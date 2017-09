En los últimos años se ha popularizado sobre todo entre la gente joven la moda de ver series y películas por Internet. Esto ha causado que la sociedad vea cada vez menos la televisión, o al menos no tanto como se solía hacer. Los tiempos cambian y la tecnología cambia también: hace unos años resultaba imposible creer que pudieras ver una película en otro sitio que no fuera el cine o tu televisión, y mucho menos que no fuera necesario ni descargarla ni ir a un videoclub. Nuestros smartphones y tablets se han convertido en nuestros mejores compañeros a la hora de buscar entretenimiento cuando queremos descansar y desconectar.

Tanto si eres una persona a la que no le importa pagar una suscripción mensual para disfrutar de series y películas, como si no puedes permitírtelo (o no quieres), en este artículo vamos a recomendarte las mejores aplicaciones para hacer de tu iPhone o iPad el mejor centro multimedia y poder ver todas tus películas y series allá donde vayas.

Aplicaciones de streaming con suscripción mensual

El funcionamiento de estos servicios es muy simple: en lugar de pagar por tener canales de televisión, pagas por poder acceder a un catálogo de películas, series y documentales que se está actualizando continuamente. Hay que tener claro que la mentalidad a la hora de contratar alguno de estos servicios es querer descubrir nuevas series o películas que sean propias de este servicio (por ejemplo, series hechas por Netflix que tienen en exclusiva), ya que puede que las series que sigas actualmente no estén todas reunidas en un único servicio de streaming.

Netflix, la aplicación y servicio más popular

Interfaz principal de Netflix en un iPad

Hoy en día todos habréis oído hablar de Netflix. Llegó a España en octubre de 2015 mientras que en Sudamérica lleva disponible ya varios años. Se ha convertido en el servicio de streaming más popular y más utilizado con cerca de 100 millones de suscriptores en todo el mundo. Ofrece un catálogo inmenso de películas, series y documentales, pero destaca principalmente porque crean contenido de gran calidad que se queda en exclusiva para su plataforma. Series como Stranger Things o Narcos dan fe de ello.

Su aplicación es la mejor de todos los servicios de streaming, ofrece un diseño simple, elegante y es bastante estable, no suele fallar nunca a la hora de reproducir contenido. Permite descargar algunas series o películas para verlas sin conexión. Además, podemos crear perfiles de usuario para que no se mezcle el contenido de cada uno. Está disponible desde 7,99 euros al mes para el plan básico hasta los 11,99 euros para el plan más completo.

HBO España, series sobresalientes en una app que deja mucho que desear

Interfaz de HBO España en un iPad

En noviembre de 2016 llegó HBO España, el servicio de streaming de la famosa productora americana. Si eres usuario de Vodafone podrías disfrutar de hasta 2 años de suscripción gratuita, por lo que te recomiendo informarte si este es tu caso. El catálogo de HBO es más reducido que el de Netflix, pero aun así destaca por la gran calidad de series: Juego de Tronos, Los Soprano, The Wire, Westworld y muchas más. También tenemos disponible con la suscripción el acceso a HBO Family, donde encontraremos un gran número de películas y series para los más pequeños de la casa.

Lo peor de HBO es su aplicación y el funcionamiento de su servicio: falla bastante, no tenemos opción de perfiles, no podemos ver nada sin conexión… Todo esto se compensa en parte con su precio de sólo 7,99 euros al mes para todo el contenido en la máxima calidad disponible.

Amazon Prime Video, el complemento ideal

Interfaz de Amazon Prime Video en iOS

Por último, dentro de los 3 grandes servicios de streaming tenemos la opción que nos ofrece Amazon. Llegó en diciembre de 2016 y aunque no ofrece un catálogo tan amplio como Netflix o HBO tiene un gran punto a favor: es el más barato con diferencia. La clave está en que Amazon Prime Video forma parte de las ventajas de ser usuario Prime de Amazon, para lo cual sólo hay que pagar 19,95 euros al año. Al ser usuarios Prime disfrutaremos de envíos más rápidos y gratuitos en muchos productos de Amazon además de otras ventajas entre las que se encuentra Prime Video.

Su catálogo como hemos dicho es bastante reducido, pero aun así destacan algunas de sus series propias como The man in the high castle o American Gods que merecen mucho la pena. Además, su aplicación funciona bastante bien y permite descargar el contenido para verlo offline. No permite crear perfiles de usuario y sólo podremos enviar lo que estemos viendo mediante AirPlay a nuestra televisión, no tiene soporte para Chromecast, algo que sí es posible con HBO y Netflix.

Aplicaciones para ver tus propias películas y series

Si eres de ese tipo de personas que simplemente quieren tener su propio catálogo organizado para verlo cuando ellos quieran, las siguientes dos aplicaciones son clave para tu dispositivo iOS.

Infuse, el reproductor que puede con absolutamente todo

Así organiza Infuse nuestras películas

Seguramente te ha pasado en más de una ocasión lo siguiente: consigues esa película que tanto llevabas deseando ver en una calidad de imagen brutal con un sonido impresionante y tu reproductor no es capaz de mostrarlo todo como debiera: con Infuse esto jamás te pasará. Siento decir que se trata de una aplicación de pago, pero sin duda alguna merece la pena cada euro que cuesta ya que se actualiza constantemente.

La propia app buscará miniaturas para cada archivo y te organizará todo tu catálogo para que sepas siempre qué has visto, qué no has visto o por dónde te quedaste en alguna película. Además, tiene soporte para recibir archivos en tu dispositivo de varias formas y la posibilidad de enviar contenido mediante AirPlay y Chromecast a una televisión.

Tenemos la opción de probarla de manera gratuita durante varios días, una vez haya terminado ese tiempo podremos pagar 13,99 euros por Infuse Pro 5 que nos dará acceso de por vida a esa versión de la app, o pagar 7,49 euros al año con opción de recibir las próximas versiones que salgan, Infuse Pro 6 sería la próxima en este caso aunque aún no se ha anunciado.

Plex, crea tu propio Netflix en casa

Infuse es ideal si quieres tener todo tu catálogo de películas en un único dispositivo, pero si quieres poder acceder a todo tu catálogo desde varios dispositivos y que esté sincronizado la mejor opción es Plex.

Plex se encarga de organizar todo tu contenido multimedia y sincronizarlo entre tus dispositivos. Para ello tenemos dos opciones: utilizar un equipo como un ordenador de servidor que se encargue de enviar el contenido al resto de dispositivos, o utilizar Plex Cloud para acceder a los archivos que tengamos en servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, OneDrive o Dropbox.

La gran ventaja de Plex es que está prácticamente disponible para todos los sistemas operativos y dispositivos del mercado. Pero para poder disfrutar de todas sus funciones como por ejemplo ver contenido offline, tendremos que pagar el servicio Premium que está disponible por 4,99 euros al mes, 39,99 euros al año o 119,99 euros en un único pago de por vida.

Cómo ver películas y series del navegador en tu televisión

Las aplicaciones que hemos visto se centraban en ver el contenido directamente en la pantalla de tu iPhone o iPad. Algunas contaban con la posibilidad de enviar la imagen a tu televisión mediante el uso de AirPlay o Chromecast. Ahora te vamos a hablar de un par de aplicaciones para ver directamente tus películas y series en tu televisión desde un navegador utilizando estos servicios u otros como Roku o FireTV.

iWebTV, navegador y buscador en una misma app

Prueba de reproducción de una serie con iWebTV

Se trata de una aplicación que es un navegador, pero tiene en su página de inicio la opción de realizar búsquedas de películas o series directamente entre un grupo webs dedicadas al streaming gratuito.

El funcionamiento de iWebTV es muy sencillo: buscamos la película que queramos ver, pulsamos en el botón de enviar contenido una vez estemos en la ventana del reproductor y comenzará la reproducción en nuestra televisión. La versión gratuita tiene algunas limitaciones como por ejemplo un banner que aparece durante la reproducción. Podemos conseguir la versión completa por 5,49 euros, o probar durante un mes las funciones premium si nos suscribimos por 0,99 euros al mes (se puede cancelar la suscripción cuando queramos).

SmartCast, con posibilidad de enviar contenido local

Opciones de SmarCast

Muy similar a iWebTV pero con la ventaja de ser completamente gratuita, aunque sin el buscador integrado, por lo que tendremos que buscar por nosotros mismos dónde podemos ver las series y películas.

Smart Cast es una aplicación muy sencilla, y su funcionamiento es similar al de iWebTV. Una vez tengamos el reproductor en la ventana del navegador, pulsamos sobre la opción de compartir contenido y se conectará a nuestra televisión. Como añadido extra tenemos la opción de enviar también vídeos que tengamos almacenados en nuestro dispositivo.