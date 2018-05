El pasado 30 de abril Opera dejó de ofrecer definitivamente su app Opera VPN, el que posiblemente ha sido el servicio más utilizado de los últimos tiempos en dispositivos móviles. No lo era sin razón: se trataba de un servicio totalmente gratuito e ilimitado y esos son motivos de mucho peso. Es hora de buscar alternativas que cumplan esas premisas, pero ya te adelantamos que los nuevos tiempos son bastante peores y la competencia no es capaz de ofrecer tan dignas prestaciones por la cara. No encontrarás ninguna opción que ofrezca tanto por tan poco, o mejor dicho, que lo ofrezca casi todo a cambio de nada.

Las mejores VPN's para Android y iPhone: adiós a Opera VPN

Por otra parte no está de más recordar que en el campo de los VPN siempre será más recomendable usar una opción de pago que una gratuita. Hablamos de programas que gestionan nuestra seguridad y privacidad... Si tienes en cuenta que toda empresa necesita dinero debes desconfiar por naturaleza de todas las VPNs que se presentan como gratuitas: siempre existirá la posibilidad de que vendan tus datos por mucho que afirmen no hacerlo y financiarse por otras vías. El riesgo no desaparece.

¿Que buscas algo gratuito a toda costa? Buceamos en el enorme mercado de servicios VPN buscando cuáles son gratuitos e ilimitados o se quedan lo más cerca posible. No hay ninguno con esas prestaciones infinitas sin pasar por caja, pero al menos tienes varias opciones con limitaciones reducidas que te pueden hacer el mismo papel que nuestro venerado Opera VPN, descanse en paz. Vaya por delante que hemos tratado de huir de esos servicios que ofrecen planes de evaluación de unos cuantos días aunque luego tengan política de devolución del dinero de 30 días, que te podrían servir en casos puntuales pero que no cumplen con nuestro propósito actual: no gastarnos ni un duro.

TunnelBear VPN: el clásico limitado

Interfaz de TunnelBear en Android

La primera opción gratuita de nuestra lista ofrece 20 regiones diferentes y te garantiza las funciones fundamentales de una VPN: navegación anónima, protección en redes públicas y ningún registro de tu actividad a través de su servicio, lo que cualquiera pondría en la hoja de presentación de un negocio como este. Respecto a este último punto dicen haberse sometido a una auditoria de seguridad externa y haber realizado las correcciones oportunas, de hecho se puede seguir parte de esa auditoria en la web del servicio. Nunca se puede confiar de todo en un producto gratuito como este, pero al menos lo intentan y es sin duda una de las mejores opciones que encontrarás sin pagar, eso sí la cantidad de datos que ofrecen gratis es bastante limitada, solo 500Mb mensuales no acumulables para el futuro si te sobran. Está disponible para móviles Android y iPhone, pero también en Windows y Mac y como extensión para Google Chrome y Opera.

hide.me VPN: anonimato malayo

Así luce la VPN gratuita Hide.me en Android

hide.me es una VPN gratuita y capaz de funcionar incluso con conexiones inestables gracias al protocolo IKEv2. Está diseñada para todos los públicos, es decir, que hasta tu madre será capaz de acceder a la prensa rosa del país que sea sin ser detectada. En teoría estás siempre conectado al servidor más rápido en cada momento, cosa difícilmente demostrable, pero que queda bien decir de cara al público. Si la conexión se corta es capaz de pararse y reconectarse automáticamente garantizando que ninguno de tus datos se ha fugado en esa ventana del terror. Dicen soportar todos los protocolos conocidos entre los que están PPTP, L2TP, IPsec (IKEv1 e IKEv2), OpenVPN, SoftEther y SSTP. En total cuentan con servidores en más de 40 países, una red suficientemente grande para garantizar el servicio. Eso sí, si vamos al detalle debes saber que la cuenta gratis está limitada a 2GB de datos mensuales y que ni de lejos se ofrecen tantos servidores, solo 3 en Canadá, Países Bajos y Singapur.

Windscribe VPN: muchos países y bien de datos

Interfaz de Windscribe para Android

La tercera de tus opciones gratuitas te ofrece servidores en bastantes países, 11 diferentes y un cupo máximo de 10GB de datos al mes, que puedes ampliar haciendo chorraditas varias como tuitear que el servicio te mola mucho o trayendo a más colegas. Incluye un bloqueador de publicidad, un firewall y un bloqueador de rastreadores por el mismo precio (es decir, 0 pesetas), y resulta ser buena opción para acceder a información censurada en distintos países. Existen limitaciones como has visto, pero si tenemos en cuenta en el buen número de países y servidores comparados con sus rivales en este listado o sus 10GB de datos mensuales se convierte en una opción muy interesante. No hay limitaciones de dispositivos, otro punto a su favor.

ProtonVPN: tus datos a Suiza

Interfaz de ProtonVPN para Android

ProtonVPN es otro de esos desarrollos pensados para todo tipo de usuarios y para no poner complicaciones a la hora de utilizarlo. Es de los que proporciona una mayor velocidad de navegación y un dato importante a la hora de proteger tu privacidad: opera desde Suiza. Si Bárcenas se llevó allí su pasta, ¿por qué no ibas tú a poner allí tus datos de navegación web? Puede funcionar a través de la red Tor dando acceso a dominios ".onion". Como imaginas existe un plan gratuito y varios de pago. En el gratuito la velocidad de navegación es menor y la cantidad de servidores disponibles reducida, solo 3 países, pero lógicamente en los planes de pago la cosa mejora. La versión para Android está disponible mediante descarga, si eres usuario de iPhone te toca esperar a que lancen la app definitiva o realizar la conexión a través de OpenVPN Connect. En la web de Proton encontrarás un detallado tutorial para configurar esta app con los servidores que ellos proporcionan en iOS.

Te dejamos una pequeña tabla con los principales datos de estos 4 servicios de VPN para que puedas realizar una comparación rápida entre ellos y decantarte por la mejor opción. Quizás Opera VPN haya desaparecido para siempre y nada vuelva a ser como antes, pero seguro que alguna de estas plataformas mantiene viva la nostalgia y te hace el apaño.