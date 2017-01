La música y las películas son dos cosas que se llevan pirateando desde el principio de los tiempos de la era de Internet. Si bien es cierto que ahora hay alternativas gratuitas como Spotify (para música) y otras aplicaciones de pago con una cuota muy barata (como Netflix), ninguna de estas plataformas equivaldrá a tener el fichero en nuestro poder para tener la posibilidad, por ejemplo, de ejecutarlo en el dispositivo que queramos o para disfrutar de él de forma offline (en nuestra televisión por medio de un pendrive, por poner un ejemplo). Es por ello que os traemos siete aplicaciones para descargar música en cualquier terminal con Android.

La gran mayoría de aplicaciones para descargar música en Android se alimentan de YouTube para extraer el audio. Esto presenta varias ventajas: podremos descargar millones de audios (pues la librería de YT es gigantesca) y además nos aseguramos de que aquello que queramos encontrar esté disponible.

7 aplicaciones para bajar canciones al móvil

Sin más dilación, os dejamos con nuestra lista de las mejores aplicaciones para bajar música gratis a tu smartphone o tablet Android. Quizás echéis de menos algunos clásicos como Pep! MP3 Downloader, que recientemente se ha reciclado en un reproductor sin opciones de descarga, o Tubemate, al que hemos descartado por ser una aplicación inminentemente orientada a vídeo, a pesar de también incorporar funciones de descarga de audio.

SnapTube

En esta primera aplicación que os traemos queremos destacar que además de audio podremos descargar también vídeo. SnapTube quizás la mejor aplicación de este tipo dado que está actualizada (es de las pocas que lo está), nos permite hacernos con la música/imagen en diferentes calidades y a diferencia de otros también permite previsualizar los vídeos antes de descargarlos.

SnapTube para Android

Por otro lado, la biblioteca de donde SnapTube extrae los ficheros es muy amplia (está compuesta por 24 plataformas web), de las cuales podemos encontrar estos 12 servicios que son los más conocidos:

YouTube

Vevo

Vimeo

Facebook

Instagram

DailyMotion

Vuclip

Twitter

Soundcloud

LiveLeak

DailyTube

Vine

Las descargas están certificadas, por lo que es imposible que contengan virus. Y es que McAfee, Lookout y CM Security han sido los encargados de comprobar que esta aplicación es totalmente segura. El hecho de que no se encuentre en la Play Store es simple y llanamente porque no cumple con las normas de la Play Store, no porque contenga algún tipo de malware.

Tunee Music Downloader

Tunee Music Downloader la hemos definido como "La mejor alternativa a Spotify Offline" pues cumple muy bien con su función: nos permite descargar música sin límites y de forma gratuita, además de ser una de las aplicaciones muy simples pues carece apenas de funcionalidades. Simplemente sirve para buscar música, reproducirla (para comprobar si es la que queremos, no por el hecho de escuchar música como un reproductor normal) y descargarla.

Tunee Music Downloader para Android

Su uso es muy sencillo, no consume casi recursos (ni de almacenamiento ni de RAM). Pero tiene unas cuentas pegas, y es que por ejemplo no podremos seleccionar la calidad de la música que guardamos, sino que la descarga y punto. Otro de los puntos negativos es que la aplicación en cuanto a desarrollo está muy desfasada, lo que podría provocar incompatibilidades con futuras versiones de Android muy pronto.

TinyTunes

Si bien esta es otra de las aplicaciones que no está tan actualizada, TinyTunes es más moderna que otras. Su funcionamiento es muy sencillo: introducimos en la barra de búsqueda la música que queramos descargar (bien sea el nombre del grupo, de la canción o de la descripción, si es que la tuviese).

TinyTunes para Android

Otra de las ventajas de TinyTunes es que está pensada para escuchar música en streaming, lo que hace que podamos crear listas y colas de canciones. A diferencia de SnapTube esta app no extrae el audio de vídeos de YouTube, sino que se alimenta de diferentes servidores públicos para que nosotros podamos escuchar o descargar música.

Fildo

Fildo tiene una librería de millones de canciones que podremos buscar y descargar de manera muy fácil. Quizás la aplicación no sea muy intuitiva pero la línea de aprendizaje no es muy grande. En tan solo unos minutos trasteando conseguiremos usar la aplicación como si lo hubiéramos hecho durante toda la vida.

Fildo para Android

Para buscar cualquier canción tan solo tendremos que usar el buscador que se encuentra en la barra del menú lateral. La verdad es que me ha costado encontrarla y por un momento pensé que no había barra de búsqueda. Desde luego queda mucho mejor donde está colocada habitualmente, pues es mucho más accesible. Su diseño no es tan moderno, pero esto no nos impide usar la aplicación.

YT3 Music Downloader

Esta es otra de las aplicaciones con las que podremos descargar música desde YouTube en MP3 o MP4, en función de si queremos descargar audio o vídeo, respectivamente, dependiendo de la calidad que estemos buscando. Lo primero que ocurrirá al abrir la aplicación es que saldrá un vídeo anuncio, lo cual de entrada quita muchos puntos a la aplicación.

YT3 Music Downloader para Android

Lo bueno de YT3 Music Downloader es que al ir a buscar, antes de que escribamos nada ya nos sugerirá estilos de música que puede que nos gusten. Por supuesto, antes de descargar cualquier archivo podremos escuchar el audio para ver si es el correcto o no (nunca podremos ver el vídeo, solamente podremos previsualizar el audio).

Peggo

Peggo es una aplicación que me gusta mucho por su sencillez. Es una de las aplicaciones más parecidas muchos servicios web que en Windows para descargar música de YouTube. Esta aplicación en concreto es compatible tanto con YouTube como con SoundCloud. Tan solo tendremos que pegar el enlace del audio que queremos descargar y darle a enter, y sin más nuestro teléfono comenzará la descarga pertinente.

Peggo - MP3 de YouTube y SoundCloud para Android

Una de las mejores cosas que trae es que podremos ir a la aplicación de YouTube, buscar un vídeo, darle al botón de compartir y desde ahí seleccionar Peggo para que la música se descargue instantáneamente. De esta forma no tendremos ni si quiera que compartir el link de la canción que queramos. Igual que en YT3 Music Downloader, podremos descargar tanto audio como vídeo.

Invenio Carmen Musica

Invenio Carmen Musica es una aplicación veterana que nos acompaña desde hace bastantes versiones de Android, pero lo cierto es que aún funciona muy bien, y es que a diferencia de otras está actualizada y es perfectamente usable en Android 7.1 Nougat. Si bien es cierto que su estilo no es muy moderno, esto no influirá para nada en su usabilidad.

Invenio Carmen Musica

Es compatible tanto con VK como con YouTube, aunque nosotros recomendamos usar YouTube exclusivamente, pues desde VK (una red social rusa) es posible que no encontremos lo que busquemos, y todos los resultados están en ruso. Para buscar seleccionamos la pestaña de YouTube y escribimos lo que queramos hallar.

Estas siete aplicaciones son las que mejor funcionan de las cuales hemos probado. Hay muchas de este tipo, pero por desgracia la mayoría están desfasadas y ya ni siquiera funcionan por incompatibilidad con Android 7.1 Nougat, la versión de Android más moderna. No desaconsejamos el uso de aplicaciones que no estén en esta lista, pero es preferible que os adaptéis a usar aplicaciones que sí estén actualizadas, ya no solo por problemas de compatibilidad, sino por seguridad.