Es más que probable que la primera opción que te venga a la mente cuando se habla de programas para edición profesional de fotos sea Adobe Photoshop. Sin duda alguna es uno de los mejores programas que existen en este ámbito hoy en día, y los casi 30 años de experiencia que llevan a sus espaldas en el mercado dan fe de ello. El problema está en que para poder disfrutar de Photoshop tendremos que adquirirlo por medio de una suscripción a Creative Cloud, el servicio que ofrece Adobe para contratar por meses el uso de alguno o todos sus programas de edición o relacionados con prácticamente cualquier elemento multimedia.

Pero no te preocupes, por suerte hay varias alternativas tan capaces como Adobe Photoshop y que puedes conseguir sin tener que gastar ni un euro. Por lo general todos los programas de edición se parecen entre sí, aunque obviamente habrá herramientas o funciones que se llamarán de una forma distinta. Pero si vas a comenzar de cero, esto no te supondrá ningún problema.

Edita tus fotos como un profesional con estos programas gratuitos

Antes de comenzar, me gustaría dejar claro que salvo el primer programa del que vamos a hablar el resto pueden ser algo complejos de aprender a utilizar (en mayor o menor medida). Si tienes cualquier duda sobre algo, no te agobies, simplemente recurre a buscar en YouTube o en Internet tutoriales ya que suele haber mucha ayuda publicada por la red.

Adobe Photoshop Express, la opción lite del Photoshop profesional

No tendrás ningún problema para saber utilizar Photoshop Express

Siendo honestos, no es la alternativa más directa o completa de Photoshop CC, pero viniendo del propio equipo de Adobe es interesante al menos echarle un vistazo, sobre todo si buscas algo sencillo y fácil de comprender. Además, ofrece una interfaz adaptada a tablets, por lo que podrás usarlo para editar tus fotos si tienes una tablet con Windows 10.

Con respecto a las opciones de edición que nos ofrece, nos encontramos con las clásicas como modificar el contraste, exposición, equilibrio de blancos o eliminar los ojos rojos. Obviamente, no podemos editar una imagen en RAW ni realizar cambios más avanzados de sus ajustes, pero el resto de programas de esta lista sí que te ofrecen muchas más opciones.

GIMP, el eterno rival basado en software libre

GIMP puede resultar un poco confuso para las personas menos 'techies'

Es más que probable que alguna vez hayas escuchado hablar de GIMP. Con más de 20 años de continuo desarrollo, creciendo gracias al apoyo de una comunidad de usuarios enorme, GNU Image Manipulation Program (GIMP) ha logrado ser considerado por muchos como el rival más directo y principal alternativa gratuita.

Aunque puede que no tenga una interfaz tan intuitiva como Photoshop, no tendrás ningún problema en aprender a utilizarlo ya que abundan en internet los tutoriales tanto para usuarios novatos como más avanzados. Es la ventaja de que sea no sólo un gran programa gratuito, sino que además está disponible tanto para Windows, Mac y Linux.

Por medio de la instalación de plugins externos, podremos añadirle nuevas funcionalidades a GIMP o modificar su interfaz para conseguir una mucho más similar a la de Photoshop. Como era de esperar, ofrece compatibilidad con todo tipo de formatos de imagen, incluidos los archivos PSD, aunque puede no interpretar correctamente algunas capas.

Paint.NET, nacido como un sustituto para Paint que continuó avanzando

Todas las imágenes que vayas abriendo aparecerán en miniatura en la parte superior para acceder cómo

En un principio, Paint.NET surgió de la necesidad de muchos usuarios de disponer de una aplicación sencilla de utilizar como el Paint de Windows, pero que ofreciera más herramientas y funciones que la comunidad venía pidiendo desde hace años y Microsoft ignoraba. Sólo es compatible con versiones de Windows posteriores a Windows 7, por lo que no podrás instalarlo en equipos muy antiguos.

Una ventaja de Paint.NET sobre otros programas es que ofrece un gran número de herramientas y funcionalidades, pero sin llegar a tener una interfaz compleja y confusa de primeras como sucede con GIMP. La parte negativa es que no dispone de las funciones más avanzadas que tiene Photoshop, pero gracias al uso de plugins podremos añadir nuevas opciones, como por ejemplo el soporte para archivos PSD.

Photo Pos Pro, pensado tanto para novatos como usuarios avanzados

Nada más iniciar Photo Pos Pro te preguntará qué tipo de interfaz deseas utilizar

Otra gran alternativa que nos ofrece tanto herramientas avanzadas que nos encontramos en Photoshop como la posibilidad de trabajar con capas o máscaras de capa, así como con pinceles de corrección o de clonación. Pero además nos permite la edición en lotes o creación de scripts para ahorrar tiempo en tareas repetitivas.

Al iniciar Photo Pos Pro nos preguntará si queremos utilizar la interfaz PRO, diseñada para usuarios avanzados o usuarios que quieran comenzar con una interfaz lo más parecida a la de Photoshop. O, por el contrario, utilizar la interfaz para novatos, la cual es mucho más sencilla y con iconos de mayor tamaño. La única limitación que nos encontramos es que en la versión gratuita podremos guardar imágenes con una resolución máxima de 1.024 x 2.014 píxeles.

Polarr, la app ideal para utilizar en tu tablet

La interfaz de Polarr recuerda a la de Adobe Lightroom

Por último, tenemos Polarr, una app muy recomendable para utilizar tanto con teclado y ratón como con los dedos. Así que, si andas buscando una aplicación para editar tus fotografías en tu tablet Windows (porque obviamente utilizar Photoshop con los dedos es una tarea para nada sencilla) Polarr es de lo mejor que puedes encontrar en la tienda de Windows 10.

A diferencia de Photoshop Express, aunque se trate de una app diseñada para ser utilizada cómodamente de manera táctil, tenemos muchísimas herramientas que nos encontramos en Photoshop o Lightroom. Podremos desde modificar los ajustes avanzados de una fotografía como puede ser el contraste, exposición, claridad, enfoque y muchos más, o aprovechar la detección de rostros para editar la forma de la cara o su expresión.

Hay también una versión de pago que desbloquea todas las opciones avanzadas y los más de 100 filtros disponibles. Una clara ventaja con respecto al resto de programas de este artículo es que, al tratarse de una app, ocupa apenas 50 MB y tiene un muy bajo consumo de potencia y energía del equipo. Sin duda muy recomendable al menos darle una oportunidad y probarla, aunque no vayas a utilizarla en una tablet.