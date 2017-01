Has dado con el vídeo definitivo. Cuando se lo enseñes a tus amigos triunfarás y serás el alma de la fiesta. Pero cuando lo vuelves a buscar... epa, la desgracia acontece: ya no lo encuentras. O peor infortunio todavía, no hay conexión a Internet. ¡Qué fatalidad! Tu gozo en un pozo, ya no serás el tío (o la tía) chachi que esperabas ser y no te invitarán a más guateques. ¿Cuántas veces te ha pasado? La solución a tus problemas pasa por guardarte ese vídeo para ti para siempre en tu dispositivo móvil. Ya no tiene pérdida posible. A no ser que te roben el teléfono, claro.

Es muy necesario resaltar el "para ti" en este contexto, ya que la descarga de vídeos de Internet afecta a un batiburrillo de líos y rollos legales, así que es importante que se reserve para el uso personal. Si aceptas un consejo, haz con las creaciones de los demás lo que te gustaría que hicieran con las tuyas.

Aplicaciones para bajar vídeos gratis en Android

En esta selección de apps gratuitas que os traemos, hay un combo de cuatro que se enmarcan dentro de la Play Store y seis fuera de ella. Puedes encontrar sin mucho esfuerzo diversas APKs para descargar vídeos, como las que aparecen a continuación, pero por motivos obvios (e antibióticos) se recomienda precaución con estas aplicaciones. O, como diría Ross Geller... ¡unagi!

SnapTube - YouTube Downloader

Estás viendo un vídeo en YouTube y de repente algo vibra en tu interior... ¡temazo! ¿Qué puedes hacer? Recurrir a SnapTube. Con esta apk no solo puedes descargar vídeos de YouTube directamente desde el buscador, también su música. Y todo inmediatamente en tu móvil con tan solo tocar la flechita roja. Puedes elegir entre formato MP3 y M4A para las canciones, aunque siempre en calidad 128 kpbs. Los vídeos se descargan en MP4 y podrás seleccionar su calidad en función del vídeo original.

SnapTube, eficaz pero abrumadora opción

El explorador divide nuestras búsquedas entre vídeos de YouTube y el resto de la web, de donde también podemos descargar vídeos. No obstante, la caza de vídeos es más completa en YouTube, ya que podemos afinar la búsqueda por tema, duración o fecha de subida.

SnapTube cuenta con su propio reproductor y también con una herramienta de gestión de archivos que nos clasifica los vídeos y la música que guardamos en el interior de nuestro dispositivo móvil, no solo los que hemos descargado. La app mola y es muy útil, pero abruma un poquito en principio y son un pelín cansinos con tanto autobombo y tanto "dame like", hazte fan y "dame like" otra vez.

Video Downloader, Tool for All

Empezamos con un programita muy chulo. Video Downloader es sencillo, bonito y eficaz. Cuando una aplicación cuida detalles como la fuente tipográfica, siempre es buena señal... o eso clama la maquetadora friki que vive en mi interior. Este programa nos permite descargar vídeos y las imágenes de previsualización de los mismos con tan solo pegar una URL en la barrita.

Video Downloader, sencilla, directa y funcional.

¿Fácil? Sí, mucho, porque se basa en cuatro botones y no necesita más. Y por si su dificultad todavía planteara algún problema, cuenta con un tutorial para los más cándidos. Si la dirección que ponemos es válida, tendremos la opción de cambiar el nombre del vídeo por defecto y elegir el formato y la calidad del mismo, que variará en función de la fuente original.

Video Downloader nos ayuda a descargar vídeos, entre otras muchas páginas, de YouTube, Vimeo, Dailymotion y Facebook. Desde la sección "Recent" se pueden cotillear los archivos descargados, reproducirlos e incluso compartirlos directamente. Por decir algo malo, a veces es más lenta que una carrera de caracoles a la hora de examinar las direcciones, pero es un pequeño inconveniente que no ensombrece sus virtudes.

GetThemAll Any File Downloader

Nos enfrentamos ahora con la hermana pequeña de la extensión para ordenadores que tanto tiempo nos ha ahorrado a los obsesivos de descarga masiva de imágenes. Con GetThemAll no solo tenemos la posibilidad de descargar vídeos, sino también imágenes, audios y GIFs. Toda una pasada.

Su funcionamiento está chupado. La mecánica de este programa se basa en un navegador propio con una barra superior en la que se inserta una dirección y, una vez cargada, pinchamos en la flechita gris que aparece en la esquina inferior derecha. Después aparecerá un listado de los archivos disponibles en esa URL. Podemos visualizarlos todos o poner filtros si estamos buscando un tipo determinado de archivo. Por último, solo tienes que seleccionar los elementos deseados, emplatar y servir. Podemos visualizar los archivos descargados desde la propia app y también reproducirlos.

GetThemAll en formato de bolsillo.

Aviso a navegantes (y demás marineros de agua dulce): es necesario empezar a cargar el vídeo en cuestión que queremos bajar para que aparezca en el listado de descarga. Y, ojocuidado, no funciona con YouTube.

KeepVid

Como TubeMate, KeepVid nos ofrece de inicio un menú con páginas webs en las que buscar vídeos para descargar, aunque podemos añadir las que se nos ocurra. Y también, al igual que aquella, esta apk nos ayuda a descargar vídeos en MP4 y GGP y los audios de los mismos en MP3 y M4A. Lo que aporta esta aplicación con respecto a otras es que nos deja pausar la descarga e incluso cancelarla. Y es más, una vez bajados los archivos, desde la propia apk tenemos la posibilidad de reproducirlos, borrarlos o ir a la página de descarga original.

KeepVid, para escuchar, ver, navegar, descargar...

Aunque podemos bajar cositas desde otras webs de vídeos, el buscador principal se basa en YouTube. La descarga puede efectuarse desde el propio vídeo o desde el listado de los resultados de búsqueda. Completa, efectiva, con un menú atractivo y sin publicidad cargante... ojalá pudiera decirse lo mismo de la dieta del 7 de enero.

TubeMate YouTube Downloader

Tras este nombre tan largo se esconde el requetefamoso TubeMate, un APK para facilitar nuestra descarga de vídeos y audios de YouTube y otras páginas. Esta aplicación me encanta porque es de las pocas que, según la abres, te advierte de que si no eres un niño bueno y no utilizas esta app solamente pasa fines privados, los Reyes Magos te traerán carbón.

Una flecha verde aparecerá en la barra superior siempre que haya algo para descargar en la web actual. Podremos seleccionar la calidad del vídeo descargado dependiendo de la de la fuente original, y elegir entre los formatos MP4, 3GP o WEBM para descargarlo. Los audios, por su parte, se pueden bajar en M4A, OGG y MP3 con una calidad e 128 kbps. Ojito, porque no podremos descargar todos los vídeos ni siempre en la calidad suprema que deseemos.

El lema de TubeMate bien podría ser "sin prisas, pero sin pausa".

El propio APK nos aporta un menú con un registro de páginas webs donde encontrar vídeos y descargarlos, aunque también podemos introducir nuestra propia URL. Además, nos permite crear listas de reproducción y nos gestiona la lista de vídeos descargados. Su lado menos bueno es que a veces no responde bien y puede llegar a ser bastante lenta al toque.

iTube

iTube nos aporta algo diferente en este listado, ya que funciona como un reproductor de música. Esto implica que, al contrario que YouTube, podemos minimizar la aplicación y saltar a otra y continuar escuchando el audio. Lo chulo de esta aplicación es crear tus playlists y escuchar música desde YouTube sin necesidad de tener la aplicación abierta y estar seleccionando una canción tras otra cuando terminen.

Escucha tus temazos preferidos desde YouTube.

Pero esta apk no es solo diferente en su funcionamiento. Al loro con lo que tocas, porque con tan solo dar un toque en un vídeo que aparezca en la búsqueda, este se descargará en nuestro dispositivo móvil y pasará a formar parte de la lista de reproducción.

MyVideoDownloader para Facebook

Decir que la aplicación de Facebook no funciona muy bien es un eufemismo muy generoso. Es una app muy mejorable y, como dirían las criadas de nuestra khaleesi favorita, lo sabe todo el mundo. ¿Dónde leches ha metido Mark Zuckerberg mis vídeos? VideoDownloader, además de ayudarnos a descargar archivos de esta red social, interpreta el papel de una madre y nos encuentra nuestros vídeos y GIFs y también en los que hemos sido etiquetados. ¿Es guay o qué?

La opción más chula para descargar vídeos y gifs desde Facebook

La aplicación funciona como un explorador de Facebook en el que podemos interactuar como en el programa oficial. Pero además nos recuerda los últimos vídeos y GIFs que hemos visto, los que ha compartido cualquier amigo o página de fans que seleccionemos, los que nos han gustado, los que hemos compartido, los que hemos guardado y en los que nos han etiquetado.

Desde la propia app se nos ofrece la posibilidad de descargar los vídeos y gifs del historial. Y además podemos seleccionar un vídeo como favorito (bookmark) para localizarlo siempre que queramos recurrir a él sin necesidad de descargarlo. Si es que son todo ventajas. Bueno, más o menos, porque de vez en cuando se inmola y las descargas de enlaces a YouTube no funcionan muy allá.

Peggo

Esta apk con nombre de canción de Michel Teló (perdón por el chiste malo) me mola porque sabe lo que quiere el usuario medio de Internet: vídeos de gatitos. O al menos es la sugerencia de búsqueda que aparece al abrirla. Lo segundo más chulo de Peggo es que podemos descargar vídeos y el audio de estos con una facilidad pasmosa.

Peggo, simpleza y rapidez para vídeos y audios.

Y sus opciones son igual de molonas. No es necesario que bajemos el vídeo o el audio entero, es posible seleccionar exclusivamente la parte que nos interesa. Desde la propia aplicación podemos cambiar el título y el artista. Aunque el único formato disponible para guardar música es MP3, nos aporta opciones tan guais como eliminar el silencio al comienzo y al final del audio y ajustar el volumen a un nivel agradable, esto es, al normalizado de los MP3 estándar. En cuanto al vídeo, también podemos seleccionar su calidad desde un menú desplegable dentro de la web desde donde nos lo bajamos.

Peggo también nos permite cancelar las descargas a medias y editar las etiquetas de los MP3. A estas alturas, impresiona su facilidad de manejo y su sencillez práctica.

File Downloader: MP4 vídeo DL

Este programa, al contrario de los dos primeros, no funciona como un navegador en sí, sino como un motor de búsqueda. Nuestra labor es poner lo que se nos ocurra en la barrita y se nos conduce directamente a la sección de vídeos de Google. Lo que mola de File Downloader es que ya desde el propio buscador podemos descargar los vídeos sin necesidad de entrar en el enlace. Basta con tocar en "DL file" y aparecerá un listado de los ficheros a descargar.

File Downloader es la opción para cómodos.

No solo se descargan a toda leche, además podemos visualizar los archivos y gestionarlos desde la propia aplicación. ¿Y ya está? Para nada, también recopila todos los vídeos de tu dispositivo móvil desde el botón que alguien tituló "Vídeos" en un alarde de originalidad. Ah, y también podemos crear playlists y marcadores. Si no te parece suficiente, un apunte más: también puedes descargar imágenes y PDFs.

Funciona muy bien con YouTube, pero con otras plataformas de vídeos es más regulera. La app está muy bien, pero el bombardeo incesante de publicidad es un pelín excesivo.

Videoder

¿Y qué tiene Videoder que no tengan las otras? Este APK nos da la posibilidad de efectuar descargas rápidas de vídeos y audios con tan solo tocar el icono con forma de rayo que aparece debajo de cada elemento buscado. Desde ese mismo menú podemos seleccionar el formato de la música o la calidad del vídeo de tu elección.

Descarga vídeos y audios a toda pastilla con Videoder.

Desde la sección de descargas podemos pausar las mismas, y también eliminarlas, reproducirlas, borrarlas, bajarlas con otra resolución... y hasta convertir los vídeos directamente a formato sonoro. Y también nos aporta un registro de webs populares desde donde podemos descargar archivos y la posibilidad de agregar la nuestra.

Mira que habrá apps (en la Play Store y fuera de ella) que te ofrecen el oro y el moro en cuanto a descargas de vídeos, pero es chungo dar con una que funcione de verdad. Y una que sirva realmente para lo que tú necesites, todavía más. Pero seamos claros: si las webs no nos ponen fácil la descarga de vídeos sus motivos tendrán, aunque si te quitas el parche del ojo y el loro del hombro y utilizas los vídeos descargados para uso personal, siempre te quedará una de estas aplicaciones para solucionarte la papeleta.