Cuando uno piensa en ordenadores para jugar a videojuegos los Mac no suelen ser lo primero que suele venir a la cabeza. Todos pensamos en PCs ultravitaminados, con tarjetas gráficas dedicadas con una potencia desmedida, con cantidades de memoria RAM que hace no mucho tiempo se veían en los servidores… Hay una nueva especie en el mundo de la informática de consumo llamada “gamer”, que busca este tipo de máquinas, y es para ellos (y para Windows) para quienes se desarrollan la mayor parte de los títulos. En este campo el público de macOS no está equiparado con el de Microsoft.

¿Signifca eso que no hay videojuegos para Mac? No, en absoluto. Hay títulos de todo pelaje y condición, basta con darse una vuelta por Steam para darse cuenta. No hay tantos como para PC, pero sí los suficientes como para tener unas cuantas horas de juego. Y de eso queremos hablar en este artículo.

En concreto, queremos hablar de los mejores juegos de fútbol para Mac. Ahora bien, conviene aclarar que las últimas entradas de las series PES o FIFA no se verán reflejadas en esta lista. No aparece un juego de la serie FIFA en Mac desde 2011, y de la serie PES desconozco si ha habido alguna vez versiones para macOS. Existen workarounds que permiten instalarlos en tu máquina, pero nosotros queremos centrarnos en los que ofrezcan una experiencia nativa.

Juegos de simulación de fútbol para Mac

Hemos creído conveniente dividir la lista en dos grupos independientes: por un lado juegos de simulación (que te permiten jugar cada partido controlando a un equipo) y juegos de gestión (que te permiten controlar un equipo desde una perspectiva más cercana a la del entrenador o el presidente). En este apartado nos vamos a centrar en el primer grupo.

Rocket League, fútbol y coches todo en uno

Imagen de Rocket League

Si hace algunos años alguien me hubiese dicho que alguien combinaría los juegos de fútbol con los de conducción, que tendría éxito y que se convertiría en un fenómeno de Internet no le hubiera creído. De nuevo la comunidad de usuarios es la que ha hecho grande a un videojuego, dotándolo de una base de jugadores muy activa.

En Rocket League nos pondremos a los mandos de un coche con el que tendremos que intentar colar una pelota en una portería en un formato de partido. Para ello formaremos parte de un equipo o nos enfrentaremos en combate singular con otros jugadores, en una serie de curiosos modos de juego.

Rocket League Idioma Español S.O. Mac Licencia de pago Descargar

El más común es el que mezcla carreras y fútbol, aunque también hay incursiones en el hockey sobre hielo o el basket. Los equipos pueden ser de hasta 4 jugadores, y aunque no se trate de un juego de fútbol al uso, seguro que te mantendrá muchas horas con el trasero pegado a la silla.

Worldy Cup, un giro retro al fútbol arcade

Gameplay de Worldy Cup

¿Recuerdas un clásico del fútbol de la era de los 8 bits llamado Nintendo World Cup? Era uno de los títulos más entretenidos de su época, y uno de los primeros juegos de fútbol a los que tuve la oportunidad de jugar. Por lo visto otros veteranos aparte de mí le guardan un cariño especial, y al parecer ese parece ser el leit motiv de Worldy Cup: recuperar la esencia de Nintendo World Cup.

No decimos esto en vano: los sprites de 8 bits se parecen mucho a los del juego de la empresa japonesa. Incluso algunas de las animaciones parecen haber salido directamente de ahí. Conviene aclarar que Worldy Cup no pretende ser un juego de fútbol realista, sino que quiere volver a las raíces arcade de los primeros títulos del género.

Worldy Cup - Super power soccer 1.0 Idioma Inglés S.O. Mac Licencia de pago Descargar

En Worldy Cup podrás ejecutar maniobras espectaculares e incluso marcar goles desde tu propio campo si así lo quieres, pero si lo que andas buscando es una experiencia más cercana a la que ofrecen los FIFA y los PES… entonces mira en otra parte.

Un partido en FootLOL

Si Rocket League no te parecía lo suficientemente extravagante, y la cucharada de arcade de Worldy Cup no ha sido suficiente como para saciarte en tu búsqueda de algo diferente, entonces atento a FootLOL. El nombre de este título ya nos da unas cuantas pistas.

Por hacer una comparativa, sería algo así como mezclar Worms con un juego de fútbol. Me explico: en el juego de combate por turnos de los gusanos puedes usar prácticamente cualquier cosa para acabar con el equipo rival, adaptando tu estrategia a las armas disponibles. Pues aquí ocurre más o menos lo mismo.

FootLOL: Epic Fail League Free 1.0.0 Idioma Inglés S.O. Mac Licencia gratis Descargar

Con el trasfondo del fútbol, FootLOL añade a cada partido una suerte de capa a lo RTS con la inclusión de tornados, vacas, ovnis y escudos entre todo un inmenso arsenal de armas a cada cual más insospechada. Y todo con el objetivo de ganar el partido a cualquier precio, cueste lo que cueste.

Behold the Kickmen, el fútbol como nunca lo has visto

Un partido en Behold the Kickmen

Podemos empezar a definir Behold the Kickmen como el fútbol visto por alguien a quien no le interesa. Esa misma descripción se puede encontrar en la página de Steam del juego, y eso quizá ayuda a explicar algunas de las mecánicas que nos hemos encontrado durante nuestras pruebas.

En esencia se trata de un simulador de fútbol que, a su manera, intenta ser bastante realista. Lo que sí añade es un cierto giro de progresión que puede llevar al equipo del jugador a ganar el Mundial del deporte. Por lo visto que sólo puedan participar selecciones nacionales es lo de menos: si avanzas y te haces lo suficientemente fuerte, puedes conseguirlo.

Este título tiene algo que algunos agradecerán: que no tiene ninguna clase de multijugador. En los tiempos del “todo online”, que no sea necesario interactuar con nadie para poder disfrutando de la experiencia de juego es algo que a quienes más quemados estén de las experiencias MMO (o a los más ermitaños) les cautivará. Incluso tiene un modo historia que lo incentiva.

Behold the Kickmen Idioma Inglés S.O. Mac Licencia de pago Descargar

Ah, en caso de que no te guste el fútbol desde el propio menú de opciones del juego podrás convertir Behold the Kickmen en un sangriento deporte de un futuro distópico.

Juegos de gestión de equipos de fútbol

Hace unas cuantas líneas os contábamos que queríamos dividir la lista en dos para cubrir ambos lados del espectro. Ahora que ya hemos hablado de juegos de simulación, toca hablar de esos otros en los que asumes el control total del equipo y dejas el asunto de meter goles a tus trabajadores estrella.

Imagen de Football Manager 2018

Si echas de menos las funciones de mánager de los PCFútbol, o si lo que quieres es controlar un equipo desde dentro, Football Manager lleva tiempo siendo la mejor opción para aquellos que prefieren una experiencia de juego más basada en la gestión que en la simulación.

En esta ocasión sus creadores se han esmerado en introducir interesantes novedades que afectan al desarrollo de tu carrera como mánager: dinámicas de equipo, nuevos sistemas de ojeo de jugadores, nuevo sistema de tácticas y mayor énfasis en la ciencia deportiva, entre otras.

Football Manager 2018 Idioma Español S.O. Mac Licencia de pago Descargar

A día de hoy, Football Manager es el rey de su género sin que muchos otros puedan mostrar oposición. Es el título predilecto de quienes quieren controlar sus equipos de forma total, y quizá sea el más indicado para ti si es lo que buscas.

Soccer Manager 2017, la alternativa free-to-play

Gameplay Soccer Manager 2017

De acuerdo, puede que ya tenga un año, pero a cero euros sigue siendo el mejor de su clase. Además, esta característica no deja de ser muy atractiva para cierto grupo de usuarios. Aunque también conviene aclarar que no está en castellano, así que eso quizá sea un “contra” demasiado grande para otro grupo de usuarios.

Dicho esto, Soccer Manager 2017 cuenta con suficiente en su haber para conquistarte: 800 clubes de las 48 mejores ligas del mundo, base de datos de hasta 70.000 jugadores que se mantiene actualizada (así que sí, vas a encontrar las últimas plantillas en él) y una interfaz sencilla e intuitiva.

Soccer Manager 2017 Idioma Español S.O. Mac Licencia gratis Descargar

Por si esto fuera poco, este juego cuenta con 9 millones de jugadores en todo el mundo, con los que podrás comparar tus progresos en la web del juego.

90 Minute Fever, el mánager MMO

Imagen de 90 Minute Fever

¿Jugaste en su momento a los antiguos Championship Manager? Pues 90 Minute Fever es lo más cerca que se puede estar de estos títulos sin estar jugándolos. Y además, vas a estar gestionando tus equipos a la par que compites con otros jugadores por tener la mejor plantilla posible.

¿Cómo es esto posible? Fácil: 90 Minute Fever es un mánager totalmente MMO. Y al igual que muchos juegos de esta clase, requiere el pago de una suscripción mensual para continuar jugando a él. Precisamente por eso, quizá los encuentros simulados contra los equipos de otros jugadores le dan un plus que otros títulos no aportan.

90 Minute Fever - Football Manager MMO Idioma Inglés S.O. Mac Licencia de pago Descargar

Las mecánicas del juego te permiten llegar a crear el equipo de tus sueños, así como la capacidad de poder fichar a jugadores emblemáticos de la historia del balompié.