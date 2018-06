Con el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina tener un buen programa para trabajar con vídeos a todos los niveles es muy importante. ¿Cómo si no ver los partidos que te has perdido por un motivo u otro, descargar las pifias de los jugadores para compartirlas con tus amigos por WhatsApp y echar unas risas o hacerte con la canción oficial del campeonato creada por Nicky Jam y Will Smith para no perder ritmo en las noches de verano que se avecinan? Te hace falta un programa todoterreno para trabajar con estos archivos, un titular indiscutible en el equipo de tu PC que encima sea el favorito para ganar el MVP del torneo.

Prestando atención al nombre queda bastante claro lo que es capaz de hacer Free HD Video Converter. Sin embargo no solo puede con eso. Este software además de ser un perfecto conversor y compresor de formatos de vídeo incluye un gestor de descargas y un editor para realizar modificaciones en los vídeos de tu biblioteca. Un todo en uno que no debería faltarte jamás.

Cómo descargar el software de 54,95 euros WinX HD Video Converter gratis

Paso 1: ve a la página web del regalo y pulsa sobre el botón “Coger gratis” para descargar automáticamente un archivo ZIP.

Paso 2: Descomprime el archivo y verás el archivo de instalación winX-hd-converter-deluxe y la clave de licencia en el archivo Readme.txt.

Paso 3: después sólo tienes que hacer doble clic en el archivo de instalación y seguir las instrucciones para instalar.

Paso4 4: activa el software con la clave de licencia, después podrás usar este software con las mismas opciones de la versión de pago, sin limitaciones en sus características o en el tiempo.

Características de Free HD Video Converter

entre vídeos UHD, HD y SD y hazlos compatibles con cualquier reproductor. Trabaja fácilmente con vídeos de calidad 4K. Compatible con la aceleración por hardware para optimizar el proceso y hacerlo mucho más rápido y eficiente. Baja vídeos de los portales más conocidos como YouTube, Facebook, Vevo, Vimeo o Dailymotion entre otros y de lo forma más simple posible. Puedes bajar los vídeos en diferentes calidades e incluso realizar un cambio de formato en tiempo real si lo necesitas mientras se descargan.

como YouTube, Facebook, Vevo, Vimeo o Dailymotion entre otros y de lo forma más simple posible. Puedes bajar los vídeos en diferentes calidades e incluso realizar un cambio de formato en tiempo real si lo necesitas mientras se descargan. Realiza ediciones de vídeos, corta y pega con facilidad y crea tu propia película. Puedes quitar partes de un vídeo, unir varias partes en uno único, alargar la duración o ponerle subtítulos incluso importando ficheros SRT. Perfecto para compartir los vídeos editados con tus amigos.

Cómo realizar una conversión de formato

En primer lugar haz clic sobre la opción de añadir vídeos, es la primera que hay en la barra de herramientas superior de la interfaz. Con ello abrirás un explorador de archivos para localizar fácilmente el vídeo que quieres modificar. Una vez importado podrás seleccionar el formato de salida deseado. Existen multitud de perfiles ya creados y estandarizados en la industria, aunque también puedes acceder fácilmente a los perfiles recién usados.

Conversión de formatos con WinX HD Video Converter

Una vez seleccionado el formato no tienes más que pulsar sobre RUN para ejecutar la conversión al formato deseado. Ojo porque a la derecha tienes una previsualización y algunas opciones adicionales de configuración. Si necesitas convertir vídeos en 4K a 1080p rápidamente, que sele ser uno de los quebraderos de cabeza más habituales, aquí lo puedes hacer sin problema.

Proceso de conversión de un vídeo

Cómo descargar un vídeo

La segunda de las funciones más importantes es la de bajar vídeos de Internet. Da igual en qué web estén alojados porque Free HD Video Converter puede con prácticamente todo. Para acceder a esta herramienta haz clic en el botón URL de la barra de herramientas superior. Te aparecerá una ventana emergente donde tendrás que pegar la dirección del vídeo en cuestión.

Selección del formato de descarga de un vídeo

Al hacerlo, y tras pinchar el botón de Analizar, verás un listado de formatos disponibles. Simplemente debes seleccionar la versión que quieres bajar y pulsar sobre Bien. El vídeo comenzará a descargarse automáticamente. Puedes cambiar fácilmente la carpeta de destino de tus descargas.

Editar vídeos

Si quieres hacer sencillos retoques en cualquier vídeo lo tienes igual de fácil que con las herramientas anteriores. Lo primero es importar el vídeo al software. Una vez cargado y disponible en la biblioteca de la parte izquierda, lleva el puntero hasta la opción Editar que allí se muestra, representada por unas tijeras. Verás una nueva ventana emergente con tu vídeo y las diferentes opciones disponibles organizadas por pestañas.

Edición del vídeo descargado

Tienes algunos ajustes generales, la pestaña para añadir subtítulos, otra para realizar recortes y ampliar y otra para solo realizar recortes, cada una con sus propias opciones de configuración para realizar los ajustes necesarios y que el resultado final sea perfecto. Cuando hayas definido todo, pulsa sobre Hecho y sobre el botón azul RUN para comenzar con el procesamiento de tu nuevo vídeo.

Consigue una copia gratis de WinX HD Video Converter Deluxede regalo

Si quieres hacerte con una copia completa de este potente software ahora lo tienes mas fácil que nunca. Para celebrar el 12º cumpleaños de la herramienta sus creadores han creado un sorteo en el que con un poco de suerte obtendrás la versión competa del programa de forma totalmente gratuita. Simplemente haz clic en el botón “Coger gratis” y podrás descargar una copia con licencia ¡gratis!