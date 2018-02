El género de los juegos de coches y de carreras en general es uno de los más populares dentro de los videojuegos para teléfonos y tablets. Gracias a la potencia que son capaces de ofrecer los últimos procesadores de Apple, cada vez tenemos gráficos más fotorrealistas que se acercan a lo que vemos en consolas y permiten introducir motores de físicas más complejos para simular mejor la experiencia de conducción. Pero también tenemos juegos que, sin llegar a ofrecer unos gráficos tan realistas, sí que son realmente divertidos. Inspirarse en la fórmula del famoso Mario Kart es siempre una garantía de éxito ya que es de los juegos de coches más divertidos que han existido.

El ser humano es competitivo por naturaleza, a todos nos gusta ganar a nuestros colegas jugando o incluso a gente que no conozcamos de nada. Por eso quizás los juegos de carreras tienen tanta fama. Hay miles de juegos de coches, pero en este artículo vamos a recoger para ti los más interesantes y divertidos.

Juegos de coches de estilo simulador o clásico

Seamos realistas, obviamente no vas a encontrar un Gran Turismo o un Forza para tu móvil ya que partiendo de la base que los controles suelen ser con botones en pantalla o girando el teléfono, pues nunca será igual que si utilizamos un volante. Sin embargo, sí que podemos reunir algunos juegos que tratan de buscar un estilo que se acerca más al que podríamos denominar como de carreras más clásico.

Real Racing 3

Tendremos muchas opciones a la hora de personalizar nuestro coche

Uno de los juegos de carreras más veteranos, ya en el año 2013 empezó a recibir premios como uno de los mejores juegos para teléfonos móviles. EA Games lleva ya bastantes años desarrollando juegos de este estilo, por lo que saben lo que se hacen y con Real Racing 3 ofrecen una experiencia que es la que más se acerca a lo que podría ser un Gran Turismo o Forza para iOS.

Después de tantos años en continuo desarrollo el juego ofrece un catálogo enorme en prácticamente todo: tenemos 40 circuitos de 18 localizaciones reales, más de 170 coches, 4.000 pruebas diferentes y carreras con hasta 43 participantes en la parrilla. También podrás competir contra tus amigos sin importar la plataforma desde la que jueguen.

Real Racing 3 5.0.0 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Conforme vayamos consiguiendo dinero al superar las diferentes pruebas podremos cambiar de coche o aplicarle diferentes mejoras al motor, transmisión, frenos u otras partes. También podemos personalizarlo con vinilos, cambiar la pintura o sus llantas. Sin duda alguna, Real Racing 3 ofrece una cantidad ingente de contenido para pasar muchas horas entretenido.

Asphalt 8: Airborne

Nunca te faltarán rivales en Asphalt 8, ya que es uno de los juegos de carreras más populares

La saga Asphalt lleva muchísimos años en el mundillo de los teléfonos móviles, incluso mucho antes que existieran los smartphones, cuando los juegos se hacían para Symbian y otros sistemas operativos en Java. Esta octava entrega es un clásico, ya que también lleva desde el año 2013 y aquí nos encontramos con aún más opciones y modos de juego que con Real Racing 3, pero con un estilo más alocado y no tan serio.

En el modo multijugador participaremos en carreras con otros usuarios e iremos ascendiendo de posición en la liga. Una vez se hayan encontrado jugadores de nuestro nivel, entre todos se votará tipo de carrera, el circuito y el número de vueltas. En el modo historia, tendremos más de 400 eventos para superar entre los que se encuentran carreras clásicas, carreras de derrapes, de derribar contrincantes, etc.

Asphalt 8: Airborne 3.1.0 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Dispondremos de un catálogo de más de 180 coches, 40 circuitos y 2.300 pegatinas para personalizar nuestro coche. Además, durante cada mes se entregan recompensas por cada día que entres al juego, por lo tanto, si entras todos y cada uno de los días del mes, conseguirás bastante dinero y objetos.

Need for Speed No Limits

Carreras nocturnas huyendo de la policía, un clásico en Need for Speed

Desarrollado por el mismo equipo encargado de hacer Real Racing 3, nos llega esta entrega de la famosa saga Need for Speed para dispositivos móviles. Se mantiene la esencia de la saga Need for Speed, que es la de ofrecer carreras de coches, pero con aire clandestino e ilegal, teniendo que huir de la policía en algunas ocasiones incluso.

Need for Speed No Limits 1.2.6 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Nos encontraremos con un catálogo de coches más reducido que en los dos juegos anteriores, pero a cambio como es costumbre desde Need for Speed Underground, tendremos infinidad de posibilidades para personalizar y tunear nuestro coche. Comenzaremos con un modo campaña, pero conforme vayamos subiendo de nivel desbloquearemos el resto de modos con diferentes torneos o competiciones en las que poder conseguir premios tan interesantes como un McLaren P1.

Asphalt Street Storm Racing

Los gráficos de Asphalt Street Storm Racing sin duda son los mejores de la lista

A diferencia de los anteriores, las carreras en Asphalt Street Storm Racing no son del estilo clásico al que estamos acostumbrados de recorrer un circuito un número determinado de vueltas y adelantando a los rivales. Aquí participaremos en carreras urbanas de aceleración en las que tendremos que controlar el momento exacto en el que cambiamos de marcha. Puede parecer un poco estúpido que un juego se base únicamente en esto, pero hazme caso, engancha y mucho.

Asphalt Street Storm Racing 1.2.0 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Gran parte de su grandeza reside en su sencillez, son partidas muy cortas y que te engancharán tanto en su modo historia como multijugador donde competirás con otros 3 rivales online. Podremos realizar apuestas para ganar un poco de dinero o incluso jugarnos nuestro propio coche para intentar llevarnos el de nuestro rival si le vencemos. Además, podremos personalizar nuestros coches para poderlos disfrutar en todo su esplendor gracias a un apartado gráfico impresionante.

Juegos de coches de estilo más arcade

Si por el contrario buscas un juego de coches que se aleje del típico juego de carreras, por ejemplo, si eres fan de Mario Kart y buscas algo similar, este es tu lugar. Algunos de los siguientes juegos probablemente te resulten muy entretenidos ya que ofrecen un estilo más arcade que busca más la diversión que el realismo.

Beach Buggy Racing

Olvídate de esperar un Mario Kart para iOS, Beach Buggy Racing es mejor

Sin duda el mejor juego estilo Mario Kart, ya que no sólo ofrece un estilo de juego muy similar (con hasta 27 poderes diferentes para lanzar a nuestros rivales) y unos gráficos de calidad, sino que incluye un montón de modos de juego extra muy interesantes. La única pega que podríamos ponerle es que dependes de tickets para poder correr, cuando se te acaban tendrás que esperar o comprar más.

En el modo historia iremos completando niveles que pueden ser carreras clásicas contra la IA o carreras contrarreloj. Al final de cada serie de carreras tendremos que correr contra un jefe final y, si le ganamos, desbloquearemos ese personaje para poder correr con él en el resto de modos. En total hay 10 personajes y cada uno tiene una habilidad especial única. También tenemos 10 coches para comprar con diferentes estadísticas de aceleración, velocidad, manejo y rendimiento.

Beach Buggy Racing 1.2.13 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Tenemos también un modo de carrera corta, otro de campeonato y otro llamado desafío del día en el que podremos utilizar coches y personajes que no hayamos desbloqueado para superar el reto y conseguir recompensas. Por si todo esto fuera poco, si pagas 4,49 euros, desbloquearás el modo multijugador y podrás jugar contra 3 amigos a pantalla partida. Obviamente para esto necesitarás disponer de mandos que se conecten por Bluetooth o que cada uno tenga el juego y jugar directamente en una televisión usando su iPhone como mando de control.

Angry Birds Go!

No mires atrás que si te chocas el coche perderá piezas

Todos sabemos que a Rovio, el estudio encargado de desarrollar Angry Birds, le encanta exprimir a sus simpáticos pajarillos cabreados en todo tipo de juegos. Angry Birds Go! ofrece un estilo a lo Mario Kart pero simplificado al límite para que sea accesible para el mayor número de personas posible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tenemos cajas sorpresa con poderes u objetos que lanzar a nuestros rivales. Lo que tendremos es una habilidad especial para cada personaje que podrá utilizar para sacar algo de ventaja en la carrera.

Angry Birds Go! 1.4.0 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

A lo largo de la campaña iremos compitiendo en diferentes pruebas para desbloquear personajes y nuevos coches. En total tenemos 9 personajes y bastantes coches para desbloquear. Además del modo campaña podremos también participar en torneos y en carreras diarias. Por último, como detalle interesante tenemos la posibilidad de conectarnos a un Chromecast y jugar directamente en nuestra televisión.

Hot Wheels: Race Off

Los controles son simples, pero ser rápido y no volcar es más complicado de lo que parece

Por último, tenemos Hot Wheels: Race Off el cual se inspira en los juegos de trial de motos en los que simplemente debemos avanzar por nuestro carril tratando de mantener el equilibrio con nuestra moto para no volcar. En nuestro caso cambiamos las motos de trial por coches de Hot Wheels, en concreto tenemos más de 30 disponibles a los que podremos mejorar sus estadísticas conforme vayamos consiguiendo dinero en el modo historia (que básicamente es superar pruebas jugando contra la IA).

Hot Wheels: Race Off 1.1.6101 Idioma Español S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

También hay un modo multijugador con el que podremos retar a nuestros amigos a ver quién llega más lejos sin volcar o tarda menos en completar uno de los 40 circuitos disponibles. En el modo Enfrentamiento Diario es posible probar coches que no tengamos en nuestra colección y si lo superamos tres días seguidos obtendremos una recompensa todavía mayor y se nos permitirá acceder al Desafío Supercargado.