantes es llevado por el gobierno nipón a una isla apartada para que se maten entre ellos en un tiempo inferior a 72 horas hace falta una buena trama. Como es cine japonés se puede presuponer que es bizarra y retorcida, porque lo es.

Algo así pasa con The Culling. ¿Necesitas justificación a que un grupo de personas se lancen en paracaídas sobre un terreno y se cosan a tiros? Este juego la tiene: los personajes son participantes en una especie de “juegos del hambre”, con amplia selección de armas y equipamiento de combate.

The Culling Idioma Inglés S.O. Windows Licencia de pago Descargar

En cada combate se otorgan puntos, que se usan para mejorar el avatar del jugador. Dicho avatar también cuenta con amplias opciones de personalización, lo que puede ser un plus a la hora de decidirse por él.