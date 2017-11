Antes de dedicarme a escribir sobre tecnología online, mi carrera académica y profesional transcurrió durante unos años en el mundo de la comunicación audiovisual. El uso de programas informáticos y ordenadores para editar vídeos estaba ya entrando con fuerza en una industria que estaba empezando a salir de los tiempos de la edición lineal con cintas y magnetoscopios, aunque parecía que los montajes de vídeo con ordenadores iban a ser cosa sólo para profesionales. No era de extrañar, ya que el ordenador más utilizado de aquella época para crear clips de vídeo con un montaje profesional no era otro que el Mac.

Hoy en día los programas de edición de vídeo se han democratizado totalmente. Quien más y quien menos ya ha tenido alguna que otra experiencia con un software de este tipo, ya sea con programas más sencillos o más complejos. Lo que no ha cambiado es que, a pesar de la extensión de los editores de vídeo, Mac sigue siendo una de las plataformas que mejor tratan estos trabajos.

Por esa misma razón en este artículo queremos repasar cuáles son las mejores opciones para editar vídeo con tu Mac. Y todo ello sin que tengas que rascarte el bolsillo o tirar de tarjeta de crédito. Hay muy buenas opciones gratuitas online, así que vamos a hablar de ellas.

Lightworks, un editor profesional para todos

Lightworks es uno de los editores más poderosos que se pueden encontrar a día de hoy en el mercado. Descargarlo y usarlo es totalmente gratuito, pero requiere de registro pasados siete días. Una mera formalidad, realmente.

Aparte de eso, se trata de un programa que se ha utilizado para montar películas como 28 días después, amén de otras producciones cinematográficas de renombre. Y puedes usarlo en tu casa sin tener que rascarte el bolsillo, un dato que cuesta mucho pasar por alto.

Si eres un usuario que no está acostumbrado a los grandes editores de vídeo puede que te intimide un poco al principio, pero lo cierto es que el programa será tan complejo o tan sencillo como tú quieras que sea. Te permitirá montar clips simples o meterte en berenjenales llenos de efectos y transiciones, pero eso ya depende de ti.

iMovie, la opción más simple y conocida

iMovie es un programa de sobra conocido por todos los usuarios de Mac, iPad o iPhone: viene incluido con el sistema operativo. Quizá por esto mismo puede que haya quienes tiendan a pasar por alto tanto el software como sus capacidades, lo que a nuestro entender es un error.

No nos malinterpretes, no te vamos a juzgar si decides usar cualquier otra de las opciones de esta lista (que son igualmente buenas y competentes), pero no se puede negar que iMovie tiene capacidad de sobra para convertirse en tu editor de vídeo de cabecera.

Por ejemplo, su apariencia no intimida e invita a los más novatos a darle una oportunidad, a la par que puede satisfacer a los usuarios más exigentes y experimentados. Además, permite exportar vídeo a 4K, ¿qué más se puede pedir?

Avidemux, ideal para tareas simples

Pongamos que acabas de dar el salto a Mac y que vienes del universo de Windows Movie Maker, o que quizá no tienes mucha experiencia editando vídeo y buscas algo con lo que no complicarte en exceso. Si es así, Avidemux es lo que estás buscando.

Este programa te permite realizar ediciones simples en un clip de vídeo, pero sus capacidades también te permiten intervenir en la codificación de vídeo y de audio si sabes lo que estás haciendo. También podrás adornar tus vídeos aplicando filtros, además de soportar un amplio abanico de formatos.

El aspecto en el que más destaca Avidemux es en la corrección de vídeos. Supongamos que tienes un vídeo mal grabado. Si lo pasas por Avidemux tendrás a tu disposición toda una serie de herramientas con las que restaurarlo y hacerlo más atractivo al ojo.

Davinci Resolve, edición semiprofesional a cero euros

Davinci Resolve es la versión gratuita de Davinci Resolve Studio. Se trata de un programa de edición que, a pesar de ser de coste cero, tiene unas capacidades y unas características tan amplias que nadie diría que no hay que pagar por él.

Ahora bien, la versión gratuita tiene alguna que otra “pega” (las comillas son importantes): no podrás exportar vídeo en 4K (sólo hasta UHD), algunos filtros no están disponibles sin marca de agua y no hay herramientas colaborativas.

Dicho esto, hay un enorme abanico de opciones para tratar tus vídeos y lograr resultados profesionales. No pienses que por no contar con lo que te hemos detallado no vas a poder lograr un vídeo espectacular, porque a Davinci Resolve le sobra fuerza para lograr que tus vídeos llamen la atención.

Davinci Resolve 14.1 Idioma Español S.O. Mac Licencia gratis Descargar

Shotcut, ideal para principiantes y expertos

Una de las cosas buenas de Shotcut es que no coloca nada en el camino del usuario. No quiere abrumarlo, no quiere intimidarlo: quiere que se sienta cómodo y confiado, en un entorno en el que puede trabajar con libertad sin que el programa le llene la pantalla con información que no ha pedido.

Shotcut cubre las características básicas de todos los editores que hemos nombrado hasta ahora, pero brilla especialmente en los filtros. Hay cientos de ellos para el vídeo y el sonido, que se pueden combinar en capas para crear efectos interesantes. No hay una vista previa de cómo quedarán, pero la adición de dichos filtros no es destructiva: siempre puedes volver atrás.

El programa permite exportar a muchos formatos, y es fácil de configurar para un dispositivo o soporte de destino aunque no incluya ajustes predeterminados como otros programas de su clase.