El ordenador sirve para muchas cosas, pero sin duda reproducir vídeo es una de las más comunes: películas, series, documentales, nuestras propias grabaciones... Hoy todo gira en torno al vídeo y al mismo tiempo la tecnología evoluciona, los formatos se optimizan, la calidad de imagen y sonido mejora... Si eres de los que no para de ver vídeos en su PC Windows, y tienes una gran colección de vídeos, presta atención a estas opciones que te ofrecemos a continuación: raro será que no hayamos acertado con alguna de estas alternativas, los cinco mejores programas que puedes encontrar actualmente para Windows.

Las 5 mejores alternativas para ver vídeos en Windows

Antes de empezar dejemos una cosa clara. Los siguientes reproductores son buenos en todo y por eso están aquí, pero además tienen soporte para vídeos UHD, ya sea 4K, 8K o 10K. Si no tienes un PC potente con una buena tarjeta gráfica y contenido en ese formato, muy probablemente el reproductor, sea el que sea, no será capaz de leer correctamente el contenido por no meternos en cuestiones técnicas. Si lo que buscas específicamente es reproducir UHD, quizás debas empezar por comprobar las especificaciones de hardware recomendadas. Tampoco pases por alto que necesitas una pantalla con soporte 4K ni dejes de valorar si además de esto de ver pelis quieres jugar o trabajar de forma profesional. De lo contrario, no tiene sentido convertir esa característica en un factor de decisión.

VLC

Nunca falta en listas de mejores programas multimedia. Desde hace años es uno de los reproductores más utilizados y mejor considerados. Su principal reclamo histórico es que puede reproducir prácticamente cualquier tipo de formato (aunque ya hay muchos que lo hacen), por lo que suele ser el reproductor todoterreno del que todo el mundo tira cuando la dichosa película no se ve por las buenas en cualquier otro software.

Reproducción de vídeo en VLC Media Player

VLC fue creado originalmente por estudiantes franceses en 1996 para enviar vídeo y audio en el campus como proyecto académico y actualmente es coordinado por la organización VideoLAN en la que participan desarrolladores de todo el mundo. La próxima versión, cuya salida aún no tiene fecha pero no debería tardar, traerá importantes novedades como el soporte para HEVC, cuya ausencia ha provocado la huida de muchos usuarios en los últimos tiempos.

VLC Media Player 2.2.8 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)

Se trata de un fork del Media Player Classic original con apariencia de Windows Media Player, y tradicionalmente ha sido otra de las mejores opciones cuando toca poner vídeos en PC. Sin embargo hay una mala noticia al respecto: hace pocos meses anunciaron que aparcaban el proyecto tras 11 años de desarrollo ininterrumpido. Por lo menos nos queda la opción de usar la última versión 1.7.13, disponible también para equipos de 64 bits y comprobar cuánto de benévolo es el paso del tiempo con él.

Interfaz de MPC-HC

Este proyecto Open Source se distribuye junto al paquete de códecs K-Lite Codec Pack que muchos recordaréis por ser casi imprescindible años atrás para reproducir diferentes formatos de vídeo en un PC. Quizás nunca te percataste de que en algunas opciones de descarga de la página de K-Lite se incluye este reproductor como "recomendado": no tienen mal ojo, es uno de los mejores que puedes encontrar en Windows. Entre sus puntos positivos la opción para eliminar el screen tearing (es un efecto por el que algunos vídeos parecen tener la imagen rota o partida) o el soporte para MADVR, un tipo de renderizado de vídeo que aprovecha la GPU de tu equipo para el escalado avanzado de vídeos asegurando la mejor calidad posible.

Media Player Classic Homecinema 1.7.13 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

PotPlayer

Seguramente muchos de vosotros recordaréis KM Player y hasta os acordéis de mi familia porque no está incluido en esta lista. Es cierto que es uno de los grandes clásicos, pero el proyecto fue vendido y por tanto sus creadores originales se pusieron a otras cosas, como por ejemplo el desarrollo de PotPlayer, uno de los mejores reproductores multimedia... Por no decir el mejor del momento. Sí, incluso por delante de VLC.

PotPlayer reproduciendo vídeo local

Si de VLC siempre se destaca que lo reproduce todo, con PotPlayer podríamos destacar lo mismo y además decir que es un todoterreno total con muchísimas opciones avanzadas, más incluso que su rival directo. Por descontado que permite reproducir desde URLs o servidores FTP o que es compatible con el uso de subtítulos, pero es que incluso incluye un editor de los mismos para que personalices su apariencia. Ofrece muchas formas de optimizar la salida de imagen en función de tu pantalla, soporte de SVP para escalar los cuadros a 60fps, por supuesto todos los códecs necesarios integrados y soporte para vídeos 3D y de 360º.

PotPlayer 1.7.7150 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

GOM Player

Otro reproductor de vídeo histórico que continúa evolucionando con el tiempo para ofrecer nuevas e interesantes funciones. GOM Player tiene soporte para los principales formatos de vídeo, pero por si acaso incluye un buscador integrado que como mínimo te dará algo de información si tratas de que lea algo ininteligible. Otra novedad interesante es que gracias a las versiones móviles puedes controlarlo de forma remota, ya sabemos que la universalidad de dispositivos avanza de forma imparable.

GOM Player reproduciendo un vídeo MP4

El trabajo con subtítulos está garantizado con su integración con OpenSubtitles y la amplia variedad de opciones de configuración para ellos, y permite la reproducción de vídeos en 360º. Quizás no sea la opción número uno pero debe estar en la lista.

GOM Player 2.3.12.5268 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

5KPlayer

Otra de las grandes incorporaciones al selecto club de mejores reproductores de vídeo en Windows. Lo fundamental lo hace de maravilla, que es reproducir lo que le eches sin rechistar, pero es que aparte ofrece un elenco de opciones difícil de rechazar. Es un reproductor enfocado directamente en dar el mejor soporte posible para HEVC o H265, el códec de los vídeos 4K, por lo que se convierte en una opción muy a tener en cuenta si trabajas con ese tipo de contenido.

Interfaz de 5KPlayer

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la interfaz: clara, sencilla, moderna... Di adiós a esos diseñadores con mal gusto que crean diseños de botones como niños de 5 años. Menos es más también en la parte estética, y la sobriedad de 5KPlayer es insustituible. Por otra parte incluye un gestor de descarga de vídeos integrado que funciona con los portales que tú ya sabes y unas bonitas opciones de streaming para mandar el contenido a la tele por ejemplo.