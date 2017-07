La temporada final de Juego de Tronos ya está aquí. Pase lo que pase este año por fin tendremos una resolución al problema de Poniente, los reyes legítimos de los Siete Reinos, la amenaza que viene del Norte en forma de Caminantes Blancos, si la casa Stark finalmente se verá reestablecida o si los dragones de Daenerys Targaryen arrasarán con todo y a todos. George R.R. Martin todavía no ha llegado a la conclusión de la historia en los libros, pero en la pequeña pantalla el destino de los personajes quedará sellado entre la séptima y la octava temporada de la serie, que será la última.

Sabemos que los fans de la saga del hielo y el fuego se cuentan por millones en todo el mundo, y con motivo del estreno de esta penúltima temporada queríamos repasar una serie de apps imprescindibles para fans a las que vale la pena echar un vistazo para tener una experiencia más inmersiva.

Apps imprescindibles para fans de Juego de Tronos

Con esta lista podrás sumergirte más a fondo en el universo creado por George R.R. Martin si eres seguidor acérrimo de la saga, y ahora que la serie se termina al menos podrás vivir un último año de Juego de Tronos a tope metiéndote a fondo en la piel de su universo.

HBO, para ver la serie desde tu móvil o tablet

HBO para Android

HBO llegaba a España como un competidor más de Netflix, la que hoy por hoy es la plataforma estrella de vídeo bajo demanda en todo el mundo. Sin embargo, HBO es la emisora original y propietaria de los derechos de Juego de Tronos, con lo que si quieres acudir a ver la serie a alguna parte, aquí puedes hacerlo sin pagar una suscripción a un servicio de televisión por cable. A diferencia de Netflix, HBO no cuelga las temporadas completas de sus series. Las emite con una periodicidad semanal y la posibilidad de ver bajo demanda capítulos ya emitidos.

Por lo demás cuentas con un mes de prueba gratis del servicio de streaming, y si decides suscribirte al final te costará 7,99 euros al mes.

Movistar+, otra forma de ver Juego de Tronos

Movistar+

Movistar+, el servicio de televisión de pago de la operadora telefónica española, cuenta con los derechos de emisión en España de la serie. Como sabrás no sólo es un canal de televisión, sino que se trata de un servicio que se ha diversificado intentando cubrir tambiéndistintos aspectos de la televisión bajo demanda. Esto significa que al contratar este servicio no sólo podrás verlo en tu televisor, sino también en tu PC, tablet o móvil gracias a estas nuevas características con con las que cuenta el servicio.

Ahora bien, no es tan económico como HBO. Cuando contratas el servicio no te haces sólo con la parte móvil y bajo demanda, sino que además contratas el servicio de televisión por cable. Eso hace que el precio aumente sensiblemente, aunque dependiendo de lo que necesites puede que te compense.

Game of Thrones, el juego oficial para iOS y Android

Todos conocemos la fórmula ganadora de Telltale Games en títulos como The Walking Dead o The Wolf Among Us, aplicada más recientemente con Batman. Básicamente lo que han hecho ha sido reinventar las aventuras gráficas y hacer que cada decisión que el usuario tome cuente (quizá sin llegar a tener las ramificaciones del "efecto marioposa" de Until Dawn).

Con su versión de Game of Thrones para los más jugones han repetido la fórmula con mucho éxito. El juego se sitúa entre libros y temporadas, contando historias de las familias menores que son menos protagonistas en las tramas principales, de las que poco llegamos a saber como espectadores o lectores.

Nos encontramos ante un juego que narrativamente engancha, nos conecta con los personajes que controlamos y hace que tomemos conciencia de ellos y que nos preocupe su bienestar. El juego es una pequeña obra maestra que vale la pena descubrir.

Spoiler Shield, bloquea los spoilers hasta que hayas visto el capítulo

¿Aún no has visto el primer capítulo de la penúltima temporada y llevas todo el día evitando los spoilers? Gracias a Spoiler Shield ya no tendrás que hacerlo, dado que esta app los bloquea automáticamente para que no sepas lo que no te interesa. Está disponible para iOS y Android. La app ocultará información relacionada con el nombre de la serie, sus personajes, o sus lugares en las principales redes sociales, de forma que no lleguen a tus ojos cosas que no quires leer.

Si buscas una forma rápida de bloquear todos los spoilers posibles, esta es una de las mejores maneras.