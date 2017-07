Mucho ha llovido desde los tiempos en los que la fotografía de calidad era acaparada por pequeñas élites económicas o artísticas, y es que las cámaras digitales hace una década y los smartphones más recientemente han contribuido a democratizarla. Hoy en día cualquiera tiene al alcance de la mano un dispositivo capaz de realizar grandes instantáneas y herramientas para su retoque. Pero ojo, un iPhone son palabras mayores: la calidad de su cámara, sus estabilizadores o la gestión de colores y contrastes han creado escuela. Tanto es así que incluso ya existe una corriente fotográfica realizada con el terminal más icónico de Apple.

Y es que un iPhone es mucho más que un teléfono, se trata de un gadget que llevamos encima 24 horas al día que nos permite inmortalizar todo lo que ven nuestros ojos. Pero es que además, tenemos al alcance de nuestra mano un sinfín de aplicaciones para retocar nuestras fotos a nuestro gusto y necesidades desde el propio iPhone o iPad.

Las mejores apps para retocar imágenes en iPhone

De hecho, se estima que de las más de 1.500.000 aplicaciones que encontramos en la App Store, un 2,25% están diseñadas para editar fotos, una inmensa variedad en la que perderse a la hora de escoger la óptima. Por ello hemos decidido recopilar las mejores apps para editar fotos gratis en iPhone y iPad.

MOLDIV

Tanto si eres un principiante como un amateur, seguro MOLDIV se va a convertir en una de tus apps favoritas para editar fotos. ¿El secreto del éxito? Una interfaz terriblemente amigable, sencilla e intuitiva pero que no debe engañarte, ya que tras ella se esconde un pack de funciones de lo más completo en su versión gratis.

Pegatinas y filtros de MOLDIV

Potente edición de fotografías con filtros, recortes, texturas, desenfoque, belleza, adición de texto y pegatinas, rotación, luces y sombras, color, contraste y mucho más.

Creación de hasta 16 collages diferentes y 135 montajes a modo revista o póster.

Modo cámara para tomar fotografías con más herramientas que la app nativa de iOS como obturador, nivelador, anti-vibración, cuadrícula, belleza, tiempo de exposición, etc.

Perfecciona el arte del selfie con una serie de efectos que van a hacer que parezcas Brad Pitt.

Guarda y comparte tus fotos en Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Flickr...

InstaSize

Seguimos nuestro repaso con todo un clásico, InstaSize, que cuenta con más de doscientos millones de descargas en su haber. Sus armas son la simplicidad y una apariencia muy similar a la de Instagram, logrando que esta app se convierta en un must no sólo de los amantes de la fotografía sino también de los presumidos, ya que entre sus muchas características cuenta con un blanqueador dental.

Ajuste de luminosidad en InstaSize

Edición de vídeo y fotografía avanzada con herramientas como calidez, luz, contraste, exposición, recortar, brillo, nitidez...

Adición de efectos, textos con múltiples fuentes y fondos para crear fantásticos collages.

Amplia gama de filtros y pestaña especial de belleza que te permitirá no sólo retocar tus facciones sino que es capaz hasta de eliminar el acné.

Fácil guardado y exportación en las principales redes sociales

Picsart Photo Studio

Presentada como una red social en torno a las imágenes y el arte gráfico, PicsArt es una de las apps más descargas con más de 400 millones de instalaciones en la que podrás compartir tus creaciones con tus fotografías favoritas, clipart, memes, stickers propios y generados por los usuarios, montar collages y mucho más. Y ojo, porque si lo único que buscas es editar, cuentas con la friolera de mil características para que retoques tus fotos a tu gusto.

Interfaz de PicsArt

Edita tu imagen a fondo con herramientas para crear recortes, ajustar, estirar, clonar, añadir texto y ajustar curvas. También tiene una librería completa de filtros artísticos (incluyendo HDR), marcos, fondos, bordes, leyendas y más. Todas las herramientas tienen un modo de pincel para perfeccionar y aplicar en solo una parte de la foto.

¿Que quieres añadir texto? Perfecto, cuentas con cientos de fuentes para ello. PicsArt tiene muchísimas para añadir texto a tus fotos y hacer asombrosas superposiciones de texto.

Inteligencia artificial aplicada a tus imágenes para que modifiques al estilo prisma.

Consigue doble exposición, es decir, montajes de dos fotos usando capas con transparencia ajustable.

Crea y comparte stickers personalizados.

Pinceles personalizables, capas y herramientas profesionales de dibujo.

Toma de fotografías con efectos en vivo

Photoshop

Qué decir de Photoshop que ya no sepas. El software de edición fotográfica por excelencia no necesita presentación. Avalada por su dilatada trayectoria entre profesionales del sector, Adobe Photoshop Express se presenta como una edición light para iPhone y iPad que si bien no admite comparación con el software de escritorio, permite la edición avanzada, rápida y fácil en dispositivos móviles. Cabe destacar una de las características más requeridas por los usuarios, los collages, que combinan la edición avanzada de Photoshop con la incorporación de estilos para montarlos en apenas media docena de taps.

Filtros de Photoshop Express

Retoque fotográfico que incluye recortar, rotar, enderezar, voltear, luz, temperatura, intensidad, brillo, eliminación de ojos rojos y ojos brillantes de las mascotas.

Corrección automática de fotos.

Eliminación de imperfecciones fotográficas como puntos, polvo, sombras, etc.

Más de 45 efectos para agregar a tus fotos.

Incorporación de hasta 15 bordes diferentes.

Modifica las extensiones de tus fotografías.

Añade marca de agua.

Creación de collages automáticos para agilizar la tarea gracias a su composición inteligente.

Carga de archivos desde el dispositivo a Facebook, Google Fotos y servicios de la nube como Dropbox.

Widget mejorado especialmente creado para iOS, de modo que el acceso sea inmediato.

Comparte con un solo toque en Instagram, Facebook, Twitter, Flickr y WhatsApp.

Filterra

Si la simplicidad es lo tuyo, Filterra va a encantarte porque podrás retocar sobre la marcha para ir mejorando tus instantáneas sin mayores complicaciones pero con grandes resultados. Explora su infinidad de filtros, efectos y herramientas para dejar volar tu imaginación y conseguir fotos fantásticas.

Herramientas 'Varita' y 'Temperatura' de Filterra

Permite comparar en el momento varios filtros, texturas y efectos a la vez para decantarte por el mejor.

Crea colecciones fotográficas con un solo tap.

Si crees que te quedas corto, siempre puedes acudir a su tienda y adquirir más herramientas.

Insistimos en su sencillez, consigue grandes resultados sin complicarse

Interfaz minimalista y muy práctica.

Si compartes tus obras bajo el tag #filterra de Instagram, podrás participar en su comunidad.

POTO

Poto es una app cuyo principal objetivo es la creación de collages empleando tus fotos, stickers divertidos y textos con diversos formatos. Podrás editar tus fotos de forma rápida, flexible y divertida con un único límite: tu creatividad.

Distintas opciones de edición en POTO

Contiene decenas de plantillas para collages, tanto para fotos individuales como para integrar hasta 9 fotos.

Herramientas de edición que incluyen rotación, zoom, movimiento...

Decenas de fondos y marcos para tus fotos.

Adición de texto, con múltiples formatos y más de cien fuentes.

Efectos variados, stickers y filtros.

Comparte de manera sencilla en apenas un par de taps en Facebook e Instagram.

Photo Lab

No nos salen las cuentas, pero con Photo Lab podrás editar tus fotos con más de 800 efectos entre los que se incluyen fotomontajes realistas, filtros, bonitos marcos, montajes faciales, plantillas de creación de tarjetas y collages. Su interfaz es clara y la incorporación de efectos es instantánea, no hay necesidad de ajustarlo porque la app lo hace por ti. Entre sus herramientas de edición, las más básicas: rotación, recorte, ajuste de colores, luces y brillo...

Recorte y efectos de Photo Lab

Crea fotomontajes: conviértete en un astronauta, un tigre, un gangster o una monja.

¿Quieres ponerle un marco en forma de dólar o un libro antiguo? ¡También puedes!

Convierte tu foto en una obra de arte emulando el carboncillo, bolígrafo, acuarela, óleo...

Transforma tu foto en un puzzle, fractal, una llamarada...

Emula la portada de una revista como Vogue o Playboy y siéntete como un famoso.

Añade objetos como una corona, un sombrero de elfo, el gorrito de Papá Noel...

Añade textos.

Guarda tus creaciones en tu carrete de fotos y compártelo fácilmente en Twitter, Facebook, Instagram o envíalo como un mensaje de WhatsApp a tus amigos.

Snapseed

Se torna difícil elegir la app favorita para el retoque de imágenes, ya sea por su facilidad de uso o por su funcionalidad, pero teniendo en cuenta ambos criterios, seguramente Snapseed aparecería en el podio. No obstante la todopoderosa Google se encuentra detrás de su creación. De aspecto muy profesional y tremendamente completa, no es de extrañar que sea la favorita de los usuarios. Destaca especialmente la edición por zonas.

Control de brillo de Snapseed