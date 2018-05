Google Play la App Store son los sitios por defecto para descargar aplicaciones, pero hay muchas otras alternativas. Una muy popular hasta hace muy poco tiempo era TutuApp, un market de aplicaciones donde además de todo lo que está en tiendas oficiales podías descargar aplicaciones que no se encuentran allí, ya sea porque son viejas, por estar baneadas o porque sus desarrolladores así lo han querido. Si lo que buscas es una buena alternativa a TutuApp para seguir descargando tus apps tienes dos opciones. La primera es darte un pase por Malavida claro está, donde tenemos a tu disposición apps de todo tipo para tu teléfono, y la segunda es consultar este listado de opciones variadas.

Los mejores markets alternativos a TutuApp en Android

Hay de todo, desde tiendas que ofrecen solo APKs legales a otras que hacen la vista gorda con el tema de los derechos de propiedad intelectual. La elección es responsabilidad tuya, pero ten en cuenta que a menos escrúpulos más potenciales problemas de seguridad. Esto no es la tienda oficial de Google o la de Apple, y por lo tanto los controles sobre malware y otras amenazas son laxos o inexistentes. Tampoco el mismo TutuApp se libra.

Aptoide

Es una de las tiendas alternativas más populares y de las que más tiempo llevan en activo, aunque siempre ha sido muy criticada su seguridad. Si eso no te echa para atrás y sabes exactamente lo que haces tienes un buen repositorio de apps de las que no se encuentran en tiendas habituales por una razón u otra. Puede ser considerada "legal", pero lo que hagan los desarrolladores es otra cosa, ya sabes que en estos servicios el trabajo de inspección, revisión y criba casi no existe.

ACMarket

Aquí no se andan con medias tintas: AC Market es un mercado de apps hackeadas o modificadas para hacer eso que tanto quieres sin pagar. Versiones de Spotify con cuentas Premium por la cara, de Snapchat con opción para hacer capturas de pantalla... Todo lo que está prohibido y mucho más. También tienes otras apps no disponibles en Google Play y mercados alternativos, así que date un paseo por allí a ver si encuentras lo que estás buscando.

1Mobile market

Más de un millón y medio de aplicaciones a tu alcance es lo que encontrarás en 1Mobile Market. Las descargas son bastante rápidas y se supone que existe un cierto control de seguridad sobre ellas, aunque ya sabes que ni siquiera Google Play se libra de problemas en este sentido. Tienen un sistema de recomendación para que seas el primero en tener las últimas apps de éxito. Gracias a los dos listados de apps más populares a nivel local o global te haces rápidamente una idea de qué es lo que se lleva en cada momento. Tienes también fondos de pantalla y cosas divertidas, una sección donde encontrar un poco de todo, desde imágenes (cuidado con los menores) a GIFs.

APKPure

Sea lo que sea lo que estás buscando posiblemente lo encuentres aquí. Tienen una gran base de datos, pero desactualizada y con apps que muchas veces no son funcionales. Si no te echa para atrás puede ser una buena alternativa a TutuApp. La interfaz es bastante atractiva y te resultará sencillo navegar por las categorías y descargar rápidamente lo que buscas.

Mobilism market

Esta base de datos incluye apps, pero también juegos o libros: todo lo que tenga que ver con entretenimiento. Lleva en funcionamiento desde el año 2006 y a día de hoy sus usuarios siguen manteniendo el servicio. En lo que respecta a apps tienes toda una sección dedicada a ellas, con categorías y listado de tops para encontrar rápidamente lo que buscas o las mejores apps del momento. Además hay una activa conversación entre usuarios, podrás discutir los pormenores de tus últimas descargas con el mundo.

Moboplay App store

Otra alternativa a TutuApp que vale la pena probar, muy directa y sin complicaciones. Listado de aplicaciones más demandadas, otro con todas las app, otro reuniendo los juegos y por último una sección de descubrir desde la que hacer precisamente eso: descargar apps desconocidas y que podrían serte de mucha utilidad. De las más fluidas de esta lista y de las que menos publicidad tiene.

SlideME

Más madera, SlideME es a primera vista una de las alternativas más serias que podrás encontrar. Se vende como un market alternativo donde los desarrolladores pueden llegar a un público global sin pasar por las limitaciones y restricciones de la Play Store, y permite descargar apps de pago también.

Google Play

¿Por qué no recurrir a la tienda oficial? Vale, no encontrarás ninguna app pirata, pero es sin duda el mejor lugar para encontrar apps después de Malavida claro está. La app de la tienda oficial viene instalada por defecto en teléfonos Android, y de hecho no se puede eliminar a no ser que seas root y tengas permiso de usuario... Quizás solo necesites la opción más evidente de todas.

F-Droid

Esta opción no tiene tantas aplicaciones en su catálogo y tampoco encontrarás apps piratas. Lo que sí tienes son aplicaciones con licencia GPL y por tanto totalmente legales que por una u otra razón han ido a parar allí. Está creada y mantenida por una organización sin ánimo de lucro, así que todo es bastante trasparente y legal. Una de las cosas que permite hacer es instalar apps sin conexión usando otro móvil que ya tenga las apps descargadas en un proceso de copiado y duplicación.

9apps

Otras de las tiendas que siguen en activo con miles de aplicaciones y juegos a tu alcance. Hay un poco de publicidad encubierta como optimizaciones de tu teléfono mediante la instalación de apps que lógicamente son patrocinadas, pero si sabes escapar de esos problemas tienes un vasto catálogo de cosas a tu alcance y una interfaz bastante digna en los tiempos que corren con sus categorías y listados de recomendados pertinentes.

Alternativas en iPhone a TutuApp

El ecosistema de tiendas alternativas a TutuApp en iPhone no es de lejos tan extenso, ya sabes que en el universo Apple lo de hackear dispositivos no es tan habitual y está bastante perseguido. En cualquier caso hay un par de opciones que te pueden resultar de mucha utilidad y que veremos a continuación para que no eches de menos nuestra querida tienda china del conejito.

Appcake

Para utilizarlo necesitas tener Cydia instalado, pero si ya has pasado por el proceso o no te importa hacerlo es la solución que buscas. Como imaginas el market cuenta con todas las apps piratas habidas y por haber, versiones modificadas de las mismas para que hagan esa cosa que siempre deseaste o para que no tengan publicidad y mucho más. Sobre seguridad poco te podemos decir, ya sabes que en cuestiones de jailbreak y modificación interna del sistema todo corre bajo tu propia responsabilidad, más con Apple y sus leoninas condiciones de garantía.

AppValley

La principal ventaja de AppValley en iPhone es que no requiere jailbreak. Para instalarlo simplemente tienes que acceder a su web y dar permisos al desarrollador en la configuración de tu iPhone. Tras eso tendrás acceso completo a toda la tienda, donde encontrarás apps de todas las clases incluso pirateadas o modificadas. Es la solución más sencilla en iOS cuando se busca una tienda alternativa pero no se quiere recurrir a Cydia y cosas del estilo.