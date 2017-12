Si has llegado hasta este artículo probablemente sea porque en un principio has intentado buscar algún juego de fútbol en la AppStore y te has encontrado con que aparecen muchísimos donde elegir, tantos que puede resultar un poco abrumador no saber cuál merece o no la pena probar. Si te gusta el fútbol podrás encontrar muchos juegos de dicha temática con los que divertirte, y no tiene por qué ser un juego que se base únicamente en jugar partidos como solemos ver en las versiones de consola. Hoy en día nos encontramos con diferentes temáticas que, aunque se basan en el fútbol, se alejan de la clásica jugabilidad basada en partidos y competiciones, que buscan ser más divertidos y que permitan echar partidas rápidas.

Hemos reunido los juegos más divertidos de diferentes estilos que comparten el fútbol como temática principal. Por lo que, tanto si buscas un juego con el que pasar el rato mientras esperas el autobús para ir a clase, como si quieres uno con el que poder retar a tus amigos y demostrar que eres el más hábil o el que tiene los mejores dotes de dirección con un juego del tipo mánager, aquí encontrarás lo que buscas.

Los mejores simuladores de fútbol: ¡diversión garantizada!

Si eres de los que disfrutan jugando al fútbol y sintiendo esa emoción de realizar jugadas únicas que terminan en gol, seguro que alguno de los siguientes juegos te dará muchas horas de diversión. Encontrarás aquí también juegos que se alejan del simulador más puro que solemos encontrarnos en las versiones de consola, pero que aun así ofrecen un estilo de juego muy divertido.

PES 2018 Pro Evolution Soccer, el clásico que mantiene su esencia de simulador

Modo de control clásico. Si activamos el modo avanzando no habrá ningún botón en pantalla

Como no puede ser de otra forma, comenzamos con la que es para muchos como una de las mejores sagas de simulador de fútbol de la historia. La saga PES ha destacado siempre por suerte o por desgracia en dos aspectos: búsqueda de un estilo de juego fluido a la vez que realista y la falta de licencias oficiales.

En esta versión de PES 2018 para iOS, Konami ha querido seguir manteniendo la esencia de simulador. Por eso nos encontramos con un modo de control avanzado que prescinde de los clásicos controles en pantalla, en favor de un control gestual que permite realizar jugadas más complejas. Aunque si buscas sencillez también podrás activar el modo de control clásico con los botones en pantalla.

Como hemos comentado, faltan las licencias de muchos equipos. Por ejemplo, de la Liga española sólo tenemos al FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia CF. Esto se compensa con el añadido de un nuevo modo de juego que nos permite jugar con otros amigos directamente vía Bluetooth, utilizando cada uno su propio dispositivo. También tenemos otros modos de juego como el Modo Eventos para desbloquear jugadores y recompensas, o el Modo Campaña donde jugaremos tanto controlando nosotros a los jugadores como en un modo mánager.

FIFA Mobile, una apuesta más arcade que su versión de consola

Preparándonos para lanzar un córner en FIFA Mobile

EA Sports también tiene su versión para móviles de la saga FIFA, aunque a diferencia de Konami, han querido alejarse del estilo simulador más purista para ofrecer algo que pueda atraer a más jugadores y que sea más cómodo de controlar. Si juegas desde tu iPhone los controles son bastante accesibles, pero no es así en el caso del iPad. Los controles pueden resultar un poco incómodos, ya que por ejemplo para realizar un disparo o un pase tendrás que dibujar o tocar sobre la pantalla, lo que conlleva alejar la mano de los botones que se encuentran en las esquinas inferiores.

Obviando este inconveniente con los controles, nos encontramos con un juego que ofrece mucho contenido para divertirse. Tenemos por ejemplo el modo Campaña con el que podremos perfeccionar nuestro estilo de juego además de superar los 102 niveles que ofrece la Liga española (o de otra de las muchas ligas con licencia oficial que se nos ofrecen, con en total hasta 550 equipos oficiales). También podremos conseguir recompensas para mejorar nuestro equipo de 11 jugadores en e modo Ataque Enfrentado o en las Ligas y Eventos.

Tendremos que ir consiguiendo cartas de habilidad y de jugadores para subir de nivel tanto nuestro equipo como las habilidades de cada uno de los jugadores. Obviamente, aquí está la clave de que FIFA Mobile sea gratuito, ya que podremos adquirir sobres donde podremos encontrar este tipo de cartas y conseguir más puntos que nos permitan seguir jugando cuando se acabe nuestra resistencia.

Football Strike, jugadas a balón parado muy adictivas

En las rondas de tiros tendremos que conseguir más puntos que nuestro rival en apenas 50 segundos

No siempre tenemos tiempo suficiente para poder jugar un partido completo, pero si quieres un juego de fútbol que te enganche y que consista en partidas cortas sin duda Football Strike te va a encantar ya que se inspira en la fórmula del famosísimo Clash Royale para que sea adictivo y muy divertido.

Tenemos 3 modos de juego diferentes en los que únicamente nos tendremos que encargar o de marcar gol o de parar un posible gol. En el modo Carrera de Tiros competiremos con otro usuario aleatorio a conseguir el mayor número de puntos disparando a unas dianas que hay en la portería. En Tiros Libres, irás alternando entre portero y delantero, al estilo de una tanda de penalties pero desde diferentes posiciones. Por último, tenemos el modo Carrera Profesional que sería el equivalente a un modo campaña, con diferentes retos a superar para desbloquear dinero.

Al igual que sucede con los cofres de Clash Royale, si ganamos una partida conseguiremos bolsas deportivas que tendremos que colocar en uno de los 4 huecos disponibles para que, pasado un tiempo, poder abrirlas y conseguir recompensas como por ejemplo nuevos elementos de personalización para nuestro jugador, monedas para seguir apostando, etc. Las partidas son muy rápidas, de menos de 1 minuto, y te garantizo que como lo pruebes, acabarás enganchado.

Score! Hero, juego offline y para un único jugador

Tendremos que dibujar sobre la pantalla la dirección que queremos que tenga nuestro tiro

Si te ha interesado el anterior también deberías echarle un vistazo a Score! Hero, ya que se basa en una idea similar, pero se centra exclusivamente en el juego individual. Comenzaremos creándonos un personaje al que trataremos de llevar desde uno de los equipos más modestos de alguna liga europea hasta lo más alto. Poco a poco iremos desbloqueando contenido para poder personalizarlo conforme vayamos avanzando y desbloqueando estrellas.

Cada nivel tiene 3 estrellas, las desbloquearemos si cumplimos el reto que nos piden: normalmente la estrella básica es marcar un gol, pero el resto de estrellas pueden pedirnos hacer jugadas específicas como por ejemplo que el gol sea de cabeza, que sea por la escuadra o gracias a una asistencia de nuestro personaje.

La clave para que sea tan divertido Score! Hero es que se basa únicamente en jugadas de pases y tiros. Es decir, no controlaremos a ningún jugador directamente. Diremos hacia dónde tirar o a quién pasarle el balón y por dónde. Tendremos completa libertad a la hora de decidir si nos arriesgamos a disparar desde lejos o tratar de centrar para ver si nuestro personaje aparece y marca gol (controlando nosotros también hacia dónde debe tirar).

Los mejores mánager de fútbol: saca el entrenador que llevas dentro

Si, por el contrario, te gustaría más encontrar un juego donde poner a prueba tus conocimientos de fútbol y estrategias para poder llevar a un equipo al éxito, échale un vistazo a alguno de los siguientes juegos ya que son los mejores juegos de gestión deportiva que podrás encontrar en iOS.

PES Club Manager, la Liga Master de Pro Evolution Soccer hecha juego

Menú principal de PES Manager con todas las opciones disponibles para gestionar

Konami junto a EA Sports son las dos grandes desarrolladoras con más experiencia dentro del sector de los videojuegos de fútbol. En la saga PES desde hace muchos años hemos tenido un modo de juego llamado Liga Master, el cual básicamente era un modo manager en el que nos ponemos en el papel del director técnico y dirigimos a un equipo. En lugar de sacar un único juego para smartphones que ocupe mucha memoria, Konami ha decido separar la parte de simulador del mánager en dos juegos diferentes.

A diferencia de otros juegos de esta temática, no podremos escoger un equipo real, sino que crearemos uno nuevo con el que podremos ir fichando o consiguiendo nuevos jugadores. En total hay más de 5.000 jugadores reales, aunque por desgracia de la Liga española únicamente encontraremos del FC Barcelona y Valencia CF. Podremos ver los partidos tanto en 2D como en 3D y tendremos a nuestra disposición un gran número de opciones para ir modificando la estrategia de nuestro equipo conforme vaya desarrollándose el partido.

Online Soccer Manager (OSM), uno de los más completos y con licencias oficiales

Pantalla principal de gestión de OSM

Un juego muy particular con un estilo que se queda a medio camino entre un manager clásico y un manager multijugador al estilo Comunio. Al empezar a jugar se nos pedirá que escojamos un equipo, si escoges la Liga española tendrás que elegir un equipo de Segunda División (eso sí, aunque todos los nombres de equipos y jugadores son reales, no aparecen ni los escudos ni fotografías).

Otros jugadores reales (que podrán ser nuestros amigos o desconocidos) escogerán su equipo y tendrás que competir por lograr el objetivo que tiene tu equipo para el final de temporada, que puede ser por ejemplo terminar la Liga en una posición determinada como mínimo. Dependiendo de cómo hayas terminado la temporada, podrás aspirar a un equipo mejor, pero no podrás mantenerte en el equipo que has estado dirigiendo la temporada anterior.

Esto puede resultar molesto para algunos, pero básicamente se busca ofrecer la emoción de centrarse exclusivamente en la gestión (tampoco podremos decidir estrategias en tiempo real durante el partido ni ver su desarrollo). Sin embargo, ofrece una mezcla entre los dos estilos de manager (offline y online competitivo en grupos) bastante interesante y que se centra bastante bien en la parte de gestión y dirección deportiva del equipo y todos sus equipamientos.

Comunio Manager, para no sufrir con la aplicación oficial

La interfaz de Comunio Manager luce mucho mejor que la que nos ofrece la app oficial

No podemos hablar de juegos tipo manager sin citar a Comunio, el juego/servicio online que nos ofrece la posibilidad de competir en una liga de fútbol con nuestro grupo de amigos. Dependiendo de cómo haya jugado cada jugador en cada partido del mundo real, en Comunio mejorará o empeorará su rendimiento. Por lo tanto, te ves obligado a estar informado sobre qué está pasando en la Liga y apostar por jugadores que crees que lograrán grandes logros en próximas jornadas.

Aunque Comunio tiene una aplicación oficial en la AppStore, su rendimiento y usabilidad dejan muchísimo que desear. Una puntuación de una estrella y media deja claro que la gente detesta utilizar esa app. Sin embargo, tenemos otras alternativas como Comunio Manager, mediante la cual podremos acceder a todos los menús y realizar lo mismo que en la app oficial, pero disfrutando de un diseño más atractivo y funcional. Nos da además la posibilidad de eliminar la publicidad pagando 1,99 euros y de recibir avisos de la Liga por el mismo precio. Por lo tanto, si juegas a Comunio con tu grupo de amigos, Comunio Manager es una aplicación más que necesaria.