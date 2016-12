Traducir fácilmente un texto del inglés al español podría parecer una tarea más que sencilla si tenemos conexión a Internet. Son cientos las opciones disponibles en el mercado online con las que puedes obtener un resultado -más o menos preciso- de lo que significa un término. Pero, ¿qué pasa cuando la preciada conexión a la red no está disponible? Dicho de otro modo, estás de viaje fuera de España y no quieres que las actuales tarifas de roaming te apliquen un hachazo al bolsillo. ¿Qué haces? Puedes llevarte encima el clásico diccionario de bolsillo que no te será muy útil sin un buen conocimiento previo del idioma. Puedes optar por su versión enciclopédica y jugártela a no pasar del embarque porque tu maleta excede de peso. O puedes quedarte con algunas de las opciones que te proponemos de traductores inglés-español sin conexión. ¡Tú eliges!

Eso sí, ten en cuenta que en muchas ocasiones los traductores inglés-español pueden jugarte malas pasadas. Aunque la tecnología ha avanzado bastante en los últimos años, las frases hechas, las palabras con doble significado, y algunos términos no resultan fáciles de comprender con una traducción literal. De hecho, las herramientas que te mostramos a continuación son un recurso a tener en cuenta para desenvolverse en un país en el que no entiendes el idioma, pero en ningún caso pueden utilizarse para mantener una comunicación fluida. Dicho de otro modo, te ayudarán a salir del paso, pero no son magos de los idiomas.

He probado varias apps de traducción inglés-español. En realidad, en las distintas tiendas existen numerosas opciones que podrían funcionar para un viaje de esos en los que el idioma puede ser una barrera importante. Sin embargo, tras ese análisis preliminar, me he quedado con los que creo que son los traductores más completos del actual mercado y que ofrecen sus funciones sin coste alguno para el usuario.

Google es el rey de los traductores sin conexión

Seguramente en el mundo de Internet haya muy pocas cosas que se le resistiesen a Google. Y los traductores inglés-español no son un ejemplo de ello. De hecho, el gigante de la red lanzó hace ya algunos años a su Google Translate para su sistema operativo, Android, pero también una versión para iPhone. Eso significa que sea cual sea tu plataforma, te lo podrás descargar. Además ¡es gratis!

Google Translate: traductor inglés-español sin Internet

Con la nueva actualización no solamente puedes traducir libremente texto del inglés al español. De hecho, las actualizaciones más recientes han ido incorporando idiomas disponibles en la versión offline hasta un total de 52. Eso significa que es perfecto para llevarlo en el bolsillo a casi cualquier sitio que vayas. De hecho, en Europa, es válido para cualquiera de los países que forman el continente porque ofrece soporte de traducción para todos ellos. Así que viene siendo tu ayudante de bolsillo sea a donde sea que vayas.

Por si todo esto fuese ya poco, Google Translate te permite utilizar la cámara para captar texto y traducirlo en tiempo real. ¡No habrá señal o cartel que se te resista! Esta función resulta especialmente útil para las señales de tráfico que indican por ejemplo aparcamientos, zonas restringidas a vehículos o cualquier otro tipo de aviso que tenga contenido escrito.

Además, si quieres un traductor de voz bidireccional, es decir que traduzca al inglés lo que tú dices en español; y que traduzca al español lo que otros dicen en inglés, ésta es tu herramienta. Con esta opción podrás comunicarte más fácilmente en esos idiomas cuya pronunciación se convierte en un verdadero problema para ti. Lo mismo en el caso de que no tengas el oído afinado con la lengua del país que visitas. No siempre sabes cómo escribir lo que te están diciendo. Y es precisamente en ese momento cuando te conviene aprovecharte de esta funcionalidad.

Como curiosidad, cabe destacar que Google Translate ofrece la posibilidad de hacer dibujos -muy útil para los idiomas con caracteres diferentes al nuestro- que se traducen e interpretan en tiempo real. Posiblemente, si vas a algún país con un alfabeto distinto, y tienes por ejemplo delante de ti una carta de un restaurante, puedes llegar a entender parte de lo que dice haciéndote el artista.

El famoso Google Translator está disponible en su versión online desde cualquier dispositivo, pero también hay aplicaciones dedicadas que te permiten tener en tu smartphone un traductor inglés-español sin conexión. Puedes descargar aquí Google Translate para Android y también Google Translate para iOS.

Otros traductores inglés-español offline

Mitzuli

Mitzuli: traductor inglés-español offline

Si prefieres decantarte por opciones menos "famosas", pero igual de prácticas, otro de los traductores inglés-español que te recomendamos es Mitzuli. En este caso, solo está disponible para Android y te lo puedes descargar gratis.

En realidad, las funciones que ofrece Mitzuli para Android como traductor inglés-español son muy similares a las que nos ofrece la herramienta del rey de las búsquedas. Al igual que la alternativa que propone Google, este traductor es capaz de procesar texto escrito mediante introducción con el teclado. Es decir, si eres de los usuarios tradicionales, que se sienten cómodos escribiendo lo que quieren traducir, no tendrás ningún problema al utilizar esta app. ¡La función básica está cubierta, pero hay más!

Como ocurre con la función estrella de Google, las fotos cobran un papel fundamental en el caso del traductor inglés-español Mitzuli. Podrás tomar capturas con tu cámara (asegúrate de que tienen la luz adecuada y están bien enfocadas) para que la app empiece a traducir por ti todas las palabras que detecta. En mi caso he hecho incluso una prueba de un documento completo. Pese a que no consiguió identificar todas las palabras escritas, sí que devolvió una traducción literal que podía ser "interpretada".

Si eres de los que no acaban de agudizar el oído y la pronunciación con los idiomas, Mitzuli también tiene una función específica para ti. Gracias a la herramienta de traducción bilateral, podrás saber qué dice en español alguien que habla inglés (u otro idioma), y viceversa, que pronuncie en otro idioma lo que tú dices en español. Si no sabes cómo pronunciar algo, también es tu aliado porque lo hará por ti.

Microsoft Translator

El último de nuestro listado sigue siendo una opción "oficial" de otro de los gigantes de Internet. Sin embargo, con el paso del tiempo Microsoft ha perdido su fuerza. La verdad es que las funciones que ofrecen son muy parecidas a las de Google Translate, tanto que si no fuese por una interfaz de usuario y un diseño distinto, podríamos llegar a confundirlos.

Dentro de esta app podrás hacer las traducciones habituales a través del teclado. Es decir, introducir texto en inglés para obtenerlo en español y viceversa. También podrás escribir directamente caracteres distintos a los nuestros para obtener una traducción al español. Esto es muy interesante para otros idiomas con alfabeto distinto. La captación de texto mediante la cámara y la traducción bidireccional, también están disponibles. Como comentamos anteriormente, ambas pueden resultar de gran utilidad para traducir señales, al tiempo que para entender a hablantes nativos mientras te hablan.

Así que, si eres un fanático del mundo de la ventana, puede que te interese más que otras opciones. Esta aplicación está disponible tanto para la plataforma móvil de Google como para iPhone y iPad, así que, sea cual sea tu sistema operativo, podrás presumir de él en tu smartphone. Puedes descargar aquí Microsoft Translator para Android y también Microsoft Translator para iOS.