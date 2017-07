Llevas varios meses deseando ponerte a aprender inglés pero nunca encuentras el tiempo ni el dinero para poder pagarte una academia? No te preocupes porque en el artículo de hoy te vamos a enseñar las mejores aplicaciones con las que podrás aprender inglés o sencillamente repasar y mantener al día lo que ya sabes. La ventaja de poder llevar a tu propio profesor en el smartphone es que siempre que tengas un hueco sin nada que hacer, podrás dedicarlo a repasar lo ya aprendido o a hacer nuevos ejercicios. Aunque no te lo creas, estas aplicaciones son muy útiles y realmente sirven para aprender. Es cierto que lo ideal es ir a una academia, pero eso conlleva una inversión económica y de tiempo que no todo el mundo se puede permitir.

Te recomendamos que antes de decantarte por una aplicación pruebes todas, ya que aunque en cierto modo se parecen, sí que tienen un estilo propio y ofrecen ejercicios de estilos diferentes. También debes tener en cuenta que no es lo mismo querer aprender inglés sin saber nada que si ya tienes un nivel razonable y sólo quieres practicar.

Aplicaciones completamente gratuitas

Por desgracia si estabas pensando en aprender inglés sin gastar ni un euro las opciones son muy limitadas. Es cierto que en la Google Play Store hay muchas más aplicaciones gratuitas, pero aquí hemos reunido las mejores y las que realmente ofrecen un estilo de aprendizaje práctico y que sirvan para aprender, no sólo engañarnos pensando que estamos aprendiendo cuando no es así.

Duolingo, la más famosa

Interfaz de Duolingo en Android

A poco que investigues en Internet sobre aplicaciones para aprender inglés, Duolingo será con casi toda probabilidad la primera opción que te sugerirán probar. Es sin duda una de las mejores apps para aprender idiomas y sin tener que pagar absolutamente nada. Su método consiste en ir completando unidades con ejercicios de diferentes temáticas o secciones gramaticales. Por ejemplo, hay grupos de ejercicios para aprender vocabulario sobre la comida y también otros para aprender el pasado o preposiciones.

Duolingo Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Tendremos que ir repasando todas las unidades superadas cada poco tiempo para no olvidar lo aprendido. Por medio de la opción de entrenamiento podremos hacer un repaso general de todo lo que hemos visto hasta ese momento. Aunque lo más negativo de Duolingo es que sus ejercicios son excesivamente simples en algunas ocasiones. Como podemos registrarnos con nuestra cuenta de Facebook, podremos ver un ranking con nuestros amigos para comprobar quién ha estado trabajando más cada día y cada semana aprendiendo idiomas. Además es posible crear clubs o unirnos a algunos ya creados para compartir conocimientos o resolver dudas.

Aplicaciones de ejercicios de gramática

La otra alternativa si quieres aprender inglés sin gastar ni un euro consiste en utilizar alguna de las aplicaciones que son básicamente un repositorio de ejercicios de gramática. Estas aplicaciones pueden venir mejor para usuarios que ya tengan conocimientos de inglés y quieran repasar la gramática recordando todo en general.

Si buscas en la Google Play Store encontrarás una gran variedad de aplicaciones de este estilo, gratuitas y de todos los niveles, desde el A1 hasta el C2. No suelen tener un diseño atractivo ni tampoco funciones extra como ranking de puntuaciones con amigos, pero pueden ser muy útiles si simplemente quieres realizar ejercicios de inglés mientras esperas al bus.

Aplicaciones con pagos in-app

Si realmente tienes interés en aprender inglés y quieres ponerte en serio, te recomendaría pagar alguna de las siguientes aplicaciones. El orden con el que están puestas no representa nada, como dije al principio lo ideal es que pruebes todas y veas cuál es el estilo de aprendizaje que mejor se adapta a ti.

Busuu, una aplicación cómoda y divertida

Interfaz de Busuu en Android

Personalmente la consideraría como una de las mejores alternativas a Duolingo entre las diferentes aplicaciones de pago. Ofrece una interfaz muy agradable además de una amplísima variedad de ejercicios hasta el nivel B2 y la posibilidad de obtener certificados oficiales de McGraw-Hill.

Al empezar te preguntará si eres principiante o tienes ya conocimientos de inglés. Si seleccionas esta segunda opción, realizarás un examen para que la app averigüe tu nivel y pueda ofrecerte ejercicios acordes a tu nivel de inglés. Un detalle muy interesante es que en cada serie de ejercicios te indica el tiempo que tardarás en realizarla. Además de que puedes ver qué tipo de ejercicios incluye cada unidad en ese espacio de tiempo y te irá mostrando información sobre la gramática que estás tratando en esa unidad.

busuu Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Su precio es de 9,99 euros al mes para un único mes, 49,99 euros para el pack de 6 meses y 64,99 euros para el pack de 12 meses. Aunque te aviso de que al registrarte y hacer la primera prueba, te aparecerá una notificación avisando de que puedes disfrutar de un 50% de descuento en los próximos 15 minutos para adquirir el pack de 12 meses, quedando en sólo 32,49 euros

Babbel, seguro que la has visto en la TV

Interfaz de Babbel en Android

Probablemente te suene Babbel, ya que en los últimos meses han invertido mucho en publicidad en la televisión. Su funcionamiento es similar a Duolingo: tenemos varios cursos y dentro de cada uno hay varias unidades con ejercicios de diferentes temáticas. Pero a diferencia de Duolingo, Babbel sólo te permite probar la primera unidad de ejercicios de cada curso. Una ventaja que ofrece es que hay ejercicios con reconocimiento de voz, por lo que podrás poner a prueba tu pronunciación.

Otra ventaja es que los ejercicios aunque son repetitivos, ofrecen un nivel de complejidad superior que es de agradecer de cara a afianzar realmente los conocimientos. Babbel nos obliga a escribir muchas más cosas en inglés, sin embargo, Duolingo en muchas ocasiones simplemente debemos escribir traducciones en español, lo cual siempre es más sencillo que al contrario.

Babbel 5.6.6.020617 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Su precio va desde los 9,95 euros para el pago de un único mes, hasta los 4,95 euros al mes si pagamos directamente 12 meses con un único pago, lo que sumaría 59,40 euros en total. Permite pagar también en bloques de 3 y 6 meses

Memrise, el poder de la comunidad

Interfaz de Memrise en Android

A diferencia del resto de aplicaciones de este artículo, Memrise no se trata de un servicio específicamente creado para aprender idiomas por una empresa que gestione sus contenidos. Sino que se trata de una app en la que los usuarios crean lecciones y las ponen a disposición de todo el que quiera usarlas para aprender.

El aprendizaje con Memrise se basa en tarjetas con diferentes ejercicios. Aunque un detalle interesante a su favor es el uso de reglas mnemotécnicas para quedarnos mejor con los términos más complejos. Dispone de vídeos con personas reales de habla inglesa (nada de voces robóticas) donde tendremos que escuchar lo que dice para responder una pregunta.

Memrise 2.9_3852_memrise Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Quizás su principal desventaja es que los ejercicios que ofrece por lo general son excesivamente simples, aunque lo bueno es que tenemos una amplia colección de cursos hechos por la comunidad sobre todo tipo de temáticas y niveles. La mayoría del contenido es gratuito pero hay ciertas funciones premium que son de pago y que harán más completo tu aprendizaje. Los precios son bastante asequibles: podemos comprar un mes por 7,11 euros que es la peor oferta, comprar 12 meses por sólo 23,50 euros o pagar 99,99 euros para tener acceso a las funciones premium de por vida.

Mondly Languages, la opción ideal para ciertos sectores laborales

Interfaz de Mondly Languages en Android

Si te gusta tener un registro de todo tu avance a la hora de aprender un idioma, sin duda Mondly es la mejor opción ya que ofrece una sección sobre tus estadísticas de aprendizaje muy completas. Además, tenemos la sección Tabla de líderes donde aparecerá un ranking con todos los usuarios que usan la app y tus amigos. El estilo de aprendizaje se asemeja mucho al de Duolingo: ejercicios simples que van reunidos en unidades de diferentes temáticas. Cada día tendremos disponible una lección única para practicar nuevas cosas por aprender.

Mondly Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Lo más interesante de esta app son los cursos específicos. Se ofrecen por 49,99 y 29,99 euros cursos de varias temáticas laborales: para azafatas de vuelo, para camareros de bares y restaurantes, para recepcionistas de hoteles y por último un curso para profesionales del sector sanitario. El precio de las funciones premium de Mondly Languages es de 9,99 euros al mes, un pago de 47,99 euros para 12 meses y durante las primeras horas desde que instalas la aplicación podrás comprar por 47,99 euros el curso para 34 idiomas durante 12 meses.

LinguaLeo, perfecta para aprender y practicar gramática por poco dinero

Interfaz de LinguaLeo en Android

Si ya tienes conocimientos de inglés o sencillamente detestas el ritmo lento que suelen llevar las aplicaciones para aprender idiomas, LinguaLeo puede interesarte. Al iniciar la app nos hace ciertas preguntas sobre qué objetivo e intereses tenemos, a partir de estos datos nos recomendará ejercicios para realizar.

En la pantalla de Tareas nos aparecerán los ejercicios que debemos realizar y en la pestaña de Mi objetivo vemos cómo vamos avanzando. Pero tienes la opción de ir directamente a la sección de Cursos de gramática y realizar ejercicios de diferentes niveles de cualquier tema gramatical.

Inglés con Lingualeo Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Quizás podríamos decir que la sección de Palabras y frases es el mayor punto negativo de LinguaLeo, ya que se basa únicamente en ejercicios con tarjetas en donde nos aparece una palabra o expresión y debemos decir si la sabíamos o no. Es cierto que tenemos hasta 6 tests diferentes para ponernos a prueba pero son muy simples. Pero lo más interesante de todo y una de las ventajas de esta app sobre todas las aplicaciones que hemos visto en este artículo es sin duda su precio: sólo 18,99 euros por 12 meses de uso de la app, el precio más bajo de todos.

Wlingua, una de las opciones más completa en gramática

Interfaz de Wlingua en Android

Por último y no por ello menos importante, tenemos a Wlingua como otra de las mejores aplicaciones para aprender inglés. Nos ofrece escuchar en todos los ejercicios el audio con dos acentos: en inglés británico y en inglés de Estados Unidos. Desde la configuración podemos seleccionar cuál queremos que reproduzca por defecto.

Wlingua ofrece unos ejercicios muy completos, que incluyen desde readings con preguntas sobre el texto hasta escoger qué palabra o tiempo verbal debe ir en una oración. Esto es una gran ventaja porque son ejercicios similares a los que podemos encontrarnos en los libros de texto de las academias de inglés. Además nos encontramos con explicaciones gramaticales muy completas, con varios ejemplos para que comprendas bien lo que se explica.

Aprender inglés con Wlingua 1.94.8 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Su precio es un poco más elevado que el de los otros servicios, pero sin duda puede merecer la pena ya que como digo, sus ejercicios y explicaciones gramaticales son de gran calidad. El mes nos sale a 9,99 euros y los 12 meses a 59,99 euros, también tenemos planes intermedios de 3 y 6 meses, y al registrarnos por primera vez nos ofrecen 7 días para probar el modo premium gratis.

Un detalle que se agradece es que si vamos a estar varios días sin poder trabajar con la aplicación, podemos activar el Modo Vacaciones, de esta forma no perderemos días de acceso premium mientras estemos fuera. Por si fuera poco, podrás utilizar Wlingua en cualquier sistema operativo mediante su aplicación o accediendo a la versión web, ya que todo tu progreso se sincronizará automáticamente.