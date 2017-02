Lucky Patcher es una de las apps más populares para hackear juegos en Android. La función más buscada cuando lo instalamos es simular las compras in-app para poder comprar todo aquello que queramos dentro del juego. Gracias a esto, no tendremos que gastarnos un solo euro cuando queramos comprar monedas del juego, pues nos saldrá totalmente gratis. Podremos simular que hemos pagado mediante la Play Store y la aplicación se lo creerá, pudiendo realizar todas las compras que queramos. Este programa tiene ya muchos años, pero aún sigue estando a la orden del día en cuanto a este tipo de tareas se refiere. De igual forma que lo usamos para comprar monedas de juego gratis, también podemos usarlo para eliminar anuncios de una aplicación, por ejemplo.

Con Lucky Patcher no solo podemos simular compras que nos existen, sino que es una aplicación con la que podremos, además, eliminar anuncios de las apps que queramos, o eliminar, por ejemplo, la certificación (para usar aplicaciones premium sin tener licencia).

No todos los juegos o aplicaciones son parcheables para poder realizar compras falsas, pero sí que hay muchos juegos famosos dentro de la lista. Para crackear cualquier juego/aplicación tendremos que seguir los pasos que mencionamos en el tutorial que hicimos hace un tiempo sobre cómo usar Lucky Patcer sin root. No hace falta root para usar Lucky Patcher, no nos llevará más de cinco minutos, y encima es muy sencillo. En su momento enseñamos tres métodos para parchear juegos y aplicaciones, pero el que nos ocupa ahora mismo es "Cómo hackear los juegos o apps compatibles".

Juegos compatibles con Lucky Patcher

En esta serie de aplicaciones mostraremos las más conocidas dentro del top 100 de la Play Store. Que tu aplicación no esté aquí no quiere decir que no funcione, aunque lo más probable es que si está dentro de ese top y no está en esta lista es que no se pueda crackear.

Bubble Witch Saga

La popular saga de King también es compatible con las compras falsas, así como también lo es con la posibilidad de eliminar la certificación. Eso sí, no es compatible con la opción que nos permite eliminar los anuncios (pues simplemente no tiene).

Subway Surfers

Es uno de los inifinte run más famosos que han pasado por la Play Store. A diferencia del juego anterior, este sí que tiene anuncios, y por suerte podemos eliminarlos. También podremos realizar compras con transacciones fraudulentas.

Pou

El más mítico de los juegos del market principal de Android no se queda fuera: podremos comprar lo que sea con la moneda del juego, pues nos saldrá totalmente gratis gracias al uso de Lucky Patcher.

Pou hackeado con Lucky Patcher

Angry Birds

Básicamente en toda la saga de Rovio Entertainment también podremos hacernos con la moneda de juego sin coste adicional, pues por suerte los desarrolladores no han bloqueado el mod, lo que es de extrañar, pues es una productora bastante grande.

Candy Crush Saga Candy Crush Soda Saga

Otra de las sagas (de King, de nuevo) que también es hackeable al completo. Solamente podremos eliminar la certificación y realizar compras in-app, pero no podremos eliminar los anuncios, pues igual que en Bubble Witch Saga, no existen.

Temple Run

Puede que la primera versión del juego de Imangi Studios se haya quedado muy atrás ya, pero sigue siendo muy jugada. En ambas versiones (tanto la original como la segunda parte) podemos realizar también compras dentro de la aplicación sin necesidad de pagar.

Papa Pear Saga

Otro de los famosos juegos de King que probablemente conozcas de Facebook. Más de lo mismo: compatible con la posibilidad de eliminar certificado y compatible con las compras falsas.

Pyramid Solitaire Saga

Otro de los juegos (apenas conocido) de los mismos desarrolladores. Igual que el resto de juegos, cortados por el mismo patrón: eliminar certificado y compras fraudulentas.

Asphalt 8: Airborne

Los amantes del motor están de suerte: el mítico juego de coches tiene un parche disponible para poder hacer compras dentro de la aplicación de forma gratuita.

Cut The Rope

No es un juego muy famoso, pero a más de uno le sonará el personaje principal. Es compatible con las compras.

Diamond Digger Saga

Otro juego más de King que es compatible con las compras in-app fraudulentas.

Mi Talking Tom

Sí, es un juego muy básico y muy antiguo, pero tiene una tienda virtual y por lo tanto es compatible con Lucky Patcher. Podrás comprar ropa, comida y otras cosas.

Hill Climb Racing

Tanto la primera versión como la segunda son dos juegos con los que podremos usar Lucky Patcher para eliminar anuncios o conseguir todo lo que queramos de la tienda virtual de forma gratuita. Este es otro de los juegos que a pesar de ser online no ha sido capaz de eliminar estas cosas.

Hill Climb Racing hackeado con Lucky Patcher

Farm Heroes Saga

El último de los juegos de la gran K. Lo mismo que el resto.

Where’s my water?

En todos los juegos de Disney que sean análogos a “Where’s my water?” podremos jugar con monedas Premium sin pagar. Aquí los juegos compatibles:

Where’s my water?

Where’s my Micky?

Where’s my perry?

Where’s my Micky XL?

Frozen Free Fall

Uno de los juegos más famosos de Disney sin ser “Where’s my water?”. Igual que su hermano se le puede eliminar el certificado y añadir la posibilidad de las compras. No obstante, igual que muchos de los otros juegos que aquí os traemos, no tiene anuncios.

Zookeeper Battle

Uno de los juegos de KITERETSU, un desarrollador de juegos independiente. No es que sea muy famoso, pero tiene millones de descargas. Compatible con las compras no fidedignas. Este sí que tiene anuncios así que también podemos desactivarlos.

Swordigo

Otro juego cuyo desarrollador es indie, pero que a pesar de ello tiene un número considerable de jugadores. Podemos tanto desactivar los anuncios como comprar lo que queramos con moneda de juego falsa.

Pinball Arcade

¿Recuerdas haber jugado alguna vez al Pinball en Windows XP o similares? Este es el análogo para Android, aunque no está desarrollado por los mismos desarrolladores. Podemos afirmar que sí es compatible con las compras.

Real Cricket

Uno de los mejores juegos de cricket, ese apasionante deporte. En todas sus versiones y actualizaciones es compatible con el parche necesario para hacer compras falsas.

Castle of Illution

Desarrollado por Disney, Castle of Illution es uno de los peores juegos que ha podido desarrollar la firma. No obstante, podremos hackearlo si aún tenemos ganas de jugar.

Cuidado con los baneos

Hay algunos juegos, como Preguntados (número cuatro de los juegos más populares, aunque parezca increíble), que a pesar de que antes eran compatibles ya no lo son, por desgracia. Antes era posible, pero ahora siempre aparece el mensaje de que la compra no ha podido realizarse y el consejo de que el usuario lo intente más tarde.

Luego, está el caso de las aplicaciones como Clash of Clans o Clash Royale, en las que si tratas de usar Lucky Patcher o cualquier otra aplicación del estilo, seréis bloqueados (concretamente os impedirán comprar cualquier cosa con dinero real de forma temporal). Lo cierto es que fui muy incrédulo tratando de usar este método en aplicaciones de Supercell, uno de los desarrolladores más famosos de juegos móviles.

Las malas lenguas dicen que en el caso de Clash Royale o Clash of Clans, si esperamos entre media hora y una hora la compra falsa se hará efectiva, pero es totalmente mentira, por lo que os recomiendo no probarlo para que no os bloqueen la cuenta.

Clash of Clans bloqueado

Hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de apps, pues los desarrolladores, sobre todo los más importantes, conocen este tipo de argucias, por lo que lo más lógico es que cuanto más famoso sea el juego menos probabilidades hayan de que sea hackeable, al menos con Lucky Patcher.

No vamos a ser multados, ni nos va a llegar una denuncia a casa, pero sí que podríamos ser bloqueados en las aplicaciones que nos pillen (de forma total o parcial). Normalmente, cuando un desarrollador conoce estos trucos, si pilla a alguien, usarlos no bloqueará el uso de la aplicación en sí, sino la posibilidad de volver a intentar comprar (para evitar que vuelva a intentar hackear el juego), por lo que al fin y al cabo no perdemos tanto.