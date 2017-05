Pasadas las vacaciones de Semana Santa y el Puente de Mayo, ya toca pensar en el siguiente período vacacional, el que disfrutaremos todos, o casi todos, en algún momento entre julio y agosto de este año. Y es que el espacio de asueto estival es el que requiere mayor planificación, básicamente porque es el más extenso que disfrutaremos a lo largo del año y también porque son millones de personas las que quieren, igual que nosotros, sacar el máximo provecho de este bien merecido tiempo de descanso. Así que por estas fechas ya comienza la carrera por asegurarnos el mejor verano posible.

Si hace algunas décadas recurríamos a agencias de viajes para planificar nuestras semanas de ocio veraniego, ahora podemos apañarnos nosotros mismos gracias a las nuevas tecnologías y la multitud de aplicaciones móviles disponibles, tanto en formato APK para smartphones y tablets Android, como para dispositivos iOS tales como iPhone y iPad, que nos permiten programar nuestras vacaciones ideales de la manera más rápida y sencilla. Pero ojo, no sólo sirven para la planificación previa, sino que muchas de ellas también pueden resultar igualmente imprescindibles también durante nuestra estancia en el destino elegido.

8 apps Android para hacer tu verano inolvidable

Por ello, os presentamos una lista con las que son a nuestro juicio algunas de las aplicaciones Android esenciales para proyectar y disfrutar de las mejores vacaciones sin sobresaltos ni sorpresas desagradables.

Trivago

Interfaz de Trivago, el mejor comparador de hoteles

Cuando nos vamos de vacaciones, la gran mayoría de nosotros preferimos hospedarnos en un hotel. La comodidad de tener nuestro alojamiento en pleno centro de la ciudad, que vengan a limpiarnos la habitación todos los días, y que encima tengamos el desayuno incluido para poder atiborrarnos y ahorrarnos la comida, es un lujo que nos atrae mucho. Y para encontrar el mejor hotel y al mejor precio, nada mejor que una aplicación como Trivago, que viene siendo un comparador de hoteles que consulta en diferentes webs de viajes las posibilidades de alojamiento para el lugar y las fechas indicadas, además de poder acotar la búsqueda con todo tipo de criterios: distancia, precio, con piscina, desayuno, parking, etc. Sin duda, el buscador de alojamiento por excelencia.

Airbnb

Interfaz de Airbnb, para alquilar apartamentos y casas particulares

Pero bueno, quizás este verano te toque viajar con la familia a cuestas. Probablemente ir a un hotel céntrico de Nueva York o Londres no sea la mejor opción para ir con tu pareja, tus tres hijos, la suegra y tus cuñados. En ese caso, la mejor alternativa sin duda es buscar un apartamento o chalet con piscina privada, ya sea en la playa o la montaña, con paellero, 6 habitaciones y tres baños. Y para ello, nada mejor que echar mano de la plataforma de alquiler de alojamiento entre particulares de moda en estos momentos, Airbnb, con cuya app podrás encontrar el alojamiento vacacional que más se ajusta a tus necesidades y tu bolsillo, pudiendo filtrar los resultados siguiendo un sinfín de criterios diferentes. La mejor opción si quieres sentirte como en casa.

GoEuro

Una vez tengamos claro a dónde vamos a viajar y dónde nos vamos a alojar, necesitamos un medio de transporte. Ya tengas planeado un trayecto de larga distancia que requiera uno o varios aviones, algo de turismo nacional por diferentes regiones de España o simplemente una estancia en la playa más cercana, la mejor manera de asegurarte de que el viaje no se salga de tu presupuesto es consultar con una aplicación como GoEuro. Con ella podrás comparar trayectos en avión, tren y autobús a decenas de miles de destinos, con sólo indicar el lugar de salida y llegada, y las fechas previstas para el viaje, y elegir el método que mejor te convenga teniendo en cuenta los tiempos de viaje, escalas y el precio del mismo. Es más, quizás ni tengas que instalarla en tu móvil, ya que ha sido elegida como beta tester en el desarrollo de las Instant Apps de Google.

Sygic

Interfaz de Sygic, uno de los mejores GPS para Android

Vale, así que eres uno de esos a los que les gusta conducir. Nada de aviones ni trenes, este verano piensas coger el coche y recorrerte la geografía nacional en tu propio vehículo, o quizás tengas pensado coger un vuelo hasta Pisa o Florencia, alquilar un coche y hacer un tour de la Toscana. Suena muy bien pero, ¿y si te pierdes? Hombre, pues eso no debería pasar si llevas un buen GPS en el coche. Y si no lo tienes, deberías instalar uno en tu smartphone. Todos llevamos Google Maps en nuestro teléfono por defecto, pero si queremos una buena alternativa que nos muestre direcciones claras y concisas para llegar a nuestro destino vacacional sin perdernos, siempre podemos recurrir a Sygic, uno de los mejores GPS móviles y esencial para conducir por parajes desconocidos para nosotros.

AccuWeather

Así que ya has llegado a tu destino, ya sea una ciudad gigantesca por descubrir o un recóndito lugar en la costa, y ahora toca planear las actividades que vas a llevar a cabo durante tu estadía. Lamentablemente, las condiciones meteorológicas influirán y mucho en cómo programamos esas actividades y por ello se hace indispensable instalar una aplicación con la que saber exactamente el tiempo que va a hacer a lo largo de las próximas horas y días. Y una de las mejores herramientas en esta categoría es sin duda AccuWeather que con total precisión nos permitirá planear nuestras vacaciones en función del tiempo y la temperatura: nadie quiere pasear por Central Park en un día de lluvia y reservarse la visita al MOMA para el día más soleado del verano.

Traductor de Google

Interfaz de Google Translate, para eliminar cualquier barrera idiomática

Para viajar por España quizás no sea totalmente necesario (bueno, todo depende de la región a la que vayamos), pero si tienes planeado pasar tus vacaciones en el extranjero, siempre viene bien tener un diccionario/traductor en el móvil para poder comunicarnos correctamente en cualquier idioma. Todos sabemos chapurrear lo básico en inglés para hacer el check-in del hotel, preguntar cuánto vale una cerveza o pedir la cuenta, pero quizás no seamos tan expertos en alemán, ruso o malayo. Y para asegurarnos de no decir ninguna barbaridad, entender perfectamente la carta del restaurante de turno y comprender cualquier aviso que nos parezca importante, nade mejor que tirar de la solución oficial de Google, Traductor de Google, que además nos permite traducir textos escritos con simplemente apuntar nuestra cámara al lugar en cuestión.

TripAdvisor

Interfaz de TripAdvisor, la aplicación que te recomienda los mejores restaurantes

Ya te conoces todos los bares y restaurantes de tu barrio al dedillo. Sabes que el Bar Manolo hace las mejores bravas, que si quieres una pizza decente tienes que ir a la Trattoria Antonella, y que la mejor paella la hacen en aquel restaurante desconocido en segunda fila de la playa. Pero cuando viajas a una ciudad nueva, no tienes ninguna referencia de dónde comer y cenar bien, así que lo mejor que puedes hacer es fiarte de los comentarios y opiniones de los que ya han estado ahí. Y para eso está TripAdvisor, una de las mejores aplicaciones para encontrar cualquier restaurante en tus proximidades, filtrando los resultados por precio, distancia, tipo de comida y valoraciones de otros usuarios, que también pueden subir fotos del local en cuestión y sus diferentes manjares. Sin duda, una gran opción si para ti la gastronomía es un elemento vacacional tan importante como el alojamiento o la meteorología.

Untappd

Interfaz de Untappd, la app esencial para cerveceros de vacaciones

Y esta de propina para los más cerveceros del lugar. Durante sus vacaciones hay quien quiere visitar monumentos y museos, hay quien quiere relajarse en la playa o la piscina y hay quien prefiere descubrir los secretos de la gastronomía del lugar. De la misma manera, hay quien sólo desea disfrutar de una buena cerveza en algunos de los mejores locales de la zona. Y con una buena cerveza, no nos estamos refiriendo a la Mahou, San Miguel o Cruzcampo de turno, sino una birra autóctona que seguramente no puedas degustar en casa. Para ello sólo hace falta instalar Untappd, una aplicación para amantes de esta bebida que te indicará las mejores cervecerías a tu alrededor además de qué cervezas puedes encontrar en cada una de ellas, con valoraciones y fotos de otros usuarios. Totalmente imprescindible.

Es más, podéis borrar todas las apps y dejar esta última. Vuestras vacaciones serán igualmente idílicas.