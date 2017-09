Puede que no seas una persona con inquietudes artísticas-digitales ni te lleves muy bien con la tecnología, pero probablemente ni siendo así te hayas librado en alguna ocasión de verte en la necesidad de utilizar alguna aplicación de dibujo. Ya sea para hacer un pequeño retoque a una imagen, o para hacer un croquis rápido con el que mostrar una idea que tienes en mente. Usar un programa como Photoshop para este tipo de tareas tan simples sería como matar una mosca a cañonazos, sobre todo si perteneces a ese grupo de gente que no quiere complicarse aprendiendo un programa para usarlo durante sólo 5 minutos.

En este artículo vamos a reunir las mejores aplicaciones para realizar dibujos sencillos en tu PC o tablet con Windows. Todas estas aplicaciones suelen tener en común una interfaz fácil de comprender, por lo que cualquier persona puede hacer lo que necesite con ellas.

Apps de dibujo de Microsoft: sustitutos de Paint en casa

Todos los ordenadores con Windows traen preinstalado el programa Paint, el clásico atemporal que todos hemos utilizado alguna vez. Es un programa realmente sencillo, competente y sin ninguna complejidad de uso. Pero Microsoft dispone de otras variantes más modernas que Paint que quizás te puedan interesar:

Paint 3D, la renovación de un clásico

Pantalla de bienvenida de Paint 3D

Con la actualización de Windows 10 conocida como Creators Update llegó esta nueva versión de Paint. Microsoft quiere que sea la que sustituya al clásico Paint ya que ofrece un diseño renovado, más moderno y que además añade la posibilidad de trabajar con figuras en 3 dimensiones.

Desde Paint 3D podemos conectarnos a la comunidad de Remix 3D, lugar donde encontraremos diseños realizados por otros usuarios y que podremos descargar para, a partir de ellos, dibujar nosotros, ya sea añadiendo figuras en 3 dimensiones o coloreando. También podremos hacer nuestros propios diseños en 3D para posteriormente compartirlos con la comunidad de Remix 3D.

Paint 3D Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

No pienses que Paint 3D es una aplicación exclusiva para realizar cosas en 3 dimensiones, sigue disponiendo de todas las funciones que ya ofrecía el Paint original pero sencillamente le han añadido el 3D como extra para hacerlo un programa más completo.

Fresh Paint, para dibujar y colorear artísticamente

Pinceles que tenemos disponibles en Fresh Paint

Si quieres ser un poco más creativo y original con tus dibujos, esta otra alternativa que nos ofrece Microsoft para dibujar te encantará. Se trata de Fresh Paint, una aplicación que se orienta más al dibujo artístico imitando la experiencia de dibujar sobre un lienzo con acuarelas, lápiz, pluma y otras herramientas.

Fresh Paint Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Quizás esta no sea la aplicación más ideal para gente que no tenga ciertos conocimientos previos de pintura, ya que a diferencia de Paint o Paint 3D, aquí tendremos que saber qué pincel utilizar o cómo mezclar colores. Aunque si quieres conseguir un estilo más artístico para tus dibujos, sin duda será la aplicación ideal.

Vida más allá de Microsoft: otras alternativas a Paint

Es comprensible que Microsoft quiera ir más allá y trate de buscar la evolución de Paint para que no esté condenado a ser siempre lo mismo. Sin embargo, puede ser que no tengas interés en esas funciones extra o en nuevos estilos y sencillamente quieras una aplicación similar a Paint pero con menos limitaciones. En ese caso echa un vistazo a los siguientes programas gratuitos:

GIMP, software libre que te permitirá hacer de todo

Las herramientas en GIMP están separadas del lienzo sobre el que dibujamos

Es probable que hayas oído hablar en alguna ocasión de GIMP (GNU Image Manipulation Program) como un programa con el que podías hacer lo mismo que Photoshop pero gratis. Se trata de un software muy versátil ya que gracias a las opciones de personalización y a los plugins podremos desde manipular fotografías para hacer correcciones avanzadas hasta realizar dibujos artísticos, vectoriales y mucho más. Con GIMP las posibilidades son infinitas.

No te preocupes, permita hacer muchísimas cosas, también puede utilizarse para cosas básicas como las que hacemos con Paint. Su ventaja está en que si quieres ir un poco más allá o necesitas hacer alguna cosa que un programa tan simple como Paint no puede, con GIMP podrás hacerlo. Al tratarse de un programa con tantas posibilidades y además gratuito, no tendrás problema en encontrar por Internet tutoriales para hacer lo que desees.

GIMP 2.8.22 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Entre las funciones que podemos encontrarnos en GIMP está una amplia colección de herramientas de dibujo como pinceles de todo tipo, posibilidad de realizar gradientes de color o disponer de un lienzo infinito, sólo limitado por la cantidad de memoria disponible en tu equipo. Lo malo de GIMP es que su interfaz sí que puede resultar un poco impactante de primeras ya que ofrece muchas opciones, pero es bastante intuitiva.

Paint.Net, la competencia libre del Paint original

La interfaz de Paint.Net ofrece una organización diferente a la de Paint

En un principio, Paint.Net fue creado con el objetivo de ser sencillamente una versión libre de Paint. Sin embargo, con los años ha ido creciendo y recibiendo funcionalidades que lo han acabado convirtiendo en una de las herramientas más potentes para dibujar. Al igual que GIMP, puede utilizarse para editar fotografías o realizar composiciones de dibujos más complejas. También podemos encontrar por Internet plugins para añadir nuevos efectos o soporte para trabajar con más tipos de archivos.

Paint.NET 4.0.17 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

El duelo por el programa con la interfaz más sencilla y fácil de comprender estaría entre Paint.Net y la próxima opción de la que hablaremos. La que nos ocupa ahora utiliza tonalidades de colores claros como GIMP y Paint, pero cambia por completo la organización de los elementos, algo que es más cómodo a la hora de trabajar pero puede asustar a quien busque algo que le recuerde a Paint. Gracias al excelente trabajo de optimización podremos utilizarlo en equipos con muy poca potencia.

MyPaint, la alternativa más simple a Paint

MyPaint apuesta por una interfaz en tonalidades oscuras

Tanto GIMP como Paint.Net son programas realmente competentes que pueden utilizarse como sustitutos de Paint. El problema que comparten ambos es que, aunque su interfaz es bastante sencillita y no llega a asustar tanto como la de Photoshop, sí es cierto que hay gente que no se termine de aclarar y no sabe cómo utilizar alguno de los programas anteriores incluso para cosas básicas.

Puede ser que te asuste ver que el programa utiliza tonalidades oscuras en lugar de blancas como el resto para su interfaz. No te preocupes, ya que no tendrás ningún problema en aprender a utilizar MyPaint porque todas las herramientas básicas las podrás encontrar en la barra superior.

MyPaint 1.2.1 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Entonces, ¿por qué debería usar MyPaint en vez de Paint? Como he dicho, la clave está en las funciones extra que ofrece, como por ejemplo disponer de una amplia colección de pinceles, lápices o tintas. Además de ofrecer una opción que facilita mucho más la elección del color que deseas y de disponer de un lienzo infinito sobre el que dibujar sin límites.