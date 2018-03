Entre todos los géneros de videojuegos existentes los juegos de disparos, también conocidos como shooters, están de moda. Si tú también quieres ser parte del fenómeno y ponerte a pegar tiros a diestro y siniestro no pierdas ojo del listado que te ofrecemos a continuación. Ocho juegos imprescindibles para Android con los que garantizar que todos tus rivales reciben su correspondiente ración de plomo, y para todos los gustos. Desde los clásicos con años a sus espaldas a las últimas y más esperadas novedades traídas directamente del mundo PC. Difícil será que no encuentres aquí el juego de tus sueños.

Shooters imprescindibles para Android

Toma buena de estos títulos, justo debajo tienes de cada uno de ellos tienes el acceso directo a su descarga. Equípate bien, empuña tus armas ¡y a por los malos!

Critical Ops

El personaje de Critical Ops con dos pistolas

El primer juego de nuestra lista toma el legado del clásico Counter Strike para traer a Android la misma dinámica de batalla entre dos bandos rivales. Pese a estar formalmente en fase beta es de los más populares del género para Android. En este caso los malos toman forma de terroristas, y los buenos pues... Los buenos lo de siempre, mensajeros de la paz. Uno de los principales reclamos es que no hay compras integradas, o por lo menos las que hay no implican ninguna ventaja real sobre el resto de jugadores, sino que permiten personalizar el personaje. Hay armas de todo tipo, desde el AK47 a la pistola de toda la vida.

Guns of Boom

Un escenario de Guns of Boom

Es posiblemente uno de los mejores shooters multijugador online que puedes encontrar actualmente en Android. Utiliza gráficos de tipo dibujos animados en lugar del realismo del juego anterior, muy al estilo de Team Fortress. Como soldado tendrás que saltar al campo de batalla para librar combates en solitario o formando equipo con unos cuantos amigos. Los controles en pantalla son configurables dentro de lo posible de manera que puedas adaptarlos a tu estilo de juego. Tampoco esperes la precisión de un Call of Duty de PC, pero algo se puede hacer. Además si eres un poco inexperto siempre puedes poner el disparo automático y preocuparte solo por apuntar a los enemigos.

Hitman Sniper

Mirilla telescópica en Hitman Sniper

Otro peso pesado en el mundo de los disparos en Android es Hitman Sniper, basado en el conocido personaje de ficción del agente 47. En este caso hablamos de un juego de francotirador, es decir que el movimiento está más limitado y el meollo de la cuestión se centra en realizar disparos a distancia apostados donde sea. Hasta 16 fusiles de francotirador con diferentes características que deberás desbloquear y usar según tus objetivos, 150 misiones diferentes ambientadas en Montenegro y la posibilidad de competir contra tus amigos por ver quien está más arriba en los rankings hacen de Hitman una descarga perfecta. ¿Te he dicho que también hay un modo de juego con zombis? La pega es que hay que pagar 0,99 euros, pero si estás atento y eres paciente te harás con él sin pagar nada ya que periódicamente lo ponen en descarga gratuita.

Into the Dead 2

Evita los zombis de Into the Dead 2

Si estos de los zombis es lo tuyo posiblemente tu elección sea Into the Dead 2. Si la primera parte ya hizo las delicias del público androide puedes imaginar cómo se ha recibido la segunda entrega. Mundo apocalíptico, una amenaza en forma de virus y tú tratando de completar los diferentes finales que ofrece el juego. El objetivo como no podía ser de otra manera es pegar tiros para ir desbloqueando nuevas misiones y armas de todo tipo usando siempre la mejor estrategia ante las hordas de enemigos. También hay retos diarios que desbloquean contenido exclusivo. Los gráficos son de tipo realista dentro de lo que cabe claro, que estamos en un juego de zombis, pero por ejemplo en las armas el nivel de detalle es fabuloso.

Modern Combat 5: Blackout

Modern Combat 5 es un juego imprescindible en Android

Aquí tienes el Counter Strike para Android con todas las de la ley. Evidentemente es una forma de hablar, pero es posiblemente el juego que más se acerca a la experiencia de los shooters multijugador en PC siempre con las limitaciones de un teléfono Android. Modern Combat es un FPS puro y duro con gráficos realistas y dos modos de juego: el modo campaña individual que todos conocemos y el modo multijugador online que todo el mundo busca hoy en día, con chat para poder hablar con tus compañeros y coordinar movimientos. Armas muy logradas con comportamiento fiel a la realidad y dinámicas de juego propias del campo de batalla militar que harán las delicias de los apasionados del género. Puedes elegir entre personajes de nueve tipos diferentes e ir evolucionando sus habilidades para entrar en las clasificaciones. Es compatible con mandos HID Bluetooth lo que facilita mucho el control preciso necesario en estos juegos.

N.O.V.A. Legacy

Los gráficos de NOVA son espectaculares

Primero apareció N.O.V.A. que aunque ya no está disponible en Google Play sí lo está a través de la descarga que nosotros te ofrecemos, y después N.O.V.A. Legacy. Cualquiera de los dos títulos es recomendable, dos puros FPS para Android de aspecto futurista donde controlarás a Kal Wardin, una suerte de soldado del futuro que debe enfrentarse a la Administración Colonial. Dispone de diferentes modos de juego, incluidos un multijugador de hasta 8 jugadores y un PvP por equipos. Encontrarás todo tipo de potenciadores de armas y escudos para ir mejorando las prestaciones de tu personaje.

Dead Trigger 2

Pantalla de Dead Trigger 2

Más zombis al listado, esta vez por cortesía de Madfinger Games, otro estudio ya experimentado en esto de los shooters para Android. Dead Trigger 2 mejora más si cabe las prestaciones de su antecesor metiéndote de lleno en un apocalipsis zombi 3D de auténtica pesadilla. 50 armas a tu alcance incluidas las de combate cuerpo a cuerpo y un escenario de proporciones realmente grandes donde desarrollar toda la historia, con actualizaciones constantes para que el aburrimiento nunca haga acto de presencia. Todos tus pasos en el modo principal de juego, donde eres parte de la Resistencia Mundial, tienen efecto en el desarrollo de la historia, incluidos los del resto de jugadores. Es compatible con controladores MOGA, aunque puedes elegir entre distintos modos de control en función de tus destrezas si usas el mismo teléfono o tableta para jugar.

PUBG Mobile

Recién aterrizado en la isla de PUBG Mobile

La última aparición en el mundillo de los shooters para Android no podría estar protagonizado por otro juego que no fuera PUBG. Después de su éxito en PC da el salto a Android para ofrecer las mismas claves: una isla como escenario que ve reducidas las zonas de juego de forma progresiva para propiciar el encuentro de todos los contendientes, 100 rivales todos contra todos y la necesidad de ser el último con vida para ganar. Si conoces algo de PUBG ya sabrás que utiliza un estilo realista y una vista en tercera persona (el único juego de nuestra lista que opta por este sistema), otro de los éxitos recientes del género, y precisamente por eso es el favorito de millones de jugadores. La posibilidad de jugarlo ahora también en Android no debe pasar desapercibida, aunque son sus primeros días de vida y se esperan futuras correcciones que mejoren el juego.