Hoy en día todo el mundo lleva una cámara de vídeo encima. Hace unos años algo así era impensable: había que comprar un aparato externo dedicado única y exclusivamente a la grabación de vídeo, que generalmente era muy caro y que no todas las familias se podían permitir. A la democratización de las cámaras de vídeo hay que sumar la de las herramientas de edición. Antiguamente esto sólo podía hacerse usando moviolas o cabinas muy aparatosas, pero con la llegada de la edición no lineal en los ordenadores cualquiera puede montar su propia "película". Y, como no podría ser de otra manera, también puede hacerse en los teléfonos móviles.

Es por eso que en este artículo hemos querido reunir los mejores editores de vídeo gratuitos para iOS, con lo que si tienes un iPhone o un iPad podrás empezar a montar tu propia historia cinematográfica tan rápido como la registres.

Las mejores apps gratuitas para editar vídeo en iOS

Como siempre que nos enfrentamos a una lista de estas características, lo que queremos es ofrecerte alternativas a coste cero para que puedas empezar a practicar desde tu dispositivo móvil sin tenerte que rascar el bolsillo. Aquí están nuestras recomendaciones.

iMovie, una de las más populares

Cuando preparábamos esta lista de apps de edición de vídeo estaba claro que teníamos que incluir iMovie. Lleva mucho tiempo siendo una de las más usadas por los usuarios de iPhones y iPads para editar sus propios vídeos, además de aprovechar a la perfección las características de Apple.

Creación de una película con iMovie

Por ejemplo, incluye soporte para 3D Touch, puede capturar vídeos en FullHD a 60 frames por segundo e incluso trabajar con vídeos 4K. Una auténtica bestia en su campo. Puede que sea de las que tienen una vertiente social más desarrollada, ya que permite incluso subir vídeos directamente a canales de televisión como la CNN.

VivaVideo, para quienes quieran dejar iMovie

VivaVideo es popular tanto entre los usuarios de iOS como los de Android. Esta herramienta es la mejor opción para quienes dejan iMovie, y permite a los usuarios recortar y unir clips de vídeo en una línea temporal que funciona a la perfección.

Edición de clips y temas en VivaVideo

Llama la atención la inmensa cantidad de contenidos que esta app trae consigo: hay más de 200 stickers, temas, filtros y transiciones con las que jugar a coste cero. Vale la pena darle una oportunidad y ver de qué es capaz. Quizá lo que más puntos le resta a esta app es algo tan trivial a la par que importante como la usabilidad, ya que encontramos que no está muy pulida. Su disposición puede hacer que al usuario le resulte engorroso utilizarla.

Splice, de lo mejor para iOS

Splice es un editor de vídeo que quiere ser poderoso a la par que minimalista. Huelga decir que la aplicación cumple con lo que promete: es tan fácil como elegir el clip de vídeo con el que queremos trabajar y empezar a dar rienda suelta a nuestra creatividad. Puede que no tenga la misma cantidad de efectos de VivaVideo, pero tampoco lo necesita. Esta app quiere que nuestro trabajo se haga de forma fácil y rápida. Splice está muy bien hecha, pensada y acabada y contribuye a darle un gran aspecto a nuestras creaciones.

Interfaz de Splice para editar vídeos en iOS

A cambio lo que esta app ofrece es un editor muy simplificado y efectivo que cumple sobradamente con su objetivo. Para quienes estén buscando algo simple con lo que trabajar desde el minuto cero.

Adobe Premiere Clip, de los más profesionales y completos

Cuando hablamos de Adobe Premiere Clip puede que lo estemos haciendo de uno de los mejores y más completos editores de vídeo disponibles para iOS, incluso en su versión gratuita. Cuenta con un rango de opciones lo suficientemente basto como para satisfacer a todo tipo de usuarios.

Adobe Premiere Clip en un iPhone

Esto significa que se trata de una app inclusiva, que puede tratar con quienes quieren un clip de vídeo autogenerado y con quienes quieren retocar hasta los detalles más ínfimos de sus clips.

Magisto, una gran opción que lo hace todo por ti

Magisto es, al igual que otras apps que ya hemos tratado en esta lista, uno de esos editores de vídeo que lo hace todo por el usuario. En caso de que no tengas tiempo de editar tus propios vídeos, con esta aplicación podrás crearlos en sólo tres pasos.

Creación de una película con Magisto

En primer lugar lanza la app y selecciona los vídeos que quieres montar, después elige un tema visual y por último una banda sonora. Y ya está, así de fácil. Sólo te lleva un par de minutos, y después de eso ya puedes compartirlo en tus redes sociales predilectas. Ahora bien, si lo que estás buscando es cierto grado de control, entonces esta app no es para ti. Quizá deberías probar otras opciones, aunque la propuesta de Magisto sí es muy interesante.