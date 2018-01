Pocas cosas hay más extendidas entre los fans de Android que el entusiasmo por personalizar su experiencia con el sistema operativo del robot verde. De hecho, suele ser una de las razones por las que los usuarios lo eligen frente al rival iOS: la capacidad de dejar sus terminales totalmente a su gusto. Sin embargo, el afán por la personalización de Android no se limita única y exclusivamente al aspecto de la pantalla de inicio. Un buen número de apps permiten retocar la forma en la que se ven en pantalla, ya sea mediante la aplicación de filtros (como sería el caso del modo nocturno de Google Play Books), o permitiendo retocar cualquier detalle del aspecto visual (como por ejemplo Nova Launcher).

Otra característica que hace destacar a Android por encima de sus rivales es su inmensa comunidad de desarrolladores, agrupados en torno a hubs como XDA Developers y similares, que trabajan de forma incansable (y en muchos casos voluntaria) para intentar mejorar la experiencia de uso de fábrica, ya sea aumentando funcionalidades o aplicando medidas de seguridad reforzadas.

Algo similar fue lo que ocurrió con WhatsApp Plus, un mod para Android creado inicialmente por el desarrollador español Rafalete (hacia 2012). Esta modificación permitía personalizar la app y expandía sus funciones, pero en ningún momento libraba a los usuarios de pagar la (entonces) cuota anual de WhatsApp.

La original y la modificación convivieron juntas durante un tiempo, sin armar revuelo y sin que hubiese (aparentemente) ninguna fricción. En 2015 WhatsApp comenzaba a banear a usuarios de WhatsApp Plus, suspendiendo temporalmente sus cuentas. La explicación es muy sencilla: los creadores de la app de mensajería querían controlar su propiedad intelectual.

WhatsApp en un terminal Android

Eso no ha frenado a WhatsApp Plus, que ha seguido publicando nuevas versiones de la aplicación, si bien es cierto que hoy por hoy presenta tres grandes problemas:

Puede no funcionar en todas las versiones de Android.

Puede que te quedes sin usar durante un tiempo tu cuenta de WhatsApp.

No está claro cuál es el "WhatsApp Plus oficial".

Esto último es especialmente preocupante, ya que a la creación de Rafalete la han sucedido hasta tres distintas. Es por eso que, ante tanto revuelo y sin la posibilidad de establecer cuál es el "auténtico", queremos ofrecerte alternativas que puedan sustituirlo con solvencia en tu teléfono.

Alternativas a WhatsApp Plus: existen y están aquí

Cabría preguntarse si, quizá, hay alguna app que pueda sustituir al mod de WhatsApp por la cantidad de funciones que ofrece. Sin ir más lejos, podemos consultar la web del WhatsApp Plus que se define a sí mismo como "oficial" para ver sus bondades.

Entre todas ellas podemos encontrar esta lista de lo que supuestamente hace, con gran énfasis en la privacidad del usuario:

Ocultar el estado "en línea".

Desactivar el doble check azul.

Ocultar cuándo se está escribiendo un mensaje.

Ocultar cuándo se graba una nota de voz.

Ocultar el micrófono azul para saber cuándo has reproducido una nota de voz.

Ocultar tu presencia en los estados de WhatsApp (su versión de las Instagram Stories).

Pues bien, existen mods similares a WhatsApp Plus. Los distintos renaceres por los que ha pasado la app nos dejan una serie de alternativas que vale la pena comentar, y eso es lo que nos disponemos a hacer.

Ahora bien, vale la pena comentar que no usar el cliente original de WhatsApp puede incurrir en distintos niveles de riesgo para la integridad de nuestra información y de nuestro terminal. Luego no digas que no te hemos avisado.

GBWhatsApp, 2 cuentas en una app y características enfocadas al anonimato

Imágenes de GBWhatsApp

Si nos detenemos por un momento a mirar GBWhatsApp nos parecerá que instalándolo hemos perdido el tiempo: no se diferencia en nada de la versión original en un primer vistazo. Sin embargo, es cuando buceamos en su interior que nos damos cuenta que la app es mucho más de lo que parece.

Para empezar, GBWhatsApp permite usar hasta dos cuentas distintas en una misma aplicación, por lo que tener dos tarjetas SIM en un sólo terminal o un número de teléfono alternativo deja de tener sentido. Sí, será necesario que tengas un teléfono encendido con el segundo número de teléfono para recibir la verificación, pero después ya no hará falta.

Por último, GBWhatsApp cuenta con multitud de opciones de privacidad ocultas en los vericuetos de la app. Si entramos en los submenús que nos ofrece el botón para comenzar una conversación podremos verlos, y ahí comprobaremos que, efectivamente, podemos volvernos casi invisibles aun estando online.

GBWhatsApp 6.40 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

OGWhatsApp, mejora la app original

Capturas de OGWhatsApp

En esencia OGWhatsApp es, básicamente, lo mismo que GBWhatsApp (las dos han sido creadas por la misma persona) con algunos extras. Entre otras cosas se puede modificar su aspecto visual, descargando y aplicando temas estéticos e incluso creando los tuyos propios.

Al igual que ocurre con GBWhatsApp, las funciones core de WhatsApp están presentes (videollamada, llamada de voz, grupos, cifrado, etc.), pero se implementa toda una capa de mejoras para llevar el cliente de mensajería un paso más allá. Además de las opciones de personalización, en este caso recibimos soporte para hasta tres cuentas (números de teléfono) distintos y todo un abanico de opciones de privacidad y anonimato.

Por si fuera poco, OGWhatsApp ofrece una mayor flexibilidad para compartir archivos. En concreto, ahora se podrán enviar también PDFs e incluso documentos de Word.

OGWhatsApp 6.40 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

YOWhatsApp, todo a golpe de clic

Imágenes de YOWhatsApp

Uno de los puntos interesantes de YOWhatsApp es su buen grado de usabilidad. Cuenta con las funciones de privacidad que podemos esperar encontrar en los mods de WhatsApp (además de sus funciones core), y además mejora en grado de usabilidad a los dos clientes antes descritos.

Para interactuar con todas sus características basta con pulsar el botón de acción flotante que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla, que desplegará toda la lista de menús y tareas a los que podemos acceder desde la vista principal. La app tiene incluso un "chivato" que te dirá qué contactos acaban de conectarse.

Si lo que estás buscando es un cliente que te ofrezca las garantías de privacidad y anonimato que estos mods ofrecen y que al mismo tiempo sea intuitivo y sencillo, YOWhatsApp es para ti.

YOWhatsApp 7.20 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp Mix, a prueba de baneos

Capturas de WhatsApp Mix

Puede que lo que más te pueda atraer a este mod de WhatsApp sea que, al menos según su creador, es a prueba de baneos. De acuerdo con lo que su desarrollador proclama, si lo utilizas estarás totalmente a salvo de que WhatsApp intente eliminar tu cuenta.

La transformación de la app original es más que evidente en esta modificación, que incluso ha cambiado la pantalla de bienvenida, los emojis e incluso los menús de configuración. Sin embargo tiene sus fallos, y es que algunas de las funciones core de WhatsApp no están presentes en WhatsApp Mix.

Por lo demás, vas a encontrarte las funciones estándar de privacidad que puedes esperar en este tipo de mods, que te harán invisible a ojos de tus contactos siempre y cuando no quieras ser visto.

WhatsApp Mix 7.20 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Soula WhatsApp, todo al descubierto

Capturas de SOULA WhatsApp

No es casualidad que digamos que Soula WhatsApp lo tiene todo al descubierto para encabezar este apartado. Os preguntaréis por qué. Basta decir que en este mod todas las funciones ocultas de WhatsApp, que vienen en su código y que los usuarios no solemos poder utilizar, están ahí para ser usadas (o eso asegura el desarrollador, en nuestras pruebas no las hemos encontrado).

Esta modificación permite, entre otras cosas, realizar zooms en las fotos de perfil y fotos de los estados. A esta característica se le suma una experiencia de uso muy cercana a la de la app original, con lo que no deberíamos notar muchas diferencias (aparte de las visuales) en la transición.

Otra función que puede ser interesante de este cliente es que permite enviar mensajes de WhatsApp a cualquier número, incluso aunque no esté en nuestros contactos. También ofrece la posibilidad de restaurar nuestras conversaciones anteriores, siempre y cuando tengamos un archivo de respaldo.