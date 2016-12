Una cosa muy buena que tienen muchos títulos recientes creados por Bethesda Softworks es una inmensa comunidad dedicada al modding que reinventa el juego y lo redefine hasta convertirlo en algo casi totalmente nuevo. Ha pasado con Fallout 3, con Skyrim y con Oblivion y, como no podía ser de otra manera, también con Fallout 4. La última entrega de la saga de rol enmarcado en un mundo post apocalíptico no se ha escapado tampoco de las atenciones de la comunidad, lo que para algunos aumenta su valor al tener nuevos elementos que añadir al juego. Otros, en cambio, prefieren la experiencia más vanilla, sin modificar, dejando que el propio juego se muestre en su esencia más pura.

Si perteneces al primer grupo de usuarios y no te importa añadir unos cuantos paquetes extra a tu instalación de este juegazo de Bethesda para sacarle más partido, entonces siéntate y relájate porque en este artículo vamos a hablar de los mejores mods de Fallout 4.

Mods imprescindibles de Fallout 4

Antes de continuar vale la pena señalar que se recomienda usar el repositorio oficial de Bethesda para conseguir los mods. De lo contrario más vale tener cuidado y seguir atentamente las instrucciones en las páginas que los alojan antes de instalarlos. Algunas de las utilidades que se utilizan en su creación -como FO4edit y FalloutSnip- están relacionadas con partidas guardadas corruptas y crashes del juego.



Vista de una ciudad en Fallout 4

Basement Living, tu propio retiro personal

Si la vida en el Yermo se pone muy intensa para tu gusto entonces Basement Living es lo que andas buscando para descansar. Con este mod conseguirás 10 sótanos y bunkers independientes que añadir a los asentamientos -uno por cada uno-. Cada sótano viene con una caja de fusibles que otorga 100 de energía y un banco de trabajo para que lo decores a tu gusto.

Conquest, crea un asentamiento en cualquier parte

Ahora ya no tienes por qué quedarte con los asentamientos que Fallout 4 te ofrece por defecto. Gracias a Conquest puedes crear asentamientos en casi cualquier parte. Este mod añade campamentos que se pueden establecer en un área de tu elección y, si estás contento con la localización elegida, puedes convertirlo en un asentamiento humano de pleno derecho. Puedes construir hasta 10 de ellos y desmantelarlos cuando quieras.

Faction Housing Overhaul, mejora las viviendas de las facciones

Cuando te unes a una facción te dan un espacio en el que vivir, pero no suele tratarse de lugares en los que quieras pasar mucho tiempo. Gracias a Faction Housing Overhaul puedes convertir esos vertederos en apartamentos de lujo, con habitaciones espaciosas que cuentan con bancos de trabajo, un gimnasio, decoraciones para todos los gustos y almacenamiento extra. Está disponible para el Refugio 81, Prydwen, el Ferrocarril, el Castillo y El Instituto.

Manufacturing Extended, mejora las fábricas de los asentamientos

Si compraste el DLC Contraptions Workshop de Fallout 4, entonces necesitas instalar Manufacturing Extended, que mejora de forma muy drástica las fábricas de los asentamientos. También añade un buen número de características que te facilitarán la vida y máquinas nuevas. Hay incluso una máquina especial para despedazar criaturas -y personas- en ella que nos permite obtener pieles y carne.

Looks Mirror, cambia a tu personaje pasado el principio

Como ocurre con todos los juegos de rol con independencia de su plataforma, al principio se suele dedicar un rato a la creación del personaje, que será tal como nosotros queramos del principio al fin de la aventura. Fallout 4 tampoco se libra de este convencionalismo. Sin embargo, gracias a Looks Mirror podremos cambiar la apariencia del personaje desde cualquier asentamiento. Para ello basta con añadir un espejo a tu taller.

Crossbows of the Commonwealth, un arma elegante en el caos nuclear

Esta ballesta tan bien animada se convierte en una gran adición a tu arsenal. Y no es una ballesta cualquiera. Crossbows of the Commonwealth también permite añadirle elementos a este arma usando el banco de trabajo. Se trata de una parte de tu arsenal muy silenciosa, ideal para muertes en modo sigilo. Causa mucho daño aunque, como contrapartida, tarda mucho tiempo en recargarse.

Any Mod Any Weapon, un nuevo nivel de guerra en el Yermo

Si quieres que la carrera armamentística en el Yermo escale a un nuevo nivel entonces lo que estás buscando es Any Mod Any Weapon. Con este mod podremos añadir cualquier parte a cualquier arma, llegando a crear verdaderas locuras que por ahora aún no han aparecido en los sueños húmedos de cualquier especialista en la materia.

Craftable Ammunition, no te quedes sin balas

En las estaciones de trabajo se pueden construir un montón de cosas, así que ¿por qué no munición? Con Craftable Ammunition podrás crear tu propia munición en las estaciones químicas. Cualquier tipo de munición está disponible, aunque necesitarás altos niveles de puntuación en Loco de las Armas, Ciencia y Demolición para crear las más bestias -como minibombas nucleares-.

Improved Map with Visible Roads, por fin verás por dónde vas

En Fallout 4 el mapa del Pip-Boy es bastante malo. No tiene sentido negarlo. Pues bien, alguien ya ha pensado en nosotros y ha creado Improved Map with Visible Roads, que coloca caminos en nuestro mapa, haciéndolo utilizable de una vez por todas. Añade no sólo caminos y carreteras, sino también topografía, líneas de agua, mejora la colocación de marcas de usuario y mucho más.

Alternate Start, comienzos alternativos para tu juego

Supongamos que ya te has pasado varias veces el juego y que eres un obseso total de Fallout 4. No puedes parar de jugar, pero estás harto de la misma introducción una y otra vez. Gracias a Alternate Start tendrás cuatro inicios distintos más allá del típico habitante del refugio. Gracias a este mod podrás comenzar tu aventura como un miembro de la Iglesia del Átomo, un recién llegado a Goodneighbor, un criminal a sueldo o un pasajero que va a bordo de un barco que se hunde.

Beast Master, los animales te obedecerán

Gracias a Beast Master podrás domar animales salvajes y decorarlos con pinturas de guerra o ponerles armadura. Podrás convertirlas en tu mascota y ocuparte de cuidarlas.