En los últimos años se ha popularizado mucho el término 'free2play’ tanto en las aplicaciones como en los juegos para teléfonos móviles y tablets. Es la respuesta de la industria a la negativa de la sociedad a pagar por una aplicación, pero que sin embargo ve con buenos ojos pagar por desbloquear ciertas funciones o conseguir ventajas en un juego. Estamos acostumbrados a conseguir todo lo que necesitamos de manera gratuita por lo que ponemos el grito en el cielo e incluso nos indignamos con casos como el de Super Mario Run, el cual salió a la venta por 9,99€.

Sin embargo, siguen existiendo apps y juegos de pago que en algunas ocasiones incluyen también pagos in-app. Es por este motivo por el cual surgieron las tiendas de aplicaciones alternativas como Aptoide, la más conocida hoy en día. Si por algún motivo no quieres o no puedes instalarte este market alternativo, en este artículo te vamos a exponer algunas de las mejores opciones que puedes encontrar. Vida más allá de Aptoide: los mejores markets alternativos a la Play Store Una de las grandes ventajas de Android sobre la competencia es la libertad que ofrece al usuario. Sin embargo, a Google no le gusta que seamos excesivamente libres, por eso las apps que se publican en la Play Store tienen que cumplir ciertos criterios impuestos. Por lo tanto, en las siguientes tiendas no sólo podrás encontrar aplicaciones de pago sino también apps que Google no permite en su tienda y los desarrolladores han tenido que buscar otra forma de distribuirlas.

Blackmart, el mercado negro gratuito de las apps

Blackmart tiene la interfaz más sobria y simple

Casi 300.000 aplicaciones podrás encontrar en Blackmart, todas y cada una de ellas gratuitas (sí, incluido ese juego que tanto interés tienes en probar, pero por el cual no tienes intención de dejarte 4,99€). Además, no sólo encontraremos apps de pago gratis, sino que también hay muchas otras aplicaciones que Google no permite en su tienda, como por ejemplo las que ofrecen contenido adulto para mayores de 18 años. Obviamente os recomendamos ir con cuidado ya que podría darse el caso de que alguna app contenga algún virus.

TutuApp, una gran alternativa a la Play Store

TutuApp podría pasar por la tienda oficial de cualquier sistema operativo, tiene diseño sobresalient

Uno de los problemas de las tiendas de aplicaciones no oficiales es que suelen carecer del feedback de los usuarios. No encuentras opiniones ni número de descargas ni nada que te pueda ayudar a ver si esa app es realmente lo que dice ser o si hace bien su función. En el caso de TutuApp tenemos que quitarnos el sombrero por ofrecer no sólo una gran aplicación con un diseño muy cuidado, donde las aplicaciones y juegos están muy bien categorizados, sino que también la comunidad de usuarios es bastante activa.

En TutuApp nos podremos descargar tanto aplicaciones gratuitas que se encuentren en la Play Store como apps de pago sin tener que pasar por caja, al igual que también aplicaciones modificadas para desbloquear funciones como WhatsApp++ o Spotify++. Aunque desde la web de TutuApp garantizan la seguridad de las aplicaciones, os recomendamos ser cautos.

Mobogenie, para descargar música además de apps

La saturación de información que ofrece Mobogenie junto con anuncios resulta frustrante a veces

Al igual que el resto de tiendas alternativas a Aptoide, nos permite descargar apps y juegos de pago gratis. Quizás peca de una interfaz que llega incluso a abrumar del exceso de información que ofrece, pero no tendrás problema en encontrar por ejemplo Minecraft o Super Mario Run para descargar sin pagar nada.

Como función extra bastante interesante, ofrece la posibilidad de descargar música o de crearnos nuestras propias listas de reproducción y hacer de Mobogenie nuestro Spotify gratuito particular. Además, nos irá haciendo recomendaciones de apps y música en función de nuestras descargas y gustos.

SlideME, una tienda con una gran comunidad detrás

Puede que no sea la más atractiva ni actual, pero el diseño es sencillo y bien organizado

Una gran alternativa a la Play Store que además nos garantiza que las aplicaciones que descargamos son seguras ya que cada app que se publica es revisada. Gracias al apoyo también de los más de 2 millones de usuarios que forman su comunidad, se consigue que las más de 40.000 aplicaciones que ofrece SlideME sean seguras y no contengan malware que infecte nuestro smartphone.

No es una tienda orientada a facilitar el pirateo de aplicaciones, ya que encontraremos apps de pago y puedes apuntarte como desarrollador para publicar tus aplicaciones y sacar beneficio con su venta. La clave de SlideME está en encontrar apps que por diferentes cuestiones Google no las permita en su Play Store.

F-Droid, la tienda del software libre

F-Droid se caracteriza por ofrecer pocos menús, por lo que será difícil perderse

Se trata de una tienda de aplicaciones un poco diferente, ya que no busca ofrecer aplicaciones de pago de manera gratuita o aplicaciones que no puedan publicarse en la Play Store, sino que se centra en ofrecer apps open source. Todas las aplicaciones que encontraremos en F-Droid son de código abierto. Además de descargar las aplicaciones y que se actualicen por medio de esta tienda, podremos consultar también el tipo de licencia de código abierto del que dispone cada app.

El propio equipo de F-Droid es el encargado de compilar cada una de las aplicaciones de la tienda, por lo que la seguridad está más que garantizada. Al tratarse de una organización que trabaja de manera voluntaria, no encontrarás anuncios ni se te instalarán apps que no desees para sacar beneficio a tu costa. La principal pega de F-Droid es que tiene un catálogo reducido de aplicaciones y que no dispone de puntuaciones, comentarios de los usuarios o número de descargas de cada app.