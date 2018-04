Es una pregunta recurrente entre los usuarios: ¿Necesita un iPhone tener instalado un antivirus? La realidad es que no y es más, los programas antivirus de iPhone como tal no existen. Entonces, ¿qué son exactamente todas esas soluciones de seguridad que nos ofrecen para iOS? ¿Son necesarias? A continuación te enseñaremos todo un elenco de aplicaciones relacionadas con la seguridad que podrás utilizar tanto en tu iPhone como en tu iPad. Eso sí: ten claro desde el primer minuto que ninguna de estas apps o de otras que puedas encontrar bajo la etiqueta de "antivirus" son realmente antivirus. En el ecosistema Apple eso no existe.

¿Un iPhone necesita antivirus?

Los programas antivirus se hicieron muy populares especialmente en Windows, donde existía una importante industria de seguridad informática ávida por vender soluciones de seguridad en formato software para lidiar con virus y demás amenazas, especialmente con la llegada de Internet. Con el paso de los años la industria ha evolucionado conforme lo hacían los ordenadores y los sistemas operativos. En el caso de los smartphones y tablets los programas antivirus sin embargo han funcionado de forma muy diferente en Android y en iPhone. Mientras que los primeros acumulan apps de seguridad de toda índole en iPhone apenas hay nada.

Las empresas de seguridad no quieren quedarse sin su parte del pastel aunque iOS y los iPhone sean seguros y no requieran tener instalado un antivirus. Para conseguirlo desarrollan aplicaciones de seguridad, que no antivirus como tal, aunque luego puedan confundir con sus nombres y su terminología. Estas apps normalmente proporcionan otros servicios que no son el de antivirus, como la localización del móvil ante pérdida o robo, la función de ocultar archivos en el sistema operativo o un navegador "seguro" capaz de monitorizar tráfico web, pero hasta ahí. Por la propia naturaleza de iOS las apps, incluidas las de antivirus, no tienen acceso completo al terminal y por tanto son incapaces de escanear archivos o detectar la presencia de archivos peligrosos cotejados con su base de datos. Es decir que la utilidad de todas estas apps es limitada, dado que Apple ya cuenta con sus propios sistemas de detección.

Sin embargo, que no existan apps de antivirus no significa que no hayan otras capaces de aportarnos otras cosas en materia de seguridad. ¿Quieres poner un punto extra de protección a tu móvil y sus datos?

Buscar mi iPhone

Pantallas de la app Buscar mi iPhone

Es la app oficial para eso de localizar un teléfono perdido o robado. Asegúrate de que la tienes instalada y en caso de que no la tengas acude rápidamente a nuestra web para hacerte con ella. Una vez configurada te permite localizar el teléfono allá donde esté a través de iCloud, en lo que puede considerarse la herramienta más básica de seguridad para cualquier propietario de estos teléfonos. Accediendo a tu perfil en la web puedes realizar diferentes operaciones con el terminal además de localizarlo geográficamente, como borrar su contenido. El problema es el mismo que tienen otras apps de esta lista o similares con esta función integrada: si el teléfono se apaga se acabó el conocer su ubicación. En cualquier caso es una app predeterminada del sistema y que como te decimos es imprescindible.

McAfee Mobile Security

Un completo compendio de herramientas relacionadas con la seguridad de nuestro terminal y de la información que almacena. Nada de escudo antivirus ni análisis heurístico recuerda. McAfee Mobile Security para iPhone ofrece una caja fuerte para guardar fotos o vídeos de forma cifrada que solo se puedan desbloquear mediante una contraseña maestra, TouchID o FaceID. Si alguien lo intenta sin permiso la app saca una foto que te permitirá identificarlo.

Algunas funciones de McAfee Mobile Security en iPhone

La otra gran función es la de rastrear el terminal, con la cual puedes ubicar su posición en cualquier momento y emitir sonidos de alerta y detección aunque el teléfono esté en silencio. Algo muy parecido a Buscar mi iPhone, la función nativa que ya ofrece Apple en el sistema operativo. Aparte de eso puedes realizar copias de seguridad de los contactos, borrarlos si pierdes el móvil y no quieres que tengan acceso a la agenda o consultar un indicador de batería que funciona conjuntamente con Apple Watch. Como ves no existe función antivirus alguna aunque sí varias herramientas de seguridad que te pueden interesar. Cualquier otra cosa de la que intenten convencerte no es cierta.

Avira Mobile Security

Interfaz de Avira Mobile Security para iOS

Otro nombre ilustre de la seguridad metido a desarrollar apps para usuarios de iPhone. No, aquí tampoco hay antivirus alguno, sino más herramienta antirrobo con localizador a través de Avira Connect y emisión de sonidos. En este caso ofrece protección frente a ataques de phishingen páginas web o correo electrónico realizando avisos y es capaz de generar informes. También puede escanear tu dirección de correo y la de tus contactos para comprobar si han sido víctimas de algún ataque, un servicio similar al de "Have I Been Pwned" pero en formato app, más cómodo. Por último ofrece un analizador de memoria y almacenamiento, lo que te permite gestionar mejor las entrañas del móvil. Si eres usuario de Avira Prime esta app viene incluida.

Norton Mobile Security

Norton ofrece un completo paquete de seguridad para teléfonos y tabletas. Se trata de un sistema de protección proactiva de pago que trata de proteger al usuario ante apps fraudulentas además de darle herramientas de gestión de privacidad online. Aparte de eso encontramos lo habitual, las opciones de recuperación de dispositivos perdidos o la creación y restauración de copias de seguridad, nada nuevo bajo el sol. Lo bueno en este caso es que la suscripción es válida para varios dispositivos por lo que puede ser una opción a tener en cuenta si necesitas protección para toda la familia por ejemplo.

Kaspersky Safe Browser

El navegador Kaspersky Safe Browser

La solución de seguridad de Kaspersky en iOS apuesta particularmente por la navegación web. Este navegador está equipado con la última tecnología en detección de amenazas de la empresa rusa y te puede ser de utilidad para esquivar los múltiples peligros de la web mientras navegas. Si te encuentras un link malicioso o contenido sospechoso de formar parte de alguna operación de phishing para robarte datos bancarios por poner un par de ejemplos esta app te avisará. Funciona en conjunción con Safari, por tanto tienes que usar ese navegador cuando visites páginas web, y tranquilo porque te valdrá en los principales buscadores como Google o Bing. Otra opción adicional es la de filtrar contenido para ver solo lo que te interesa, lo que puede funcionar bien como protección para padres.

Mobile Security & Anti Theft Protection for iPhone

Mobile Security & Anti Theft Protection for iPhone, seguridad adaptada a Apple

La gente de Mobile Security también tiene su propio popurrí de utilidades de seguridad empaquetadas en una app. Aquí una nueva combinación: por un lado VPN para realizar conexiones seguras a través de apps, protección para el navegador evitando páginas web maliciosas, caja fuerte para almacenar fotos, vídeos y demás archivos y de remate funciones antirrobo. Todo ya conocido, pero que junto hace de esta app una de las mejores alternativas de la lista. Cuentas con una versión Premium que se puede suscribir a través de la misma app y que ve como todas estas funciones son potenciadas. Ojo si decides pagar porque la suscripción se renueva de forma automática hasta que no indiques lo contrario. El precio de la versión completa es de $8.99 aunque podría variar en función de tu país de origen.

Lookout

Compendio de todo lo que se te ocurra, Lookout es una completa opción de seguridad que te ahorra instalaciones adicionales. La última de sus novedades está en la monitorización de ataques a través de la red wifi, particularmente útil cuando toca conectarse a redes extrañas. En esos casos monitorea continuamente la red para detectar cualquier cosa sospechosa. Alerta cuando tienes apps desactualizadas que como ya sabes pueden ser uno de los agujeros de seguridad más importantes, cuenta con funciones de localización y rastreo ante pérdida o robo ubicando el terminal en el mapa y haciendo sonar avisos sonoros, es capaz de guardar la posición del teléfono ante posibles faltas de batería...

Lookout, de lo mejor en seguridad para iPhone

El problema es que existen dos cuentas, la gratis la de pago. Las funciones avanzadas como es lógico solo están en esta segunda opción, que puedes contratar por 2.99$ al mes o 29.99$ al año ahorrando algún dinero extra. Con la suscripción te entran además servicios de alerta e informes cuando existan problemas de seguridad en plataformas que te puedan afectar, correos automáticos ante comportamientos extraños en el móvil...

Trend Micro Mobile Security

La última alternativa de la lista también está firmada por una empresa de cierto prestigio en el campo de la seguridad informática para ordenadores. En su oferta para iOS disponen de una app muy similar a las anteriores. Se divide en 3 apartados principal, que son el de la navegación web, para lo cual dispone de su propio navegador, el de chequear cuentas sociales de Facebook y Twitter en busca de problemas por esos lares y finalmente un escudo de protección frente a contenido malicioso.

Trend Micro Mobile Security, perfecto para cuidar tu móvil

Además de eso podrás realizar chequeos sobre redes wifi, monitorizar el consumo de datos, escanear enlaces o como no, la bendita y recurrente función de localizador GPS. Al menos la interfaz es bastante agradable a la vista, se nota que le han puesto ganas y empeño.

Como ves sí existen las apps de seguridad, entendida esta de múltiples maneras, pero puedes dejar de buscar apps de antivirus para iPhone porque no las encontrarás. Apple no permite a los desarrolladores acceder a ciertas partes sensibles del sistema operativo y por tanto los desarrolladores no pueden crear apps antivirus de ninguna manera. El sistema es seguro y tan solo debes seguir las recomendaciones habituales: mantener tus apps y el SO actualizado y disfrutar de la experiencia.