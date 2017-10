El diseño gráfico es uno de los ejes fundamentales de la informática. Los diseñadores gráficos son auténticos artistas sobre la pantalla, dando rienda suelta a una imaginación desbordante que logran plasmar para el deleite de todos nosotros. Ellos diseñan las interfaces de nuestras aplicaciones, de nuestros sistemas operativos, de nuestras páginas web, e incluso crean los logos y todos los recursos gráficos y de imagen necesarios para conectar a un usuario con la idea que se quiere transmitir. Sin embargo, las herramientas de trabajo también son importantes, y cuanto más optimizadas sean más fácil harán el desarrollo de su trabajo.

Alternativas para el diseño gráfico en tu Mac

Por ello os reunimos en un artículo los que a nuestro juicio son los mejores programas de diseño gráfico para macOS, ¡empecemos!

Adobe Photoshop CC

Interfaz y tutorial inicial de Photoshop

El primero estaba clarísimo, no se puede hablar de diseño gráfico y no mencionar a Photoshop, creado por Adobe, un programa que va muchísimo más allá de la simple edición fotográfica, pues está lleno de utilidades con las que crear auténticas obras de arte partiendo de una página en blanco.

Adobe Photoshop tiene a la gran compañía Adobe detrás, lo que le proporciona un renombre inigualable en la comunidad y un conjunto de software, soporte y servicios bien consolidado que todo amante del diseño gráfico debe conocer y aprender a utilizar. Está disponible bajo suscripción a Creative Cloud partiendo desde 13€ al mes, según la cantidad de programas y servicios de Adobe que deseemos utilizar, un precio bajo pero que a la larga irá pesando más sobre nuestros bolsillos.

Affinity Designer

Interfaz de Affinity Designer

No podía hablar de Affinity Designer sin hablar antes de Photoshop, pues Affinity Designer fue creado por y para diseñadores gráficos con la intención de destronar a la ya acomodada Adobe, cubriendo los puntos donde ésta fallaba. Y a decir verdad, no lo han hecho nada mal, pues si bien Adobe sigue teniendo su reputación y su calidad, Affinity se ha abierto paso en el mercado dejando a los usuarios gratamente sorprendidos por la cantidad de utilidades y de añadidos sobre Photoshop que tiene.

Affinity Designer junto con Affinity Photo son dos programas muy completos, optimizados para correr sobre los ordenadores de Apple y con un precio único para la versión completa de 54 euros que dará rentabilidad a tus creaciones, además de muchos otros extras que podréis descubrir a medida que lo vayáis utilizando.

Adobe Illustrator

Un diseño con Adobe Illustrator

Tampoco podía faltar la alternativa de Adobe para el trabajo con gráficos vectoriales. Illustrator se aprovecha de las mismas ventajas que Photoshop al formar parte de Adobe Creative Cloud, lo que permite todo un nuevo flujo de trabajo. Está orientado al uso profesional, por lo que viene cargado de herramientas avanzadas para el diseño gráfico que debes probar.

Podrás crear todo lo que se te ocurra sin límite y para todo tipo de soportes. Su precio es de 24,19 euros al mes, pero sin duda es la opción perfecta para aquellos diseñadores que trabajan habitualmente con el resto de programas de la suite de Adobe.

Pixelmator

Algunas herramientas de Pixelmator

Pixelmator es una gran utilidad ya conocida para Mac. Es una de las aplicaciones de edición fotográfica más utilizadas en macOS e iOS, y su sencillez de uso y mimetismo con la interfaz de Apple son sus grandes bazas.

Este software es exclusivo para macOS, y se integra a la perfección con el sistema operativo de Apple, ya no sólo estéticamente, sino también en cuanto a funcionalidades como el compartir tus creaciones, el editar haciendo uso de Pixelmator directamente desde la app Fotos del Mac, o el soporte al recientemente adoptado formato de fotografía "HEIF", lo que lo convierte en una herramienta de diseño sin parangón.

Pixelmator puede adquirirse para macOS por un pago único de 32,99 euros, nada descabellado teniendo en cuenta el tipo de software que nos llevamos. Próximamente estará disponible Pixelmator Pro, un programa mucho más especializado que integrará las últimas tecnologías del sistema operativo High Sierra, tales como "Metal 2" o "Machine Learning".

Logoist 2

Un logotipo hecho con Logoist 2

Tras unos cuantos programas para crear y editar imágenes, llega el turno de los logos, porque estos también se merecen su software especializado, y eso es lo que es Logoist 2, un potente software creado para facilitar al máximo la creación de logos, un software potente, limpio y sencillo que te inspirará y permitirá crear los logos más impresionantes jamás imaginados. Logoist 2 cuenta con multitud de herramientas específicas para la creación de este tipo de diseños, así como opciones de exportación en diversos formatos, tamaños, resoluciones...

Es un software de dibujo vectorial, por lo que no deberéis preocuparos por la resolución a la que trabajéis, podréis redimensionar vuestras creaciones sin problema alguno. Logoist 2 puede ser adquirido por 32'99 euros como pago único, y permite la exportación de tus creaciones a multitud de proyectos para poder integrarlos en redes sociales, aplicaciones de iPhone y mucho más.

Sketch

Un diseño gráfico en Sketch

Por último pero no menos importante, un programa de diseño gráfico especializado en interfaces. Con Sketch podrás diseñar tu aplicación ideal haciendo uso de su increíble selección de herramientas especializadas e inspirándote en su intuitiva y simple interfaz, que te permite tener a mano todo lo necesario para no interrumpir tu trabajo y que la creatividad no decaiga.

Es un programa de referencia en cuanto al diseño de interfaces se refiere, y también es exclusivo para plataformas Apple. Sin ir más lejos, posee una función llamada "mirroring" que permite ver en tiempo real desde tu dispositivo iOS el resultado de tus diseños en Sketch para Mac. De esta forma podrás realizar fotografías promocionales e incluso pulir aspectos teniendo una imagen real de cómo queda tu aplicación. Sketch te permite usar un sinfín de recursos para su uso en la creación de tu aplicación cómo por ejemplo el trabajo en grupo o la posibilidad de poder exportar el código necesario de tu interfaz para hacer que se integre satisfactoriamente en tu código fuente.

Este programa está disponible por unos 87 euros al cambio, quizás el más caro de nuestra lista, pero al ser un pago único tendrás acceso a actualizaciones y demás soporte por parte de la empresa, y por si eso fuera poco, permite la instalación de plugins desarrollados por la comunidad que agrandan y expanden las funcionalidades del programa de forma gratuita.