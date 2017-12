Hoy en día los idiomas son necesarios para prácticamente todo. Ya sólo para manejarse en el día a día digital (usar según qué programas, consultar determinadas noticias o evitar caer en una trampa en Internet, por ejemplo) requiere que el común de los mortales sepa al menos dos idiomas: el suyo propio y el inglés, que hoy por hoy es el idioma que se habla internacionalmente. Además, tal y como ya dijimos en otro artículo, a los españoles no nos vendría nada mal mejorar nuestro aprendizaje del idioma de Shakespeare: somos el tercer país con menos políglotas de la UE.

Hay algo, quizá endémico, que nos dificulta el aprendizaje de un nuevo idioma. No sólo aprenderlo, sino hablarlo correctamente. Son dos terrenos en los que como país debemos mejorar. Por si fuera poco es muy habitual que en cualquier trabajo exijan tener inglés como segundo idioma, así que más vale corregir ese fallo cuanto antes.

Software para aprender y perfeccionar tu inglés en macOS

Si crees que tu inglés necesita un repaso, un empujón, o por el contrario necesitas aprender el idioma desde cero te tenemos cubierto. Y si eres usuario de Apple, también. En este artículo vamos a darte una serie de ideas para aprender inglés en tu Mac, tanto gratuitas como de pago.

Rosetta Stone, el más conocido

Curso de Rosetta Stone

Con Rosetta Stone tenemos entre manos uno de los softwares más icónicos a la hora de aprender idiomas en Mac. Es un clásico: es como hablar de Windows y el Buscaminas, o de la Atari 2600 y Space Invaders. Sin embargo, tiene una pega importante: es un programa de pago.

Eso sí, si te decides a pagar lo que cuesta su modelo de suscripción te encontrarás con un producto muy bien acabado: interfaces pulidas, de uso muy intuitivo, con libro de frases y juegos de lectura y mucho, mucho más. Esto sólo es la punta del iceberg, realmente.

Rosetta Stone Idioma Español S.O. Mac Licencia de pago Descargar

Ahora bien, quizá se le pueda reprochar ciertas cosas, como por ejemplo la ausencia de traducciones o el contexto cultural en el que usar ciertas expresiones (o qué significan). A pesar de eso, Rosetta Stone sigue siendo el mejor dentro de su clase y te permite añadir más idiomas aparte del inglés. No se le puede pedir mucho más.

Centro de Idiomas, para aprender rápido

Imagen de Centro de Idiomas

Si Rosetta Stone es lo más completo dentro del universo Mac, Centro de Idiomas busca dar un enfoque diferente (quizá menos profesional, por así decirlo). Su público principal es cualquiera deseoso de aprender, con la garantía de poderle enseñar a hablar inglés en menos de un mes.

El programa no sólo enseña inglés, sino que además permite aprender otros idiomas como japonés o sueco. Quizá no en tanta profundidad como otros programas de su sector, pero sí lo justo para defenderse en una conversación típica y salir airoso. Lo demás ya queda a discreción del alumno.

Centro de idiomas 1.9 Idioma Español S.O. Mac Licencia gratis Descargar

Por lo demás, aunque descargar y usar el programa es gratuito sólo ofrece tres lecciones de prueba por cada idioma. Si se quiere dar una lección completa hay que comprarla como un paquete aparte.

ProVoc, mejora tu vocabulario fácilmente

Test de aprendizaje en ProVoc

A diferencia de los apartados anteriores de esta lista, ProVoc es un entrenador de vocabulario ajustable a todos los niveles. Es totalmente gratuito, sencillo e intuitivo, si bien requiere de la descarga de distintos diccionarios de la web del desarrollador para funcionar.

Cuando descargues el diccionario sobre el que quieras practicar, basta con hacer doble clic para que ProVoc lo abra y te permita practicar con él. Otro aspecto que podemos mencionar es que el registro de aciertos, fallos y días practicados sirve para mantener un control detallado sobre el aprendizaje.

ProVoc 4.2.4 Idioma Español S.O. Mac Licencia gratis Descargar

La calidad de los diccionarios varía en función de quién los haya creado, con lo que puedes encontrarte de todo. Sin embargo, a coste cero vale la pena probarlo, al menos.

Vocab, repasa y mejora tu vocabulario

Imagen de Vocab

En la misma línea que ProVoc, aunque en este caso de pago, esta Vocab. Se trata de un estupendo entrenador de vocabulario que vale cada céntimo que cuesta. Está mucho mejor acabado que el programa del que hablamos en el apartado anterior, sus diccionarios están supervisados y, en general, cumple más estrictamente su cometido.

Lo primero que el programa hará una vez lo hayas instalado será pedirte que incluyas un diccionario. En esta ocasión no tendrás que salir a buscarlo a Internet. Basta con que escribas los idiomas que vas a manejar (en este caso inglés y español) y listo: Vocab lo hace todo por ti.

Vocab 2.9 Idioma Inglés S.O. Mac Licencia gratis Descargar

Como entrenador de vocabulario es una de las mejores opciones que se pueden encontrar en el mercado ahora mismo, y seguro que si te decides por él te satisfará.

hypnoLANGUAGE, hasta 33 idiomas para aprender

Imagen de Hypno Language

Cerramos el repaso a estas apps para aprender idiomas con Hypno Language, que combina los entrenadores de vocabulario con los cursos tradicionales. En él aprenderás palabras nuevas, pero también cómo colocarlas en el contexto de una conversación o de una frase.

Nada más instalar el software el programa te pedirá que hagas una prueba de nivel, para saber por dónde debe empezar a tratar contigo. A partir de aquí puedes empezar a aprender inglés y 32 idiomas más al ritmo que tú consideres oportuno. El programa lleva el conteo de lo que has aprendido, lo que has acertado y lo que has fallado.

hypnoLANGUAGE: Vocabulario 1.2.3 Idioma Español S.O. Mac Licencia gratis Descargar

Como única pega se le puede poner que se nota que viene del mundo móvil. La conversión a macOS no está bien del todo acabada, pero es un buen método para aprender idiomas que funciona.