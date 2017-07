Como hemos comentado ya en algún otro artículo, Internet ha traído consigo toda una serie de cosas que han cambiado la forma en la que interactuamos con nuestro entorno. Para bien o para mal, las reglas del juego han cambiado. Algunas cosas se han ido perdiendo para dar paso a las nuevas tecnologías, con las aplicaciones de mensajería recogiendo el testigo de algunos hechos que antes eran cotidianos, como por ejemplo el envío de cartas a familiares y amistades. Ya nadie escribe cartas (ya puestos, casi nadie escribe emails), pero todo el mundo consulta varias veces al día WhatsApp para leer mensajes que le han enviado.

De la misma manera, WhatsApp también nos puede servir para saber qué piensan nuestros contactos a través de sus estados. Todos sabemos lo que son: esas frases cortas que nos ofrecen un atisbo de qué bulle en sus mentes. Y precisamente de eso va este artículo: de darte ideas para tus estados de WhatsApp.

Estados de WhatsApp de amor: dile a ese alguien especial lo que sientes

Y es que no está de más recordar a nuestra media naranja que nos importa aunque sea de forma sutil, o insinuarle a ese alguien que nos hace tilín y con quien no nos atrevemos a dar el paso que si pudiésemos no daríamos uno, sino unos cuantos más. Para eso están estos estados de WhatsApp, así que échales un vistazo y elige el que más se ajuste a lo que necesitas.

Estados de los que echar mano si tienes pareja

Recuérdale a tu pareja lo que sientes

Como decíamos algo más arriba, si tienes pareja bien vale recordarle lo que significa para ti de tanto en tanto. Y además, nunca viene mal poner un pequeño extra de romanticismo en una relación (especialmente si ya hace un tiempo que estás en una). Para ello te proponemos los siguientes estados:

Eres lo primero en que pienso al despertar y eres lo último que recuerdo al dormir.

Te echo de menos como una flor extraña a la lluvia en sequía.

Eres la razón porque la vida me parece hermosa.

He vivido muchas cosas, pero ninguna me enamoró como tú.

Cuando estoy contigo no necesito nada más, junto a ti siento que lo tengo todo.

Solo tú me conoces más que nadie.

Tú eres como una estrella, brillas y le das color a mis noches.

Cada latir de mi corazón suena mejor si estás conmigo.

Odiaba las palabras “te amo” hasta que te conocí.

Tú no mereces la pena. Mereces toda mi vida entera.

En esta vida nací dos veces. La segunda fue cuando te conocí.

Jamás me cansare de decirte lo mucho que te amo.

El resto de mujeres dejaron de existir para mí desde el momento en que te conocí.

Te conocí como a todas pero te amé como a nadie.

Solo tú puedes importarme más que mi vida.

Nadie me dijo que te echaría tanto de menos cuando me enamoré.

Estados para confesar (o dar pistas de) lo que sientes por alguien

Confiésate a ese alguien especial

Puede que te encuentres en el otro lado del espectro, que no tengas una pareja estable porque aún no la has encontrado... o porque no te atreves a decírselo. Puedes ir diciéndoselo gradualmente, pero tampoco te conviene pasarte de gradual. A lo mejor cuando te decides a dar el paso esa persona especial ya tiene hijos o está a punto de jubilarse, así que date algo de vidilla. Para empezar, pues empezar a insinuar algo con estas sugerencias:

Lo más hermoso en esta vida no es algo sino alguien.

El único defecto que tienes es no despertar junto a mí.

Sigo esperando el día en que dejes de mirarme y empieces a besarme.

Eres eso que no es mío, pero que no quiero que seas de nadie más.

Todo de la vida me gusta en especial tú.

Por ti lo daría todo aun sabiendo que podría perderlo todo.

Duele saber que podría estar contigo y no es así.

Un día de estos no podré contenerme y te conquistaré.

Contigo quiero más que una amistad.

Tienes todas las cualidades para ser el amor de mi vida.

Que maravilloso seria despertar a la media noche y verte junto a mí.

Tienes algo en ti que me encanta.

Todo de la vida me gusta, en especial tú.

De todas las personas que conocí, no pensé que tú me enamorarías.

Da igual el día, la hora, el minuto o el segundo yo siempre pienso en ti.

Estados para los parcos en palabras

Si prefieres dedicar tu tiempo a otras cosas, prueba estos estados

Eso de la prosa poética y de tener un don de palabra que no parece de este mundo está muy bien, pero los hay que no están tan lingüísticamente dotados o, simplemente, son más directos y pragmáticos. Eso no los hace mejores ni peores, simplemente prefieren expresar lo que sienten de una manera más clara y sin tanta zarandaja. Si tú eres de esos, entonces esto te interesa:

Conocerte ha sido el mayor de los privilegios.

Amarte ha sido el mayor de los placeres.

Mi mundo eres solamente tú.

Eres la luz que necesitaba en mi vida.

Hoy solo quiero amarte y nada más.

Eres la otra mitad de mi corazón.

No importa el mundo, sólo me importas tú.

Eres como mi postre favorito, delicioso y único.

¿Para qué alargarlo si basta con decir "te amo"?

Tengo la inmensa suerte de tenerte.

Tú me completas.

Gracias por estar ahí, gracias por existir.

Soy afortunado por amarte, más porque me amas.

Elegirte ha sido la mejor decisión de mi vida.

Brindo por los siglos que nos quedan juntos.

Estados para corazones rotos o despechados

Deja tu dolor patente con estas frases

Todo lo que empieza tiene un fin. Es algo inevitable. Quizás ni siquiera ha llegado a empezar, o si lo ha hecho al tiempo has descubierto que esa persona que parecía tan maravillosa resulta que no lo era tanto. Aquí tienes unas ideas para expresar lo que sientes:

Querido destino: si no era para mí, ¿por qué le pusiste en mi camino?

Si para ti soy un juego... GAME OVER.

Me dijiste "jamás te haría eso" y acabaste por hacérmelo.

Debería ser ilegal echar de menos a alguien que ni te habla.

Colorín, colorado: sólo fuiste chat, teléfono y teclado.

Observo, me duele, callo y sonrío.

Fue difícil asumir que no me querías, pero más fingir que no me importaba.

Ni tú eres para tanto, ni yo para tan poco.

Te va a doler cuando sonría y no sea por ti.

Desafías océanos y te hundes en charcos...

Amor idiota: yo por él, y él por otra.

Me merezco un Óscar por actuar como si me dieras igual.

Tú me tomaste a broma, y yo te dejo como un chiste.

Me enamoré, te esperé y me cansé.

Toma, se te cayó lo que sentía por ti.

Esperamos que estas sugerencias te ofrezcan una idea de cómo usar tus estados para reafirmar a tu pareja lo que sientes por ella, o quizá para acercarte más a ese alguien que te gusta y que aún no lo sabe. Desde Malavida te deseamos la mayor de las suertes si estás en este último caso.