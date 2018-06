Existe una gran variedad de aplicaciones para teléfonos y tabletas Android que solo se pueden instalar cuando eres usuario root, es decir, superadministrador. Estas apps tienen muchos y variados propósitos, pero por alguna u otra razón sólo se pueden utilizar cuando tienes permisos de acceso a todo el sistema operativo. Hay exploradores de ficheros, utilidades para flashear ROMs, herramientas para desinstalar aplicaciones preinstaladas, limpiadores de basura, apps para liberar espacio de almacenamiento, juegos hackeados con todo gratis en su interior... A continuación te enseñamos la lista de apps imprescindibles para todo usuario root. Si ya eres superusuario no puede faltarte ninguna.

Apps imprescindibles para teléfonos Android rooteados

Saca papel y boli y apunta las apps que forman la biblia sagrada del rooteo de terminales Android. Si aún no eres usuario root puedes consultar nuestras guías para rootear teléfonos Android sin PC o para rootear teléfonos Android mediante un PC, tendrás que probar con ambos sistemas y estar atento a las particularidades de cada modelo de smartphone y versión del sistema operativo.

Titanium Backup

Interfaz de Titanium Backup para Android

Las copias de seguridad son vitales ante posibles problemas. Si no quieres perder todos los vídeos, fotos y demás contenido multimedia, tu agenda de contactos o tus documentos debes realizar un backup lo antes posible. Titanium Backup es una de las mejores apps para este cometido, de hecho precisa permisos root para hacer copias de seguridad de material que normalmente no es incluido en ellas. Por ejemplo es capaz de hacer copias de aplicaciones y su contenido, lo que viene de perlas tras instalar una ROM personalizada dado que no hay que instalarlo todo a mano después. Podrás encriptar esos backups para que nadie tenga acceso a ellos. Puedes hacer una copia de todo o de aplicaciones concretas, y encima puedes programarlo para no tener que estar atento al proceso y que se lance de forma automática.

App2SD / AppMgr III

Algunas pantallas de opciones de AppMgr III

¿Te falta espacio en el teléfono? Es uno de los bienes más preciados así que cualquier app capaz de liberar espacio en nuestro teléfono debería ser un imprescindible. El nombre de App2SD lo dice todo, podrás mover tus apps a la tarjeta SD y liberar espacio de memoria. Esto quizás no sea ninguna novedad para los usuarios de las últimas versiones de Android, pero para todos los demás es una app vital que requiere tener el teléfono rooteado. Mueve todo, desde el archivo APK hasta el resto de archivos relacionados con la app. También incluye un desinstalador de apps, un emulador de terminal y otras interesantes herramientas. Totalmente gratuita pero contiene publicidad y su aspecto no es muy amigable. Eso sí, muy útil.

SuperSU

Una de las principales cosas que se pueden hacer con un Android rooteado es acceder a las confines del sistema de archivos. SuperSU es uno de las mejores apps que existen para este cometido, podrás gestionar qué apps solicitan permisos de superusuario y concederlo o no, deshabilitar el rooteo o proteger mediante contraseña determinadas partes del sistema. Una app imprescindible para usuarios con teléfonos rooteados.

Xmod Games

Xmodgames es el sitio de los juegos hackeados

Los juegos son muy populares y hacer trampa en ellos está muy mal. Sin embargo hay gente a la que le gusta hacer uso de trucos y juegos modificados para saltar las limitaciones, tener vida infinita o armas solo disponibles pasando por caja. Si estás buscando versiones trucadas de los juegos más populares Xmod Games es la app que buscas. Teóricamente la app permite también hacer otras cosas como sacar capturas, grabar vídeos o crear tus propios MODs más allá de los disponibles (Candy Crush Saga, Subway Surfers...).

Dumpster

Recupera ficheros borrados con Dumpster

Has descargado un documento y lo has borrador por error. Si no fueras usuario root tendrías un serio problema, pero si lo eres y tienes Dumpster no está todo perdido. Esta app es capaz de recuperar archivos borrados, una papelera de reciclaje clásica. Si quieres eliminar todo el contenido al completo tendrás que ir hasta la app y vaciar manualmente toda la papelera como es normal, mientras tanto tus cosas seguirán estando disponibles por si las necesitas. Además puedes previsualizar lo que vas a recuperar.

Greenify

Pon tus apps a hibernar con Greenify

Otro de los grandes males de nuestra época es la duración de la batería. Los móviles son cada vez más grandes y consumen más recursos, por lo que toca buscar formas de optimizar el consumo. Greenify es una interesante app capaz de poner en hibernación todas las apps que no se están utilizando con el consiguiente ahorro de batería y logrando que el sistema corra más rápido. Simplemente asegúrate de que al configurar servicios que podrían ser realmente importantes como la alarma estos se mantienen activados, no sea peor el remedio que la enfermedad. La app se puede usar sin root pero capada.

BusyBox

¿Necesitas acceder todavía más comandos de sistema? Esta es tu app, con la que tendrás más de 300 nuevos comandos para gestionar cosas hasta ahora imposibles. Algunas apps que solo se pueden usar en teléfonos rooteados de hecho te pedirán tener esta caja de herramientas con comandos de Unix y Linux. También te puede ser bastante útil para flashear nuevas ROMs en tus dispositivos.

ROM Manager

Algunos menús de ROM Manager

En el mundo Android la personalización del sistema operativo cobra especial importancia, para lo que existen todo tipo de MODs del sistema operativo. Claro que gestionar su instalación o desinstalación puede ser bastante confuso si no fuera por apps como ROM Manager. Podrás gestionar todas tus ROMs de una manera sencilla.

Device Control Root

Interfaz de Device Control para Android

Una utilidad avanzada para meter mano al sistema operativo y al hardware. No es una aplicación recomendada para manazas, úsala sólo si sabes lo que haces. Con ella tienes acceso al funcionamiento interno de la CPU y la GPU de tu terminal y podrás realizar en ellos toda clase de ajustes. También permite borrar por completo apps preinstaladas en el teléfono, lo cual es un buen punto a su favor al permitir que te deshagas de toda la basura que suelen incluir fabricantes y operadores.

Root Browser

Algunas opciones de Root Browser

Esta es posiblemente una de las mejores alternativas cuando uno busca un buen explorador de ficheros para Android. Es cierto que en este sector hay mucha competencia pero Root Browser merece la pena, especialmente si eres usuario root, requisito indispensable para poder instalarla y usarla. Tendrás el explorador de archivos ideal para encontrar lo que sea en las entrañas de tu aparato.

FlashFire

Instalar nuevas ROMs en Android es un proceso bastante habitual entre los usuarios descontentos. Para realizar esa tarea hay que tener herramientas como FlashFire y los conocimientos suficientes para no dejar el teléfono inservible. Puede flashear terminales OTA (Over the Air) o a partir de archivos ZIP, tú decides. También permite crear y restaurar backups.

System App Remover

Removedor de apps es otra herramienta para usuarios root

Es una de las cosas más molestas de cualquier teléfono, las apps preinstaladas que no se pueden eliminar. Prácticamente todas las ROMs de Android traen de por sí un buen paquete de apps que no se pueden borrar y que no usarás nunca. System App Remover es la solución para estos casos.

Flashify Root

Flashify es perfecto para manejar ROMS

Las copias de seguridad son vitales cuando se realizan operaciones con el sistema operativo. A la hora de flashear una ROM es de vital importancia que toda la información esté a buen recaudo, para lo cual Flashify Root puede ser la opción perfecta. Ojo porque la versión gratuita solo permite realizar 3 flasheos al día.

Magisk

Magisk es una interesante herramienta que por un lado permite rootear teléfonos con un método menos agresivo que los usados habitualmente, y que por otra parte permite realizar diferentes ajustes una vez el teléfono ha sido rooteado, como por ejemplo ocultar a determinadas apps este rooteo.

CPU Tuner

Interfaz de CPU Tuner para Android

El consumo de batería es el problema más gordo de nuestro tiempo. Lógicamente cuantas más funciones tengas activas y más uso del teléfono menos dura la batería, pero también existen herramientas como esta que te pueden echar un cable mediante la configuración de reglas para el trabajo de tu procesador. Realiza diferentes ajustes solo posibles si eres root para que la batería te dure más.

SD Maid

SD Maid, de lo mejor para limpiar tu Android

Android es un sistema operativo donde hay mucho spam relacionado con la limpieza y optimización del sistema, así que entendemos que no quieras confiar en una app de esas características. Sin embargo no podemos dejar de recomendarte SD Maid, una app que no solo promete sino que también cumple limpiando archivos basura de nuestro teléfono.