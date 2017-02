Editar vídeos no es un trabajo muy arduo (aunque sí largo), pero encontrar un programa adecuado para ello puede resultarnos muy complicado. Hay infinidad de ellos, algunos desactualizados desde hace años, otros muy básicos, pero en definitiva nos encontramos con una oferta muy grande. Lo mejor es que no tenemos que recurrir a programas de pago, pues hay suficientes gratuitos que pueden servirnos. Eso sí, si somos amantes de lo freesource desgraciadamente pocas son las alternativas que tenemos de código libre, pero las hay. Tened en cuenta que si buscamos realizar trabajos profesionales por supuesto debemos recurrir a alternativas de pago, pues, aunque las gratuitas estén muy bien, tienen limitaciones.

Los mejores editores de vídeo para Windows

Estas son las alternativas que os traemos, pero por supuesto hay alguna más que pudiera merecer la pena. Todas ellas están orientadas a servirnos de ayuda en caso de que no merezca la pena adquirir una licencia de pago, por ejemplo.

Movie Maker

Sin duda alguna debemos nombrar de manera casi obligatoria a Movie Maker, el software desarrollado por Microsoft que nos acompaña desde Windows XP. Desgraciadamente ya ha desaparecido el soporte oficial por parte de Microsoft, pero sigue siendo descargable e instalable. Es un software de 2012 que está pensando para funcionar en Windows 8 pero sigue siendo compatible en W10 y cualquier otra versión de Windows de XP en adelante.

Windows Movie Maker

En cuanto a funcionalidades tenemos lo más básico, pero con muchas opciones de personalización: edición de vídeo y audio (cortar, expandir y disminuir); grabación de vídeo y de audio; añadir títulos, descripciones y créditos; añadir animaciones y efectos visuales.

Filmora

Filmora es un editor de vídeo donde lo primero que destaca al usarlo por primera vez es la interfaz limpia, clara y ordenada. Efectos visuales, gráficos fijos y en movimiento, filtros y capas, posibilidad de manejar el ritmo, transiciones y optimización de imágenes son tan solo algunas de las cosas que podremos encontrar en este editor.

Filmora para Windows

Experimentando un poco con Filmora podremos conseguir resultados sorprendentes, y es que es como un editor profesional pero gratis. Evidentemente no tendremos funciones como las que tenemos en After Effects, por ejemplo, pero sí que podemos conseguir unos resultados muy profesionales.

Lightworks

Tenemos tanto versión de 32 bits como versión de 64 bits, algo que ya no se ve mucho por estos tiempos. Lightworks es compatible con bastantes formatos profesionales, entre los cuales podemos encontrar los más usados. También soporta resoluciones 2K y 4K. Existiendo desde 1989 es uno de los primeros programas para editar vídeos no linealmente en ordenador (la edición de vídeo no lineal implica modificar únicamente el frame que queramos, ni los anteriores ni los posteriores).

Versión de Lightworks para PC

Con este editor se han editado películas que incluso han llegado a ganar Óscar (Pulp Fiction y Camino a la perdición son dos ejemplos), pero no os asustéis, pues es gratis (se habló incluso de liberar el código pero eso aún no ha ocurrido). Al ser tan profesional requiere algo más de tiempo para aprender a usar el programa, aunque la curva de aprendizaje no es muy grande si ya sabemos manejar por encima este tipo de programas.

VideoPad

VideoPad Video Editor es casi tan sencillo como Movie Maker pero es más completo, pues tiene capacidad para más pistas, tanto de audio como de vídeo o imagen. Si habéis usado Camtasia no os hará falta ni leeros la documentación de esta aplicación pues la interfaz gráfica se asemeja muchísimo. Una de las ventajas que nos ofrece VideoPad es la compatibilidad con numerosos ficheros, tanto de imagen como de audio.

VideoPad para Windows

Esta aplicación es muy sencilla de usar y gracias a las transiciones y opciones de edición que tenemos disponibles podemos conseguir resultados bastante buenos, aunque no tan profesionales como con Lightworks, por ejemplo (aunque estos dos programas van orientados a dos propósitos distintos).

Machete Lite

Tanto la versión gratuita de Machete Video Editor como la de pago, están pensadas para que la tarea de editar vídeos sea lo más sencilla y rápida posible. La versión Lite es gratuita para siempre, pero no incluye tantas herramientas como en la de pago (tenemos 14 días gratis), pero lo cierto es que con la gratuita debe bastarnos.

Edita cualquier vídeo con Machete Video Editor Lite para PC

No obstante, las opciones que presenta este programa no son muchas y está orientado más bien a recortar o unir vídeos, quitar el audio, cambiar formatos y eliminar metadatos. Pesa tan solo menos de 2 MB, mientras que la versión PRO pesa 3 MB.

Avidemux

Avidemux nos ayudará en tareas tan sencillas como arreglar problemas de luz, recortar escenas o aplicar filtros. La gran mayoría de las herramientas que presenta Avidemux están enfocadas a solucionar fallos en la grabación, pero también tenemos otras para aplicar cambios artísticos, como son los filtros, por ejemplo, aunque estas otras opciones son muy básicas.

Avidemux para Windows

Es compatible con una amplia variedad de códecs y formatos (tanto de imagen como de audio, nuevamente). El diseño no es muy ordenado, pero a pesar de ello Avidemux es fácil de usar.

Shotcut

Shotcut es código libre, por lo que también es gratuito. Este editor de vídeo es una de las mejores opciones a considerar, pues se trata de un programa muy potente (soporta incluso 4K). Como bien reza su nombre, podremos capturar la pantalla como si de una capturadora se tratase si así lo necesitamos.

Edición de vídeo en Windows con Shotcut

También tenemos disponible una versión para 32 bits y otra para 64 bits. Nos sorprende que haya una versión portable, pero ahí la tenemos si queremos usarla, así que podremos llevar el programa en un pendrive, por ejemplo, y no tendremos que estar instalándolo. Eso sí, tanto la versión instalada como la versión portable no baja de 200 MB, por lo que se trata de un programa "pesado".

Como vemos todos los programas aquí expuestos son gratuitos y en general fáciles de usar (la curva de aprendizaje es casi nula). Los resultados que podremos conseguir con algunas de estas aplicaciones pueden ser muy buenos, solamente es cuestión de experimentar.