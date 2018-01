Existen multitud de aplicaciones con las que poder descargar vídeos de Internet en la actualidad, cada vez más diversificadas en lugar de especializadas. Si antes se dedicaban a conseguir contenidos desde YouTube, la oferta se ha tenido que ir ampliando conforme nuevos competidores han empezado a hacer acto de presencia en el mercado. Donde antes unos pocos clientes se bastaban para cubrir todo el espectro, el negocio ha demostrado ser lo bastante lucrativo e interesante como para que entre muchos tengan que repartirse un pastel que es, cada día, más y más pequeño. Y son demasiadas bocas pidiendo un trozo que probar.

Entre todo el software disponible para estos menesteres destacaba con prominencia xVideoServiceThief. Este programa permitía descargar vídeos no sólo de YouTube, sino de más de 90 sitios distintos especializados en el vídeo en streaming como Metacafe o Dailymotion. Y decimos “destacaba”, en pasado, porque aunque aún es posible descargar el programa desde su web oficial, xVideoServiceThief ha sido descontinuado. Eso no significa que no podamos seguir descargando y usando su última versión, pero siempre conviene conocer qué alternativas tenemos disponibles.

Los mejores video downloaders alternativos a xVideoServiceThief

En este artículo vamos a intentar ofrecerte una serie de alternativas a este cliente de descarga de vídeo que poder usar con Windows, con los que podrás descargar de YouTube o de otros portales de vídeo en streaming.

youtube-dl, descarga del portal de vídeo más grande

youtube-dl ejecutándose en la CMD de Windows

El cliente youtube-dl es un poquito especial. La razón es muy sencilla: en lugar de contar con una interfaz gráfica, se trata de un programa para la línea de comandos de Windows, aunque en contra de lo que pueda parecer no es nada difícil de usar. Basta con introducir un sencillo comando, y listo.

Otra cosa a destacar es que, a pesar de su nombre, también sirve para descargar de otros servicios como son Dailymotion o Vimeo. Ante todo se trata de un producto rápido y fiable que quiere dejar las florituras a un lado.

En tiempos era necesario tener Python instalado en el PC para poder usarlo, pero hoy en día no es necesario. Basta con seguir unas sencillas instrucciones y podremos tener el vídeo que queramos en nuestro ordenador.

aTube Catcher, uno de los más conocidos

Imagen de una descarga en aTube Catcher

A estas alturas no hace falta presentar aTube Catcher, ya que se trata de uno de los programas más usados para descargar vídeos de Internet de los últimos años. Su base fiel de usuarios sigue aumentando, y no parece que vaya a descender en un futuro próximo.

Vale la pena mencionar que este programa no sirve sólo para descargar vídeo, sino que también permite convertir a distintos formatos de audio como MP3, OGG, FLAC, WAV y muchos más. Por si fuera poco, cuenta con un método para acelerar las descargas.

Aunque aTube Catcher es famoso por permitir la descarga de vídeos de YouTube, también funciona con otros servicios como Dailymotion. Vale la pena probarlo.

Freemake Video Downloader, efectivo y sencillo

Captura de Freemake Video Downloader

Si algo positivo se puede decir de Freemake Video Downloader es que no intenta confundir al usuario. Utilizarlo es muy fácil: basta con copiar la URL del vídeo, introducirla en el programa, elegir la calidad a la que vamos a descargar nuestro vídeo y dejar que el software haga lo que tenga que hacer. Así de sencillo.

Una característica positiva de este programa, aparte de su sencillez, es que soporta más de 10.000 sitios web para descargar contenidos. Entre ellos se encuentran YouTube, Dailymotion, Vimeo, VK, Hulu o LiveLeak, así como determinados sitios de vídeo para adultos. Estas webs se pueden bloquear con un control parental que incorpora la aplicación.

Otro aspecto interesante de este programa es que te permitirá mantener tus descargas en privado, ya que gracias a sus características podrás guardar como ocultos los archivos descargados (especialmente útil si lo que buscas es material para adultos). Dicho esto, si buscas algo que no te complique en exceso la vida, este programa es para ti.

KeepVid, de los más completos

Imagen de las opciones de descarga de KeepVid

Como siempre, destacar en un miasma de caras que son prácticamente iguales es complicado. En estos casos la diferenciación es clave, y es en ese terreno en el que se mueve KeepVid. Con un panorama saturado de aplicaciones para descargar vídeos de Internet hay que sobresalir por méritos propios.

Y lo cierto es que este programa cuenta con características muy interesantes a tener en cuenta cuando busques un software similar. Por ejemplo:

Descarga de vídeo y música de más de 10.000 sitios web.

Conversor de formatos integrado.

Edita portadas y etiquetas de audio.

Descarga subtítulos.

Extensión incorporada para los principales navegadores.

Como podéis comprobar, se trata de una de las soluciones más completas de las que pueblan esta lista. Si buscas algo fácil de utilizar, con una buena carga de funciones extra que te permitan llegar un paso más allá, KeepVid es lo tuyo.

ClipGrab, descarga vídeos fácilmente

Clipgrab descargando un archivo de YouTube

ClipGrab parece uno de esos clientes de descarga creados según la filosofía Apple de “simplemente funciona” (it just woks). Y es que es así: busca algo que descargar, copia su URL, pégala en el programa y elige qué es lo que quieres llevar de Internet a tu PC (un vídeo en distintas calidades, un archivo de audio).

Este cliente es compatible con distintas plataformas de vídeo entre las que se encuentran YouTube, Dailymotion, Vimeo, MyVideo, Clipfish, Collegehumor y Sevenload por citar unas cuantas. Además, si no quieres salir a Internet a buscar un vídeo, dispone de un buscador integrado que te hará la vida más fácil.

Por si esto fuera poco, la aplicación cuenta con un proxy integrado para anonimizar tus descargas, descarga automáticamente en cuanto detecta un enlace de vídeo en el portapapeles y puede descargar en los formatos WMV, MPEG4, OGG Theora, MP3 y OGG Vorbis.

FLVto, directo a la era de las Universal Apps

Captura de una descarga en FLVto

Puede que de todas las alternativas esta sea la que más limitada está. FLVto sólo descarga vídeos desde YouTube, pero como contrapartida nos encontramos con un programa escrito completamente en el nuevo lenguaje de diseño de las Universal Apps de Microsoft.

Su funcionamiento, como el de casi todos los programas que hemos nombrado hasta ahora, es de sobras conocido por todos: basta con localizar un vídeo que queramos descargar, copiar su URL, pegarla en el programa y descargar el vídeo en sí.

Vale la pena mencionar que este programa viene con publicidad incluida en su versión gratuita, algo que intenta compensar mediante un buscador integrado en el propio programa. Si quieres librarte de los molestos anuncios vas a tener que rascarte el bolsillo, no digas que no te advertimos.

VideoGet, consigue tus vídeos favoritos en un par de clics

Imagen de VideoGet

Cerramos nuestro repaso a esta lista de alternativas con VideoGet, con el que podrás descargar tus vídeos favoritos de nuevo haciendo gala de una forma muy sencilla de utilizarlo. Ahora bien, se trata de un programa de pago.

Eso sí, si estás dispuesto a pasar esta pega por alto vas a encontrarte con una de las opciones más completas de toda la lista (siempre y cuando estés dispuesto a pagar lo que cuesta). Para empezar, podrás convertir tus vídeos a los formatos AVI, MPEG1, MPEG2, WMV, MP4 o 3GP en el caso del vídeo y MP3 en el del audio.

El programa dispone de un eficiente gestor de descargas que te permitirá realizar las operaciones básicas a la hora de conseguir tus vídeos. Por lo demás, si crees que puede valer la pena no dudes en echarle un vistazo.