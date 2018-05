¿Necesitas ocultar tu navegación web y evitar los rastreos? ¿Cifrar tu conexión? ¿Quizás ver una película o serie no disponible en tu país pero sí en otros, cosa bastante desagradable? ¿Deshacerte de publicidad molesta que no te deja en paz? Utilizar apps VPN en Android te permite hacer esto y otras muchas cosas de la manera más sencilla posible. Se han convertido en una solución muy utilizada por los usuarios en los últimos tiempos, así que conviene tener a mano un listado como este con los mejores servicios VPN para teléfonos y tabletas Android si eres usuario de este sistema operativo.

Vida más allá de Opera VPN

Con el cierre del servicio Opera VPN muchos usuarios se han encontrado huérfanos de una buena VPN para navegar por Internet. Por eso os queremos enumerar unos cuantos servicios alternativos que cubran el vacío. Lo ideal es que sean plataformas gratuitas e ilimitadas como OperaVPN claro, pero ya te advertimos que el servicio que daba este es difícilmente reemplazable. Además, cuando hablamos de apps de esta naturaleza que tratan con información personal que uno quiere mantener en secreto, no conviene fiarse al 100% de las soluciones totalmente gratuitas: siempre tendrán la tentación de ganar dinero a costa de ti.

TunnelBear

Usando Tunnelbear VPN en Android

Uno de los grandes clásicos en esto de navegar mediante VPN en Android. Tienes a tu disposición 20 regiones diferentes desde las que enmascarar tu dirección y una interfaz muy fácil de usar. Simplemente pulsa en la zona del mapa que quieras y listo, no puede ser más sencillo. Teóricamente han pasado por auditorias de seguridad con las cuales pretenden demostrar que no guardan registro alguno de tus movimientos que están a disposición de cualquier curioso. Que sepas que además de en Android podrás usarlo en otros sistemas operativos.

Speedify - Bonding VPN

Varias pantallas de Speedify para Android

Esta VPN también es gratuita y su principal reclamo está en ser capaz de combinar diferentes puntos de acceso a Internet para optimizar su velocidad y capacidad de salvaguardar tu privacidad. Otra de las ventajas de esta tecnología es la capacidad para saltar de un tipo de conexión a otra sin que se vea afectada la navegación ya sea viendo vídeos o enviando grandes archivos por poner dos ejemplos. Existen tres planes pero el que nos interesa aquí es el gratuito, que se encuentra limitado a 1GB. Para superar el escollo hay que pasar por caja: existen planes individuales o para grupos y empresas.

CyberGhost VPN

3 funciones activas de CyberGhost

Es uno los servicios más populares y con razón, pues a una interfaz clara suma más de 1300 servidores situados en más de 60 localizaciones diferentes que aun no siendo los más rápidos del mundo dan un muy bien servicio y soporte para los principales protocolos de seguridad. Utilizan AES-256 para encriptar los datos. No es de los más baratos del mercado pero con los planes a largo plazo puedes mitigar un poco el precio. Disponible también para Windows, Mac, Android y iPhone. Una de las cosas más criticadas es el soporte a clientes, que no parece ser el mejor del mundo.

hide.me VPN

Hideme VPN para Android oculta tu conexión

Una VPN realmente simple de utilizar por cualquier usuario por muy novato que sea en estas lides. Utiliza el protocolo IKEv2 (también otros como PPTP, L2TP, IPsec, IKEv1, OpenVPN, SoftEther y SSTP) y puede ser una buena opción en el caso de conexiones inestables. En esas situaciones es capaz de reconectarse automáticamente ahorrándonos problemas y tiempo. Ofrece en torno a 40 regiones geográficas diferentes, aunque solo 3 en la cuenta gratis. Como limitación adicional has de saber que la versión gratuita permite utilizar un total de 2GB de datos mensuales.

ExpressVPN

Capturas de pantalla de ExpressVPN

Lo que ExressVPN ofrece es un interminable listado de servidores y países, es decir, puntos de todas las partes del globo a mansalva. Es sin duda uno de los servicios VPN que más localizaciones ofrece en su red, 148, pero todo tiene un precio. Aquí el periodo de prueba es de 7 días y tras eso toca pasar por caja. 12,95 dólares para la suscripción mensual que se ven algo rebajados si contratas el plan anual o semestral. Eso sí, se supone que hay un periodo de devolución del dinero de 30 días. Los planes son válidos en hasta 3 dispositivos diferentes y una cosa que te gustará: es de los mejores servicios cuando se trata de acceder a Netflix para obtener contenido no disponible en tu país.

SurfEasy VPN

SurfEasy VPN para Android

Es otra de las alternativas que más usuarios presentan en esta lista, disponible para 5 dispositivos diferentes ya sean sobremesa o portátiles. Por supuesto existen versiones para Android y iPhone así que navegar desde el móvil con una VPN no es problema. Los planes gratuitos ofrecen menos datos que la competencia, 500 megas al mes, aunque existen diferentes maneras de poder ampliar ese cupo. Como imaginas la chicha está en los planes de pago, que además de ofrecer datos ilimitados ofrecen una novedosa función de protección frente a rastreadores de publicidad. A tu disposición una docena de países.

Hotspot Shield VPN

Hostspot Shield es uno de los mejores VPN móviles

Hostspot Shield ofrece 25 ubicaciones diferentes con trampa y dos planes, uno gratuito y el otro de pago. La trampa está en que el plan gratuito solo ofrece una única localización Estados Unidos. En cualquier caso ese plan gratuito que es lo que seguramente te interesa tiene una limitación de 500 megas por días, una vez lo alcances tendrás que esperar hasta que se cumpla el plazo y la cuota sea reiniciada.

VyprVPN

Algunas opciones de Vypr VPN

Creado por Golden Frog, ofrecen dos planes de pago, uno básico y otro avanzado. Más de 70 ubicaciones repartidas por todo el mundo, más de 700 servidores a tu alcance operados y controlados por ellos mismos sin recurrir a terceros y con más de 200.000 direcciones IP a tu alcance. Está optimizado para todo lo que tenga que ver con el streaming de vídeo tan popular en nuestros días. Una novedad es su protocolo Chameleon, capaz de añadir una capa adicional de seguridad a tus conexiones y de evitar los bloqueadores de VPN, que se suma a los protocolos ya soportados: OpenVPN, L2TP/IPsec y PPTP. Como es habitual puedes usarlo en Windows y Mac o en Android y iPhone, da igual que sean sobremesas o portátiles porque existen versiones para todos esos sistemas operativos. No hay límites de ningún tipo, ni en ancho de banda ni transmisión de datos ni en cambios de servidor y opera desde suiza.

Private Tunnel VPN

El aspecto de Private Tunnel para Android

Aquí no hay nada de planes gratuitos. Directamente se te ofrece un periodo de prueba de 7 días tras lo cual deberás rascarte el bolsillo. Existen dos planes que solo se diferencian en la cantidad de equipos que podemos conectar, en el primero está limitado a 3 y el segundo ofrece cierta flexibilidad para añadir más dispositivos sin concretar. El precio es el mismo en ambos casos, 6 dólares para la suscripción mensual y 35 para la anual, con la diferencia de que en el segundo plan como es lógico tendrás que pagar más por cada nuevo dispositivo que añadas.

Turbo VPN

Turbo VPN es gratis en Android

Otro candidato gratuito y teóricamente ilimitado. Menos países pero un funcionamiento fluido y menos publicidad de la que cabría esperar, aunque evidentemente la hay como puedes imaginar. Podría ser la opción ideal, apenas tiene un par de configuraciones posibles así que es apta para todos los públicos, sin complicaciones técnicas. Es bastante rápida y ofrece unos cuantos servidores para ir probando cuál va más fino.

IPVanish VPN

Servidores y rendimiento de IPVanish VPN

Más madera, esta vez un servicio VPN con 60 países y más de 850 servidores VPN alrededor del mundo. Está disponible en varios sistemas operativos, por supuesto los principales en escritorio y móvil, y como el anterior Express VPN ofrece un periodo de prueba de 7 días tras lo cual toca contratar algún plan. Aquí los precios empiezan en los 10 dólares para la suscripción mensual, uno menos en planes trimestrales y 6,49 dólares si te lanzas a por el plan anual. Por supuesto tendrás ancho de banda y tráfico ilimitados, y también tienes la opción de devolución del dinero en 30 días si ves que aquello no funciona en tu caso particular.

ProtonVPN

ProtonVPN, uno de los mejores VPN en Android

Es uno de los VPNs favoritos de los usuarios, y tienen sus razones. Es de los más rápidos y se ubica en Suiza, un país poco amigo de revelar secretos. Podría ser un buen reclamo publicitario para aquellos que necesitan ocultar su tráfico web como sea. Otra de sus ventajas es que es capaz de funcionar de forma conjunta con la red Tor ofreciéndote acceso a enlaces de tipo .onion. El plan gratuito está limitado claro, tienes a tu alcance 3 países o zonas geográficas y también la navegación es más lenta. Si quieres pasar por caja hay tres planes diferentes a los que suscribirse, cuanto más largos más baratos.

Betternet

Betternet, simple pero eficaz

Se trata de uno de los servicios de VPN totalmente gratuitos más utilizados. ¿Dónde está el truco? En la publicidad que verás dentro: otras apps para descargar, algún banner por aquí y por allá... No debes fiarte nunca al 100% de un servicio VPN gratuito como te hemos comentado, pero Betternet ofrece algo más de credibilidad de lo normal (sin pasarse) gracias la gran cantidad de usuarios. Opera desde Canadá, lo que podría ser un problema para determinados usuarios sabiendo que este país forma parte de FVEY (Five Eyes), la alianza conformada por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y la propia Canadá. Bastante sencillo de usar, teóricamente utiliza los protocolos de seguridad estándar en la materia, aunque hay algunos puntos en contra: velocidad de conexión lenta y por tanto poco útil para descargas de torrents de gran tamaño, sospechosos estudios universitarios sobre seguridad en plataformas VPN que lo señalan como un potencial problema e incapaz de acceder a Netflix, quien parece tener bien cercadas las direcciones IP que utilizan.

NordVPN

NordVPN es perfecto para navegar de forma anónima

Otro VPN imprescindible y con muy buenas críticas entre expertos y usuarios que deberías probar. A tu alcance hasta 4186 servidores repartidos por todo el mundo, válido en hasta 6 dispositivos diferentes y banda ancha ilimitada. Eso sí, aquí nada de gratis: existen 3 planes y todos son de pago, aunque hay un sistema de garantía y devolución del dinero en los primeros 30 días como suele ser habitual en el sector. La suscripción mensual te sale por 11,95 dólares, y luego puedes elegir entre suscripción anual o bianual que te deja el mes a 5,75 dólares o a 3,29 dólares mensuales. Como cosas interesantes a destacar permite realizar un doble cifrado de comunicaciones ofreciendo una capa adicional de privacidad, utiliza los mejores protocolos de cifrado de datos y es junto a ExpressVPN una de las mejores opciones para acceder a Netflix, la plataforma audiovisual de moda.

Hola VPN

Hola VPN es además un launcher de apps

Uno de los servicios más populares, Hola VPN pone a tu alcance directamente un navegador web desde el que realizar todo tipo de búsquedas en la web, pudiendo elegir previamente desde qué país realizar esa conexión a través de su red. Es bastante rápido y ligero y además puede actuar como Launcher de apps, ya que analiza el contenido de tu móvil y te presenta una bonita interfaz para que accedas a tus apps favoritas desde debajo justo de la caja de búsquedas web.