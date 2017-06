Es difícil que a estas alturas no conozcas el popular Hello Neighbor, el último éxito indie que está triunfando. El juego fue presentado en octubre del año pasado y desde entonces sus desarrolladores han estado continuamente liberando nuevas versiones y puliendo hasta el último aspecto para que en su fecha de salida (que ya conocemos) esté listo para dar más de un susto.

El juego presenta el reto de averiguar qué tiene entre manos un extraño vecino que actúa de forma sospechosa, motivo por el cual nos embarcaremos en la odisea de entrar en su casa y descubrir qué esconde, algo que deberemos hacer, por supuesto, sin que nos descubra. Hello Neighbor está causando furor entre los más curiosos dada la alta cantidad de retos que plantea, pues el vecino es producto de una IA que anticipará tus pasos y hará lo posible por hacer de tu viaje a su casa una auténtica pesadilla. A nuestro favor tendremos la posibilidad de, con nuestra astucia, evadir sus estrictas vigilancias y desenmascarar sus secretos.

Hello Neighbor Vecino Regando

Desarrollado por tinyBuild y Dynamic Pixels, puede jugarse desde ya mismo pagando los 29'99€ que cuesta el acceso previo a la versión Alpha, un precio que incluye la versión final una vez sea vendida al público a través de STEAM. Lo curioso es que dicho importe te será devuelto en caso de que la versión final no funcione en tu equipo, algo que no sucede con las versiones previas, pues se sabe de antemano que comprar una versión previa puede acarrear fallos e incompatibilidades que no están pulidas todavía.

Fecha de salida de Hello Neighbor para PC, consolas... ¿Y realidad alternativa en camino?

La versión final de Hello Neighbor estará disponible para su venta al público el 29 de agosto, una fecha muy próxima. Como novedad adicional también podrá ser jugado en Xbox. En cuanto a su lanzamiento en otras consolas, la compañía ha comentado que en algún momento el videojuego será multiplataforma, pero dado que es un juego lanzado por empresas de menor tamaño, esto se hará cuando el desarrollo para las plataformas actuales sea estable. No quieren comprometerse a nada, aunque también han dejado caer la posibilidad de disfrutarlo en PS4:

Haremos un anuncio oficial sobre consolas adicionales en cuanto podamos. Pero, con el tiempo, sí acabará siendo multiplataforma.

Para celebrar que ya tenemos fecha oficial, también han publicado un nuevo vídeo donde podrás ver cómo se desarrolló la inteligencia artificial del personaje del vecino en la versión pre-alpha, lo que te dará una buena muestra del trabajo que hay detrás y de la lógica que rige su comportamiento. Ellos mismos avisan de que la evolución ha sido grande en todo este tiempo, aunque de momento nos quedamos con las ganas de verlo también en vídeo porque andan hasta arriba de trabajo según sus propias palabras.

Por si esto fuera poco, los responsables del proyecto han lanzado merchandising en forma de chapas, distribuidas por la cadena de tiendas estadounidenses Hot Topic, las cuales parecen formar parte de un ARG (un juego de realidad alternativa) relacionado, un método que se basa en utilizar objetos de la vida real para obtener pistas u otro tipo de beneficios en el mundo virtual. Habrá que esperar para determinar cuál será el funcionamiento exacto y si llegará a España.

Ahora que ya sabes de qué trata Hello Neighbor, ¿tienes curiosidad por saber qué se esconde en esa casa?