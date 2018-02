Los dispositivos móviles son cada vez más aceptados como formas válidas con las que disfrutar de nuestros videojuegos favoritos. Un empleado de NVIDIA ya dijo hace un tiempo al presentar una nueva generación de sus consolas SHIELD que en los móviles estaba el futuro del gaming. De acuerdo, puede que no esté todo el futuro, pero su importancia como aparatos donde se consumen videojuegos no puede negarse. Si para algo ha servido la aparición del gaming en móviles ha sido para poner por fin de acuerdo a los usuarios de PC y consolas en que tienen un enemigo común: los jugadores casuales. Pero esta es otra historia, que debe ser contada en otra ocasión.

Como decía al principio del artículo, dada la gran aceptación de los dispositivos móviles (especialmente de Android) por parte del público, era más que obvio que tarde o temprano los distintos géneros de los "hermanos mayores" acabarían por aparecer en el mundo de los smartphones y las tablets.

Uno de esos casos ha sido el de los juegos de carreras de coches, que es el que va a ocupar este texto que estás leyendo ahora. En este artículo vamos a intentar dar una idea de qué títulos para Android son los mejores de su especie y se merecen tu atención.

Gas a fondo en Android, carreras en tu móvil

Cuando se tratan este tipo de títulos en aparatos móviles hay que distinguir del resto de máquinas. Los juegos de conducción para Android no se pueden comparar con, digamos, los iRacing o los Project CARS de los ordenadores y las consolas. El espacio para el realismo aquí es más limitado.

Lo que los usuarios móviles quieren en su mayoría es inmediatez, abrir el juego y pisar el acelerador. Nadie se va a sentir atraído por mecánicas hiperrealistas en Android, que de otra manera serían muy difíciles de implementar. Todas las entradas de esta lista cuentan con un más que decidido componente arcade que, a la postre, es lo que mejor funciona en este tipo de entornos.

Real Racing 3, un clásico que no muere

Gameplay de Real Racing 3

Real Racing 3 ya lleva un tiempo con nosotros, hasta el punto de que su edad empieza a notarse un poco cuando se lo compara con otros títulos mucho más recientes (o que reciben actualizaciones de forma más constante).

No obstante, quienes lo instalan se encuentran con una experiencia más cercana a lo que ofrecen otros títulos para plataformas grandes. Podríamos hablar de él en términos de ser el primer simulador automovilístico para Android, o al menos el que más cerca está de las capacidades de videojuegos de PC o consola. El juego cuenta con innumerables modos de juego, que abarcan desde carreras estándar a encuentros multijugador y time attack, que seguro que te mantendrán unas cuantas horas con las manos pegadas al móvil.

Real Racing 3 5.0.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Asphalt Xtreme, emoción offroad para tu móvil

Imagen de Asphalt Xtreme

Si la saga Asphalt de Gameloft es conocida por algo es por crear grandes títulos de carreras. De la primera hasta la octava entrega nos hemos encontrado con una evolución firme, constante y que ha acabado por hacer las delicias de los fanáticos del motor en Android. Sin duda son los mejores arcades de conducción que la industria móvil puede ofrecer.

Una de las últimas entregas de la serie se lleva las carreras lejos del asfalto. Lo que obtenemos en Asphalt Xtreme es una experiencia totalmente offroad a los mandos de distintos vehículos especialmente pensados para salirse de las carreteras y hacer el loco en pistas de tierra. Nos pondremos al volante de buggies de playa, camionetas pickup, coches todoterreno e incluso monster trucks. Y además encontraremos una amplia gama de fabricantes que han prestado su imagen al juego, como Jeep, Ford o Dodge por citar unas pocas.

Asphalt Xtreme Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Asphalt 8: Airborne, de los mejores de su género

Gameplay de Asphalt 8: Airborne

Asphalt 8 está pensado para la diversión. Es un arcade de conducción en estado puro, de lo más cargado de acción que podemos encontrar a lo largo de toda la serie. Es abrir el juego y empezar a disfrutar de un estilo frenético de conducción, de carreras a toda velocidad por los lugares más emblemáticos del planeta.

Su calidad gráfica está fuera de toda cuestión. Es uno de los títulos con mejor aspecto visual de los que veremos en esta lista, y el subtítulo Airborne le viene que ni pintado. Todas las pistas del juego están llenas de rampas desde las que hacer las acrobacias más disparatadas. En este título vamos a encontrar 56 superdeportivos de distintos fabricantes, ocho temporadas, 180 eventos y numerosos modos de juego para un único jugador y online.

Asphalt 8: Airborne Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Need for Speed No Limits, arcade intenso en tu Android

Imagen de Need for Speed: No Limits

Lo que hace destacar a Need for Speed No Limits son sus carreras cortas pero intensas a través de circuitos urbanos. El recurso de competiciones automovilísticas por el centro de la ciudad ya había sido usado por la saga en otros títulos para ordenadores y consolas como Need for Speed Hot Pursuit, y ahora le toca el turno a Android.

Derrapes imposibles, conducción al límite yendo a rebufo de otros competidores y trepidantes persecuciones policiales sirven para dar forma a uno de los arcade más intensos que se pueden encontrar en la industria móvil. Ahora bien, es un título free-to-play, lo que significa que no se libra de las microtransacciones. Ya sea para mejorar tu vehículo, o para conseguir más gasolina con la que seguir compitiendo, podrás acelerar el proceso pagando dinero real.

Need for Speed No Limits Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

CSR Racing 2, drag racing con los coches más deseados

Gameplay de CSR Racing 2

Hay un lugar en Estados Unidos llamado Bonneville Speedway donde cada año se celebra un enorme evento para determinar qué coche tiene la mayor velocidad punta. En ocasiones un supervehículo se lanza en línea recta para probar hasta dónde puede llegar y en otras dos coches compiten uno contra otro por ver cuál llega más rápido a la meta, también en línea recta. Es lo que se conoce como drag racing o carreras de aceleración.

CSR Racing 2 coge este concepto, lo dota de una trama y lo suelta en manos del jugador. Tendremos que recuperar un coche superpreparado para una escudería clandestina local, y para ello tendremos que enfrentarnos a distintos equipos en drag races. Para ello contaremos con algunos de los vehículos más codiciados del mundo: desde el Ford Mustang, pasando por el Chevrolet Camaro, al Bugatti Veyron.

CSR Racing 2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Todo ello lo encontramos en un título free-to-play que viene con microtransacciones incluidas. Para avanzar más rápidamente en el juego, conseguir cajas de botín o recuperar gasolina podemos gastar dinero real si no queremos que el tiempo siga su curso.