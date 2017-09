Hace unos años saber inglés era algo que estaba muy bien valorado porque no todo el mundo había tenido interés en apuntarse a una academia y aprender. Pero hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, saber inglés ya no es un extra, sino que se ha convertido en algo básico que se requiere para cada vez más puestos de trabajo. Sin embargo, el día sigue teniendo sólo 24 horas por lo que, si queremos mejorar nuestro nivel de inglés o simplemente practicar y no tenemos hueco para asistir a una academia, la mejor solución será utilizar nuestro iPhone o iPad para estudiar en cualquier lugar.

Todos estamos de acuerdo en que lo ideal siempre será apuntarte a una academia y tener a un profesor nativo con el que practicar y hacer ejercicios en varias clases a lo largo de la semana. Si por algún motivo esta no es una solución viable para ti, te traemos las mejores aplicaciones con las que podrás aprender inglés desde el sofá de tu casa.

Aplicaciones gratuitas

Aunque las aplicaciones más competentes y que más opciones ofrecen para aprender son de pago, no todo el mundo está dispuesto a pagar una suscripción para aprender inglés con su iPhone. Por eso te mostramos algunas de las mejores aplicaciones gratuitas que puedes encontrar.

Duolingo, la aplicación más conocida

Primeros niveles del curso de inglés de Duolingo

Si ya has buscado anteriormente aplicaciones para aprender inglés, con total seguridad Duolingo habrá sido una de las primeras en aparecerte. Ha conseguido una gran fama en los últimos años por tener un diseño simpático a la vez que nos ofrece de manera completamente gratuita de aprender varios idiomas, entre los que se encuentra obviamente el inglés.

El aprendizaje en Duolingo consiste en ir superando niveles de diferentes temas de vocabulario o de gramática. Cada varios niveles realizaremos un examen para desbloquear nuevos. Su sistema de ejercicios puede pecar de ser excesivamente simple, haciendo que sea más común responder ejercicios en español que escribiendo en inglés. Aunque para compensar esto, Duolingo en su aplicación para iOS ofrece en exclusiva la posibilidad de hablar con bots, por lo que podrás practicar tu inglés en conversación si te da vergüenza hablar con una persona real.

Duolingo - Curso gratis de inglés y más idiomas 5.1.10

Además si nos conectamos a nuestra cuenta de Facebook, podremos ver en el ranking las puntuaciones de nuestros amigos a lo largo del mes, de la semana y del día actual. Un añadido divertido para animarte a hacer más ejercicios cada día.

English Exercises Compilation, un gran número de ejercicios para practicar

Lista de ejercicios sobre el futuro en inglés

Puede darse el caso también de que tengas ya cierto nivel de inglés y sólo quieras practicar para no olvidar lo que ya sabes. Para ello lo mejor suele ser buscar aplicaciones que sean simplemente recopilaciones de ejercicios sobre diferentes temas de gramática, podemos encontrar algunas de pago y otras gratuitas.

English Exercises Compilation 1.0

Tras haber probado muchas aplicaciones similares, personalmente me quedo con English Exercises Compilation, ya que además de ser completamente gratuita, nos ofrece muchísimos ejercicios de diferentes tipos, por lo que no todo consiste únicamente en rellenar espacios en blanco.

Tandem, habla con otras personas en inglés

Usuarios con los que poder practicar a hablar en inglés

Si eres una persona que tiene ya un cierto nivel de inglés y puedes mantener conversaciones, aunque sean básicas, quizás te interesa más utilizar una aplicación con la que poder hablar con otras personas en inglés, es decir, un WhatsApp para practicar inglés.

Tandem - Intercambio de Idiomas 2.6.1

Aunque hay otras aplicaciones similares, Tandem es sin duda una de las mejores para esto ya que es la más utilizada tanto en Android como en iOS. Al registrarnos nos preguntará por nuestros gustos personales, nuestro idioma nativo y el idioma que queremos practicar. Finalizado el proceso de registro inicial, podremos comenzar a hablar con cualquiera de todas las personas que nos aparecen compatibles con nuestro criterio.

Aplicaciones de pago con suscripción

Sé que probablemente no entraba en tus planes pagar por una aplicación para aprender inglés, pero lamento decirte que las mejores apps son de pago. Son las que te ofrecen explicaciones gramaticales, más variedad de ejercicios y en algunos casos funciones extra que una app gratuita no te ofrecerá. Lo ideal para saber a qué app suscribirte es probarlas todas, ya que suelen ofrecer una parte gratuita, y comprobar cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Babbel, la habrás visto anunciada en la TV

Ejercicios del primer curso de Babbel

Si hay una aplicación capaz de rivalizar con Duolingo en popularidad esa es Babbel. Lleva desde el año 2007 y ofrece la posibilidad de aprender hasta 14 idiomas. Es probable que hayas visto algún anuncio en la televisión de ellos, ya que suelen invertir mucho en publicidad, sobre todo ahora que todo el mundo está desesperado por aprender inglés.

Su sistema de aprendizaje se distribuye en cursos, dentro de los cuales encontraremos unidades con ejercicios de varias temáticas. Con la versión gratuita de la app podrás probar la primera unidad de cada curso. Dispone de ejercicios con reconocimiento de voz para practicar la pronunciación además de ejercicios de diferentes tipos, un poco más complejos que los de Duolingo aunque quizás repetitivos.

Aprender inglés con Babbel 5.6.2

Al igual que en todos los servicios similares, tenemos varias opciones a la hora de pagar una suscripción a Babbel: un mes por 9,99 euros, 3 meses por 19,99 euros, 6 meses por 33,99 euros o 12 meses por 59,99 euros.

Busuu, aprende y consigue un certificado oficial

Primeros niveles y ejercicios de Busuu en inglés

Personalmente considero a Busuu una de las mejores alternativas, aunque como he dicho al principio, lo ideal es que pruebes todas antes de decidirte por suscribirte a alguna. Es una aplicación muy recomendable ya que además de ofrecer una amplia variedad de ejercicios desde el nivel A1 al B2, tienes la posibilidad de conseguir un certificado oficial de McGraw-Hill.

Cada nivel consta de alrededor de 20 lecciones, las cuales ofrecen varios ejercicios para realizar. Un detalle muy práctico y útil es que al lado de cada ejercicio nos aparece el tiempo estimado de duración, por lo que podremos saber si nos dará tiempo o no a hacer un ejercicio más. Además, en cada unidad encontrarás una explicación sobre la gramática que se va a tratar.

busuu 4.0.1

El precio comienza desde los 9,99 euros para el pago de un único mes, 49,99 euros para 6 meses o 64,99 euros para 12 meses. La opción ideal siempre suele ser la de pagar más meses porque acabamos pagando menos por cada mes.

Wlingua, realmente completa destacando en gramática

Interfaz principal de Wlingua con los primeros ejercicios

Como característica única de Wlingua a destacar sobre el resto de aplicaciones, es la única que nos ofrece la posibilidad de escuchar los ejercicios en inglés con acento británico y acento de Estados Unidos. Esto será de gran ayuda a la hora de ser capaces de entender ambos acentos, ya que varían mucho.

Otro aspecto muy positivo de Wlingua son sus ejercicios, ya que nos encontramos una amplia variedad y no todo se reduce a rellenar oraciones con tiempos verbales adecuados. Por ejemplo, hay readings con preguntas sobre el texto. Sus explicaciones gramaticales son también realmente buenas, ya que desarrollan todo al detalle y además ofrecen ejemplos para que no te queden dudas.

Aprender Inglés con Wlingua - Curso y Vocabulario 1.92

Su precio es el más elevado de todos, parte desde los 11,99 euros para un mes, 23,99 euros para 3 meses, 42,99 euros para 6 meses y 69,99 euros para 12 meses. Aunque podemos activar el Modo Vacaciones gracias al cual no perderemos días de uso premium mientras estemos fuera y no podamos utilizar la app.

ABA English, practica todos los niveles hasta el C2

Los 8 tipos de ejercicios que tenemos en cada unidad de ABA English

Si eres una persona que no tiene ningún conocimiento de inglés, quizás no sea la app más recomendable, ya que el sistema de aprendizaje de ABA English no es el más ideal para alguien que está empezando. Sin embargo, si ya tienes algo de base, puede ser una aplicación interesante.

Tenemos 6 niveles que van desde el inicial hasta el más avanzado, que dicen que sería el equivalente a un C2. Cada nivel tiene varias unidades y dentro de cada unidad tenemos 8 ejercicios diferentes que van desde ver una película o hablar en una conversación o realizar ejercicios de rellenar huecos en oraciones.

Aprender inglés con películas - ABA English 2.5.4

Llama la atención que el precio de un único mes es de 19,99 euros, muchísimo más caro que en las otras aplicaciones. Pero los precios para varios meses son más asequibles: 36,99 euros para los 6 meses y 47,99 euros para suscribirnos por 12 meses.