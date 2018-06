Todos usamos WhatsApp y seguro que alguna vez has deseado tener más funciones y mejoras: que tus contactos no te vean en línea o no vean el doble check azul de mensaje leído, que sea posible enviar vídeos más grandes o formatos de archivos diferentes, que los colores de la interfaz sean distintos y totalmente personalizables, que puedas usar dos números de teléfono con dos WhatsApps diferentes... Todo esto es posible utilizando MODs, que no son más que versiones modificadas o hackeadas por algunos desarrolladores (sin el permiso de WhatsApp, claro). En la mayoría de casos tendrás que desinstalar tu app original para instalar uno de estos MODs, pero no te preocupes porque haciendo una copia de seguridad previo no tienes por qué perder ningún dato.

Alternativas a WhatsApp con funciones extra en forma de MODs

En la siguiente lista vas a poder encontrar un buen puñado de versiones trucadas de WhatsApp. Tampoco hay un exceso de originalidad, casi todas hacen lo mismo con matices, y dado que WhatsApp hace la vista gorda con ellos funcionan a la perfección. Hace tiempo que no aparecen baneos masivos a usuarios que usen estas versiones, pero ten en cuenta que ese riesgo siempre existe al estar usando una app no oficial.

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus está entre los MODs más famosos

Se trata de uno de los MODs más conocidos entre usuarios los usuarios de Android. Ofrece numerosas ventajas respecto a la versión original, tanto en materia de seguridad y privacidad como a la hora de enviar y recibir archivos multimedia. Por una parte permite ocultar el estado Online mientras usas la app, también ocultar los checks azules que indican que has leído un mensaje. Hay muchas más funciones extra en este sentido, como ocultar la grabación de mensajes de vídeo o audio, Es decir, que puedes ocultar eso de "Manolito está grabando un audio...". Por otra parte podrás enviar más formatos de archivo y de mayor tamaño, hasta 50MB. Fue creado por un alicantino y ha sufrido algún baneo que propició la aparición de nuevos MODs.

WhatsApp Plus Reborn

No siempre Facebook ha sido tan laxo con los MODs de WhatsApp. Hubo una época en la que eran perseguidos, y WhatsApp Plus fue uno de los primeros baneados y advertidos. En uno de esos baneos apareció WhatsApp Plus Reborn, que ha continuado hasta la fecha ofreciendo similares funciones a las que ya conoces.

OGWhatsApp

OGWhatsApp es perfecto para personalizar tu WhatsApp

En realidad es prácticamente la misma app que WhatsApp Plus con una única, pero importante, diferencia. Permite usar dos números de WhatsApp en el mismo teléfono, lo que ha sido su gran atractivo durante todo este tiempo. Lo hace permitiéndote instalar simultáneamente WhatsApp Plus y este MOD. Quizás sea una de las funciones más deseadas entre los usuarios habituales y este MOD lo hace posible. Además añade temas estéticos, a sumar a lo que ya incluía WhatsApp Plus: más opciones de privacidad y nuevas posibilidades para el envío de archivos. Puedes asegurar conversaciones con contraseñas. 50MB de vídeo y 100 de audio.

WAPWhatsApp

Enésima versión de WhatsApp. Esta va por la versión 14 así que ya tiene tiempo a sus espaldas y varias versiones sobre las que se han ido haciendo correcciones y mejoras. Es otro MOD idéntico a WhatsApp Plus con el que podrás personalizar toda la interfaz, las conversaciones o las notificaciones con facilidad para que tu app de mensajería favorita haga exactamente lo que quieres.

YOWhatsApp

YOWhatsApp tiene multitud de opciones de configuración

Este MOD está creado por Yousef Al Basha y aporta una cantidad enorme de nuevos ajustes. Tienes las mejoras habituales en temas de privacidad, notificaciones y archivos, pero además gran cantidad de configuraciones adicionales para tipografías, colores... Un auténtico kit de personalización completo. Como es habitual tendrás que deshacerte de tu versión original de WhatsApp.

WhatsAppMA

Este MOD incorpora algunas cosas interesantes poco vistas hasta ahora. Una de las más llamativas y útiles es poder hacer llamadas normales desde la app y que no se lance directamente la llamada a través de la misma app de mensajería, consumiendo datos en lugar de línea de teléfono. En todo lo demás es similar a sus alternativas: personalización, privacidad... No es de las alternativas con mejor soporte pero ahí queda.

GBWhatsApp

Las opciones de GB WhatsApp son infinitas

Es de la misma familia que WhatsApp Plus y OGWhatsApp, es decir, mismo desarrollador, por tanto muchas funciones idénticas. Para empezar la que permite usar dos números en el mismo teléfono, y adicionalmente el resto de ambas. Podrás configurar colores, tipografías, descargar temas, ajustar la configuración de notificaciones y checks, las cuestiones de privacidad, enviar más archivos y más grandes... Un tercer clon que funciona de maravilla.

Royal WhatsApp Transparent

Su desarrollo está basado en Soula WhatsApp aunque existen algunas adiciones que te vendrán bien. Por ejemplo la posibilidad de escribir mensajes de texto a números de teléfono que no están en la agenda, bastante útil para evitar el incordio de dar un contacto de alta cuando nada más que quieres enviarle mensajes puntualmente. También ofrece todas las funciones ocultas, al menos de la versión original de WhatsApp en la que está basado.

Soula WhatsApp

Soula WhatsApp ofrece nuevas opciones de personalización

Su desarrollo parte de la familia del Plus, el OG y el GB, pero hay algunos cambios, especialmente en lo que se refiere a temas disponibles y personalización de iconos usados en la app, por ejemplo el icono de lanzamiento o el de las notificaciones. Permite enviar audios de hasta 100MB y vídeos de hasta 700MB.

GioWhatsApp

GioWhatsApp es el primer MOD de WhatsApp creado por su desarrollador, lo que no significa que funcione mal ni mucho menos: funciona a la perfección. Uno de sus reclamos principales es que puede coexistir con el WhatsApp de toda la vida, por lo que podrás usar dos números de teléfono en dos versiones de WhatsApp diferentes. No es el primero que lo permite pero sí se convierte aquí en característica algo diferenciadora a tener en cuenta.

WhatsApp Transparente

WhatsApp Transparente no destaca por una interfaz llamativa sin MODs

Está desarrollado a partir de GBWhatsApp y tiene exactamente las mismas opciones. El único cambio estético de inicio es el tema, que en esta ocasión es totalmente negro por defecto, lo que a decir verdad es su mayor problema ya que impide ver correctamente dónde está cada cosa. Sin embargo como es habitual puedes irte a la configuración y descargar cualquiera de los temas extra disponibles.

WA Tweaker

WA Tweaker tiene todo lo que sus rivales y además una interesante opción para probar antes que nadie las novedades de WhatsApp. Seguro que tú también estás al tanto de cuándo añaden esto y lo otro, pero nunca eres de los elegidos para probar esas funciones extraordinarias. Este MOD te ofrece todas esas mejoras para que seas el primero catarlas.

WhatsApp Mix

WhatsApp Mix tiene una interfaz de tema amoroso

WhatsApp Mix es una versión de WhatsApp muy romántica y enfocada en el amor. Toda la estética tiene motivos y decoraciones de este estilo, así que ojo si eres diabético porque el chute de azúcar es tremendo. Más allá de esa apariencia encontramos otro WhatsApp vitaminado en privacidad y compartición de archivos basado en los OGWhatsApp y GBWhatsApp de turno.

WAMOD

Una de las últimas apariciones en el campo de los MODs de WhatsApp con más temas para elegir y más opciones de personalización, aunque en realidad es el nuevo nombre de otro MOD que quizás conozcas, WhatsApp MD. Puedes seguir su evolución a través de la cuenta oficial que mantienen en Twitter, su creador Brian Valente parece mantenerlo actualizado con las novedades importantes cosas es que de agradecer.

FMWhatsApp - Fouad WhatsApp

FMWhatsApp es similar en aspecto al original

Fouad Mokdad es un desarrollador prolífico en materia de MODs de WhatsApp. Este FMWhatsApp respeta de inicio la estética original pero como todos en la lista permite configurar hasta el más mínimo detalle si te vas hasta los ajustes. Otra buena opción para quien busca un WhatsApp vitaminado.

NSWhatsApp 3D

Nairton Silva es el penúltimo developer metido en la hazaña de ofrecer un MOD de WhatsApp que cumpla los deseos de los usuarios. No hay grandes novedades respecto al resto de opciones... bueno sí: permite responder mensajes automáticamente, bastante útil cuando estás ocupado o cuando no lo estás pero pasas de contestar.

WhatsApp+ JiMODs

Otro MOD interesante es WhatsApp+ JiMODs

Otro interesante MOD con las funciones más habituales. Puedes personalizar colores, tipografías, tamaños de fuentes, ocultar tus distintos estados de conexión pero continuar viendo los de tus contactos, enviar archivos más grandes y sin comprimir para que lleguen con la calidad original... Toda la batería de mejoras típicas en esta clase de desarrollos.