Da igual cómo seas, no importa si nunca has tenido interés en los videojuegos o en las consolas, pero si tienes un smartphone estoy completamente seguro de que alguna vez te has bajado algún juego para cuando te aburres y no tienes ganas de navegar por internet o consultar tus redes sociales. El mercado de los juegos para móviles ha crecido de una manera impresionante en los últimos años. Sin embargo, los desarrolladores se han aprovechado de lo que podríamos incluso denominar como necesidad en nuestro día a día, para hacer que los juegos sean cada vez más difíciles de superar sin potenciadores, los cuales se suelen conseguir la mayoría de las veces comprándolos con dinero real.

Es aquí donde la aplicación de Lucky Patcher se ha hecho muy popular, ya que te permite parchear apps y juegos para modificarlos. De esta forma, podrás jugar sin tener anuncios, desbloquear funciones, etc… en definitiva, jugar haciendo un poco de trampas. ¿Pero al fin y al cabo si jugamos es porque queremos divertirnos verdad? a nadie le gusta amargarse jugando por culpa de tácticas abusivas para sacarte el dinero.

Hack apps que NO requieren permisos root

Los fabricantes de smartphones cada vez están poniendo más difícil el poder hacerle root a un teléfono sin perder la garantía por ello. Si este es tu caso o sencillamente te da miedo ponerte a cacharrear con tu teléfono échale un vistazo a las siguientes aplicaciones.

CreeHack

Interfaz de CreeHack

Se trata de una gran alternativa a Lucky Patcher para conseguir gemas, oro o lo que sea que utilice ese juego al que estás viciado sin tener que hacer root ni pagar. La pega es que puede no soportar los juegos y aplicaciones más recientes ya que incorporan sistemas anti-hack más avanzados y para poder sacarle todo el partido a sus funciones será necesario ser root.

CreeHack 1.8 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

AppSara

Interfaz de AppSara

Su funcionamiento es muy similar al de CreeHack, no es necesario tener acceso root en nuestro teléfono para poder utilizarla. Simplemente tendremos que instalar la app, activarla y ya podremos realizar todas las compras que queramos sin gastar un euro. Puede pasar que el juego no permita realizar la compra, en ese caso tendrás que probar otra aplicación de este artículo.

AppSara 1.1 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Leo PlayCard

Interfaz de Leo CardPlay

Por último, en el grupo de las aplicaciones que no necesitan root, tenemos Leo PlayCard. Aunque es una de las aplicaciones más jóvenes de la lista, cumple bastante bien. Aunque los propios desarrolladores recomiendan que no la utilicemos para desbloquear funciones premium en juegos online, ya que estos suelen cotejar las compras con el registro de la Play Store.

Leo PlayCard 1.2 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Alternativas que requieren tener acceso root

Si las aplicaciones anteriores que no requerían acceso root no te han sido fructíferas en tu búsqueda del ahorro económico. La única opción que te queda es hacerle root a tu teléfono y probar algunas de las siguientes. De esta forma, tendrán más permisos de acceso y por lo tanto es más probable que puedan hackear juegos y apps correctamente.

Freedom

Proceso de instalación de Freedom

Se podría considerar como una de las mejores alternativas a Lucky Patcher ya que ofrece prácticamente todas sus funcionalidades. Te permitirá hackear prácticamente cualquier juego o aplicación y modificar su memoria para crear un mod. De esta forma, podrás conseguir cualquiera de las compras in-app del juego y funciones premium como objetos para el juego o nuevos niveles sin necesidad de pagar nada.

Freedom 1.6.7 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Cheat Engine

Interfaz de Cheat Engine

Se trata de la versión para Android de un programa que ya existía para Windows y macOS. Cheat Engine escaneará nuestro teléfono y editará la aplicación o juego que queramos modificar, de manera similar a lo que hace Lucky Patcher. También puede utilizarse sin acceso root mediante el uso de un servidor externo, pero si quieres que funcione perfectamente y sacarle partido lo recomendable es ser root.

Cheat Engine 6.5.2 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

SB Game Hacker

Instalación de SB Game Hacker

La aplicación más sencilla de todas las que requieren root para hackear juegos. Simplemente tendremos que instalarla, aceptar la licencia (que nos aparecerá en un perfecto y comprensible chino mandarín), darle acceso root y cuando consigamos monedas o premios en algún juego pulsamos sobre el icono de Game Hacker y nos preguntará la cantidad que queremos desbloquear. Ofrece menos opciones que las dos aplicaciones anteriores, pero si sólo quieres conseguir las típicas monedas o gemas con las que desbloquear elementos del juego es más que suficiente.