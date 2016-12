En esta ocasión hemos analizado los mejores cuatro antivirus para Mac que hemos podido encontrar de forma gratuita. Es casi obligatorio tener instalado un antivirus al adquirir un nuevo ordenador con macOS, siempre y cuando, claro, no queramos tener malware en nuestro dispositivo. Hemos considerado solamente los antivirus con free full version. Es decir, hemos descartado aquellos programas que son gratuitos pero que piden que paguemos por una licencia cuando han pasado los 30 primeros días de uso (versión de prueba de un mes), algo muy habitual. Todas estas cuatro aplicaciones podrán ser adquiridas en su totalidad sin tener que adquirir una licencia.

En otras ocasiones os hemos traído los mejores antivirus para Mac (sin importar si son de pago o no), y es por ello que hoy os queremos traer las alternativas gratuitas. No existen tantos como en Windows pero podemos encontrar gran cantidad de ellos en iTunes, la tienda de aplicaciones oficial de Apple para Mac e iOS.

Avira Mac Security

Abrimos la sección con el que hemos clasificado como el mejor antivirus para macOS con una nota de 9/10, Avira Mac Security. Una de las funciones más interesantes de este antivirus es la cuarentena, lo que sería el aislamiento de archivos sospechosos para que no puedan contagiar al resto ni al Mac en sí. Cuando un fichero pasa a cuarentena es como si no existiese. Esto es así para que cuando lo creamos conveniente eliminemos el archivo del sistema de manera total cuando sepamos que no afecta para nada en el uso del ordenador.

Este antivirus se clasifica a sí mismo como la mejor protección para nuestro Mac incluso frente a otros antivirus de pago. Si bien es de los más ligeros (tiene un peso de casi 250 MB), se comporta muy bien y es muy fácil de usar además de ser bastante intuitivo. Avira Mac Security es cierto que tiene algunas limitaciones en su versión gratuita pero podremos disfrutar de casi todas las opciones que tenemos disponible en la versión de pago.

Avira Mac Security

Lo cierto es que esta aplicación es mucho más completa en su versión para Windows, aunque en su versión para Mac tampoco está nada mal. En PC, Avira nos permite hacer un análisis de tres aspectos distintos: memoria, velocidad y privacidad, quizás los más importantes a tener en cuenta a la hora de optimizar un dispositivo, bien sea móvil o no. Si alguno de estos tres puntos falla o no tenemos una nota muy buena, este antivirus gratuito nos permitirá solucionar todo aquello que detecte que falle. La velocidad del sistema es clave a la hora de trabajar así como de hacer tareas tales como encender el ordenador, por ejemplo.

El hecho de que no cuente con este tipo de funciones para macOS hace que perdamos mucho interés, al menos para los usuarios que llegamos desde Windows y que hemos utilizado la aplicación en el otro SO. No obstante, también podremos encontrar otras cosas como Avira Browser Safety, una extensión para navegadores webs que bloquea sitios potencialmente dañinos y que protege nuestros datos.

Avast! Free Antivirus

Avast! Free Antivirus es por supuesto un antivirus que no puede faltar cuando hacemos este tipo de listas, y más si hablamos de los antivirus gratuitos. También le hemos otorgado una nota de 9/10, y es que hablamos de un potente antivirus con un gran recorrido. Se centra principalmente en evitar que nuestra privacidad, y por lo tanto toda nuestra integridad al usar el ordenador quede protegida (obviando por supuesto la protección anti-malware).

Avast! Free Antivirus para Mac

No es para nada intrusivo, al contrario por ejemplo que en su versión para Android. Su peso es de 750 MB, 3 veces más de lo que ocupan otros antivirus más ligeros como Avira Mac Security, aunque sigue sin ser nada significativo, pues comparado con el volumen de datos que manejamos a día de hoy en nuestros ordenadores es algo muy pequeño. Una de sus funciones estrellas es también la caja fuerte de archivos infectados, cuyo funcionamiento es muy parecido a la cuarentena que antes os mostrábamos.

En cuanto a fallos debemos destacar que los análisis quizás son un poco lentos y que no hay análisis en tiempo real, sino simplemente análisis bajo demanda. Como curiosidad, en la esquina inferior izquierda tenemos Drop to Scan, una función que nos permitirá analizar todo aquel fichero que arrastremos hasta ahí.

AVG AntiVirus

Con una nota de 7/10 y siendo compatible con OS X Mountain Lion o posterior, nos encontramos con AVG, uno de los más veteranos protegiendo nuestro ordenador (puede que quizás no lleve tanto tiempo en macOS pero sí en otras plataformas). Este otro programa, al igual que Avira es poco pesado, y es que con 200 MB es capaz de evitar que nuestro Mac se infecte. Gracias al desarrollo que hay detrás de esta aplicación, AVG AntiVirus es capaz de detectar, bloquear y eliminar cualquier amenaza bien sea un virus, un spyware o programa que nos robe datos.

Funciones como los análisis por reclamo o Drag & Drop también las encontraremos en esta alternativa. Podremos realizar tanto análisis con pulsar un simple botón como arrastrar un fichero sobre AVG y que este comience a analizar el archivo en concreto que pensamos que puede llegar a estar infectado.

AVG AntiVirus para Mac

Este antivirus sí que funciona en tiempo real, lo que proporciona una protección extra que se agradece. Esto quiere decir que AVG estará velando por nuestra seguridad constantemente y evitando que nuestro ordenador se infecte. Además, las actualizaciones son automáticas y silenciosas, por lo que ni nos enteraremos de que el software está actualizándose.

Gracias a este programa no solo conseguiremos tener un ordenador limpio, sino también evitar por ejemplo que el malware se propague gracias a nosotros (por el uso de memorias USB, por ejemplo, o simplemente teniendo un virus que se envíe por correo electrónico, que es muy común). Por último, no solo detecta los virus para Mac, sino que si por accidente acabamos con un malware para Windows, por ejemplo, o para Android (ninguno de los dos podría afectarnos), AVG lo detectaría y lo eliminaría.

Malwarebytes Anti-Malware

El caso de Malwarebytes es especial, pues no es un antivirus como tal, sino un anti-malware, que si bien es algo muy parecido a un antivirus, no realiza las mismas funciones exactamente. Mi recomendación personal es combinar Malwarebytes con alguno de los programas mostrados anteriormente para ayudar a nuestro ordenador a estar libre de virus y a estar como el primer día. No hay malware o adware que se le resista a esta aplicación, por lo que tendremos que tenerla en nuestro repositorio de aplicaciones sí o sí de manera casi obligatoria.

Malwarebytes Anti-malware para Mac

Y es que Malwarebytes no se centra en una gama de virus, sino que está especializado en adware, un tipo de virus muy concreto que es capaz de eliminar eficazmente. En tan solo seis segundos este potente programa es capaz de realizar un análisis completo a nuestro ordenador.

A pesar de que la versión actual esté en inglés, es entendible perfectamente y muy fácil de usar. Tres botones con una interfaz bien grande es lo que nos encontraremos al abrir la aplicación: Scan, escaneo, la función más interesante; Next Steps, consejos para eliminar el malware; y Get Help, el apartado de ayuda del programa.

Podríamos seguir buscando pero encontraríamos otros antivirus de peor calidad y sin actualizar (aunque puede haber alguno realmente bueno que se nos escape). Todos en general cumplen las mismas funciones (excepto pequeñas excepciones) y no encontraremos ningún antivirus que se salda de esta línea. Para tener un antivirus que no está comprometido con las actualizaciones es mejor no tener protección, y es que los antivirus tienen que estar al día, si no de poco nos pueden servir.