Finalmente, Dynamic Pixels ha confirmado que Hello Neighbor se encuentra por fin en la fase de desarrollo de versión Beta. Ha pasado casi un año desde que recibimos la primera versión Alpha para probarlo y desde entonces hemos recibido hasta 4 actualizaciones para la misma que han ido añadiendo nuevas casas que explorar, optimizando el aspecto gráfico y mejorando la inteligencia artificial de nuestro querido vecino. La versión Beta, al igual que sucedió con las Alphas anteriores, también estará disponible para descargar a partir del día 27 de julio, apenas un mes antes de que el juego se publique de manera oficial y acabado el próximo 29 de agosto.

Para quien no conozca Hello Neighbor, se trata de un juego en el que tenemos que investigar la casa de nuestro vecino de enfrente y descubrir sus secretos, todo ello sin que el vecino nos descubra. Los nervios y el miedo a que te vea junto con los puzles a resolver y secretos a encontrar, hacen de Hello Neighbor un juego muy adictivo.

¿Qué novedades trae la versión Beta?

Esta nueva versión incorpora un vídeo de introducción para cuando iniciemos el juego, aunque avisan de que la intro no funciona como debiera y puede causar errores a la hora de iniciar el juego, es recomendable pasarla por ahora.

Se han realizado pequeñas actualizaciones a la casa del juego además de eliminar algunos de los secretos que esconde. De esta forma, si empiezas a jugar a Hello Neighbor ahora con la Beta, cuando salga el juego acabado en agosto tendrás más cosas por descubrir. Por último, se ha mejorado la inteligencia artificial del vecino.

En este vídeo puedes ver un gameplay de esta actualización:

¿Cómo conseguir acceso a la Beta?

La posibilidad de jugar a Hello Neighbor mientras se iba desarrollando ha sido clave de cara al éxito del juego que tiene actualmente en plataformas como YouTube o Twitch. Para acceder a la Beta es necesario comprar el juego.

Tenemos dos opciones de compra: Podemos adquirir el juego por Steam, con lo que se nos dará una clave para tenerlo asociado a nuestra cuenta, o comprarlo por la web de HelloNeighborGame, donde se nos dará una clave para Steam además de acceso a versiones libres de protección DRM. Su precio es de 27,99 euros en ambos sitios.

Si tienes interés en Hello Neighbor pero no quieres spoilearte jugando a una versión sin acabar del juego, en Malavida hicimos una lista de juegos que son de un estilo similar, además de varios MODs para jugar a Hello Neighbor en Minecraft.