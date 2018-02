En los últimos meses PlayerUnknown's Battlegrounds, también conocido como PUBG, ha conseguido colocarse como el juego de moda y más jugado por millones de personas en todo el mundo. Todo ello aun cuando ha estado en fase de desarrollo durante casi todo el 2017, dando la posibilidad a la gente de probarlo mientras tanto. No hay más que entrar en webs como YouTube o Twitch para comprobar la fama que ha conseguido cosechar este juego. En Twitch por ejemplo suele ser el segundo juego más jugado del mundo, detrás únicamente de League of Legends. Con tantísima gente jugando a PUBG, es comprensible que se quiera jugar también en el iPhone o iPad, ya que únicamente se encuentra disponible de manera oficial para PC y Xbox One.

Por si no conoces aún de qué va PUBG, te diré que consiste en un shooter multijugador en el que únicamente tenemos un modo juego disponible y que es la clave de la diversión, este modo se conoce como Battle Royale. Consiste en que un elevado número de jugadores luchan por ser el último superviviente en un mapa abierto de tamaño considerable y todos comienzan sin ningún arma ni equipamiento, deben encontrarlo por el mapa.

Actualmente existen muchos juegos que imitan el estilo de juego de PUBG disponibles en la AppStore de iOS. En este artículo vamos a reunir todos los que merecen la pena y que deberías probar comentando las características únicas de cada uno de ellos y qué ofrecen con respecto a los demás.

Rules of Survival, participa en auténticas guerras de 120 jugadores

Competiremos en una batalla de 120 jugadores en un único mapa con diseño similar al original de PUBG. Tenemos a nuestra disposición un arsenal de 14 armas entre las que encontramos rifles, escopetas, rifles de francotirador o varios tipos de granadas. Con respecto a los trajes de protección que encontraremos hay de 3 niveles, que nos protegerán progresivamente desde un 30% del daño a un 40% o 55% en el caso del equipo de nivel 3.

Obviamente tenemos vehículos para desplazarnos por el mapa, aunque tenemos que decir que resulta un poco chocante encontrarte un deportivo descapotable en mitad del campo. Rules of Survival tiene una gran base de jugadores por lo que en apenas 5 segundos ya estarás entrando a una partida. Podremos conseguir recompensas en forma de objetos de personalización u oro para comprar cosas en la tienda cada día si compartimos en Facebook o Twitter un mensaje invitando a nuestros amigos a jugar.

Otro detalle muy interesante es que podemos personalizar la posición de cada uno de los botones de la interfaz además de escoger entre 3 modos de control diferentes. Es cierto que jugar a un shooter en una pantalla táctil no es lo más cómodo, pero al menos podrás ajustar los controles a tu estilo personal. También podremos jugar en equipo con otros 3 amigos.

Free Fire – Battlegrounds, partidas de 10 minutos entre 50 jugadores

Aquí nos encontramos con el que número de jugadores por partida queda limitado a 50, pero el mapa también es más pequeño lo cual pues ayudará a que las partidas sean más cortas ya que tienen además una duración límite de 10 minutos. El número de armas es de 16 incluyendo algunas bastante particulares como una sartén, aunque no tenemos ningún tipo de granada dentro de este catálogo. También tenemos vehículos, pero no abundan, y tampoco nos harán mucha falta ya que como decimos, el mapa es más pequeñito que en otras alternativas.

Con respecto a los controles, Free Fire – Battlegrounds, ofrece además de personalizar la posición de cada uno de los botones, modificar su transparencia y tamaño. Otra característica a destacar es la posibilidad de crear nuestro propio clan o de unirnos a uno que ya exista. Podremos también jugar en equipos de hasta 4 personas y cada día que accedamos al juego conseguiremos recompensas como ropa para personalizar nuestro personaje o monedas.

Survivor Royale, disfruta de 2 modos de juego además del clásico Battle Royale

De Survivor Royale podemos destacar que ofrece varios modos de juego para que no te aburras nunca, eso sí, todos localizados en el mismo mapa. Tenemos el modo clásico de sobrevivir en una batalla de 100 jugadores, otro modo de 50 contra 50 y, por último, un modo zombie donde lucharemos junto a otros 3 compañeros por sobrevivir a un asedio de zombies. En el modo clásico podremos jugar en solitario, en pareja o en un equipo de 4 personas.

Al igual que veíamos en Rules of Survival, cada día podremos compartir en nuestras redes sociales un mensaje sobre el juego para desbloquear ropa para personalizar a nuestro personaje y monedas para comprar cosas en la tienda. También tenemos una sección con eventos de temporada y misiones diarias para conseguir aún más premios.

Además de que nos permite personalizar por completo el tipo de control tanto a pie como en vehículos, resulta curioso el detalle de que podamos ver una banderita encima de cada jugador indicando del país que es. Al igual que en el resto, nos encontramos con un gran número de armas y mejoras para acoplarles como miras o agarres, pero también hay otras armas tan particulares como una sierra mecánica o un ukelele.

Knives Out, batallas entre 100 jugadores con drones

Por último, tenemos Knives Out, un juego que en ciertos aspectos parece casi una copia de Survivor Royale ya que muchos elementos de su interfaz y del menú de configuración son claramente iguales. Sin embargo, aunque no ofrece tantos modos de juego sí que tiene algunos elementos característicos que lo hacen bastante interesante. Por ejemplo, en la última actualización se han añadido los drones, por lo que podremos conseguir uno y lanzarlo para controlar el campo de batalla sin salir de nuestro escondite.

El mapa tiene nada más y nada menos que 6400 x 6400 metros, y tendremos un gran número de vehículos para utilizar junto a otro compañero. Actualmente hay 13 armas diferentes que podremos personalizar no sólo con accesorios sino también con skins (además, están continuamente añadiendo nuevas armas). También tenemos 3 tipos de granadas y una tapa de olla a modo de arma cuerpo a cuerpo.

Podremos conseguir recompensas y objetos por medio de las misiones diarias que nos irán asignando que pueden ser tan variadas como quedar en una determinada posición en una partida o cambiar un número de veces la ropa o equipo de protección. Podremos participar en las partidas jugando individualmente o en grupos de 2, 4 o hasta 5 personas.