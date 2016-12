La primera de las cuestiones que se plantean al hablar de antivirus para Mac es ¿de verdad necesito esta herramienta en un ordenador Apple? Son muchas las voces que dicen que Mac es muy seguro, y que no hace falta instalar nada para estar a salvo. ¿Cuánto hay de cierto en esto? En realidad, más de lo que imaginas, pero no lo suficiente. Mac OS X está basado en Unix, eso significa que es un sistema más complejo que los dispositivos que no ruedan con él. Esto no implica que sea infranqueable, aunque sí es cierto que si un malware se cuela en tu dispositivo, le costará mucho más trabajo lograr el acceso. Unix funcionaría en este caso como varios cortafuegos a la vez. Y eso te mantiene a salvo.

Hay otra cuestión que influye a la hora de hacer crecer el "bulo a medias" de que no hacen falta antivirus para Mac. Esto está relacionado con la estadística. ¿Cuántos dispositivos Mac hay en el mundo en comparación con la cantidad de Windows que existen? A cualquier hacker le costaría mucho más tiempo desarrollar amenazas para Mac, que le supondrían un menor beneficio, porque hay menor cantidad de usuarios con capacidad de convertirse en víctimas.

Dicho todo esto, particularmente sí que te recomiendo tener un antivirus instalado en tu ordenador Mac. Muchos expertos en malware defienden que dependiendo de la amenaza, el ordenador puede comportarse de distintas formas. Por eso, por mucha seguridad que tengamos en Apple, lo mejor será prevenir que lamentar. Pero ¿qué antivirus para Mac deberías instalar en tu ordenador? A continuación te dejamos las mejores alternativas, tanto de pago como gratuitas.

Antivirus para Mac de pago imprescindibles

En el mundo Apple, existen muchas opciones de antivirus de pago imprescindibles para proteger tu ordenador en todos los sentidos. A continuación te detallamos tres de las alternativas que mejor proyección ofrecen por lo completas que resultan:

Bitdefender Antivirus Mac

Bitdefender Mac OS X

Es probablemente la suite de seguridad más conocida dentro de la oferta de antivirus para Mac. En realidad, es aclamado por muchos de los defensores de los dispositivos Apple y parte de su buena prensa la recibe por parte de recomendaciones de estos líderes de opinión.

¿Por qué quedarte con Bitdefender Antivirus Mac? Si analizamos las cuestiones prácticas, Bitdefender no solo destaca por ofrecer una protección eficaz contra el malware. El programa monitoriza continuamente el sistema y los archivos. Esto lo convierte en uno de los más efectivos en cuanto al índice de respuesta. Pero, hay más. Te ofrece filtro anti-phishing, y también la opción de eliminar adware. ¿Lo mejor? No afecta al rendimiento general de tu ordenador.

Por último, cabe destacar de esta opción de antivirus para Mac la utilización del servicio de seguridad basado en la nube. Al mismo tiempo, la actualización de sus herramientas es capaz de detener las amenazas más recientes.

Instalar Bitdefender Antivirus Mac para proteger a tu ordenador durante todo un año te costará 39,99€.

Kaspersky Anti-Virus

El antivirus de Kaspersky para Mac

Si hablamos de las mejores alternativas de antivirus para Mac por resultados, entonces puede que la opción que más te convenza sea la de Kaspersky Anti-Virus. ¿La razón? Ha obtenido uno de los mejores resultados en el test de AV Comparatives. Sobre la reputación de esta empresa cabe señalar que son expertos independientes que publican habitualmente análisis de antivirus y software.

¿Por qué características elegir Kaspersky Anti-Virus? En realidad ofrece muchas opciones dentro de lo que un antivirus te puede dar. Además de la protección frente al malware, esta herramienta protege tu red, así como tus compras online y sitios de pago. También tu identidad online. Por si fuera poco, también tienes disponible la opción de navegación personalizada para los niños, garantizando su seguridad en Internet.

La interfaz de este antivirus para Mac es realmente sencilla. De hecho, presenta una curva de aprendizaje muy baja y no será difícil que te hagas con todas sus funciones. Eso sí, si lo has probado antes en Windows, vas a encontrar muchas similitudes entre ambas versiones.

Respecto al precio, Kaspersky Anti-Virus cuesta 39,95€ al año. Sin embargo, si tienes varios equipos en casa que quieras proteger, la empresa te ofrece descuentos.

ESET Cyber Security Pro

Si conoces NOD32 en Windows, debes saber que la empresa propietaria de ese software es la misma que te ofrece esta solución de antivirus para Mac. Lo cierto es que comienza a hacerse un hueco entre los preferidos y los que lo prueban, parecen convencidos de sus ventajas.

¿Cuáles son las opciones que ofrece ESET Cyber Security Pro? Poniendo sobre la mesa las características que ofrece este antivirus para Mac, cabe destacar su herramienta anti-spyware, la protección antivirus y la protección ante estafas y amenazas en la red. La protección de dispositivos USB y el control parental son otras de las opciones que vienen con este software a las que también se les puede sacar mucho partido.

Una de las características más destacada de la opción ESET Cyber Security Pro es la actualización que permite detectar prácticamente todo tipo de amenazas. Incluso aquellas de nueva creación.

Hacerte con una licencia anual de ESET Cyber Securituy Pro te costará 37,15€.

Antivirus para Mac gratis

Sin embargo, no toda la protección anti-virus del mercado para Mac es de pago. Existe software de muy buena calidad completamente gratuito para el usuario. A continuación te detallamos las alternativas más completas del mercado sin ningún coste para proteger tu ordenador Apple.

Avast

Si eres de los que prefiere el software gratuito, debes saber que el popular Avast también tiene una versión para Mac. De hecho, es compatible con cualquier Mac OS X que tenga como mínimo 128MB de memoria RAM. Una de las cualidades más interesante de este antivirus para Mac es el hecho de que lo utiliza una enorme comunidad de usuarios. Son más de 230 millones en todo el mundo los que confían su seguridad a esta empresa.

Entre las cualidades más destacadas de este software cabe señalar que te protege en tu navegación diaria. Es particularmente útil para el correo electrónico y también para los distintos navegadores. Sin embargo, la protección también se centra en la detección del malware. La compañía asegura garantía contra el 100% de las amenazas. Por otro lado, también tiene la utilidad de análisis de discos.

Avast se puede descargar de forma completamente gratuita para Mac y no es necesaria licencia para la protección básica.

Avira Mac Security

Menos conocido que el anterior, se trata de otro antivirus gratuito con muchas funcionalidades. De hecho, si prestamos atención a los datos de AV que mencionamos al principio de este artículo, es uno de los más veloces y efectivos. Consigue hacerle frente al 99% de las amenazas en un tiempo récord. Quizás por eso su empresa desarrolladora lo ofrece en su web bajo el eslogan "protección gratuita mejor que cualquier otro producto de pago".

Dentro de las funcionalidades a destacar de Avira Mac Security cabe señalar una protección sencilla, muy fácil de instalar y utilizar. Para realizar un análisis completo del ordenador resulta bastante rápido. Por otro lado, es capaz de dar soporte ante amenazas en línea. Estarás a salvo de virus, troyanos y spyware.

Avira Mac Security se puede descargar gratuitamente y es compatible con casi todas las versiones de Mac OS X. Te gustará si eres de los que quieres una alternativa sencilla.

Como ves, las alternativas de antivirus para Mac del mercado son realmente amplias. Los que hemos analizado con detalle hoy, no son los únicos antivirus que existen. De hecho, son muchas más las opciones que puedes encontrar en páginas de descargas de software. Pero, con cualquiera de estos, puedes estar mucho más seguro que sin instalar nada en tu ordenador Apple. ¿Ya has decidido cuál de las opciones es la adecuada para ti?