Kodi es uno de los mejores centros multimedia. Viene de fábrica incluso en algunas televisiones inteligentes con Android o con Linux, pues es código libre y cualquiera puede cogerlo y adaptarlo a su gusto. Funciona a modo de launcher para adaptar la interfaz de Android (que no está adaptada ni a pantallas grandes ni a televisores, aún) a televisiones, para que además se pueda manejar con un mando a distancia, como si fuera una SmartTV. Muchas de las marcas que usan Kodi incorporan un mando con un ratón infrarrojo al más puro estilo Wii y un teclado en la parte trasera de este.

Yo mismo he probado Kodi en una de estas televisiones inteligentes, y si bien ha dejado algo que desear (culpa del hardware que monta), Kodi me ha encantado y se ha portado muy bien. Eso sí, la interfaz que usaba hasta ahora, que recibe el nombre de Confluence, me dejó mal sabor de boca, pues era poco intuitiva (debemos manejar durante un rato el programa para poder adaptarnos).

Las principales novedades del sucesor de XBMC

La nueva versión 17 se llama Krypton, y llega, en gran medida, para mejorar el gran fallo que lleva lastrando la aplicación desde hace varias versiones: la usabilidad. Lo soluciona de una manera muy sencilla: añadiendo dos skins, uno para televisores y otro para pantallas táctiles. No obstante, también tenemos otras mejoras adicionales.

Llega Estuary, adaptado totalmente a televisiones

Estuary es la nueva versión gráfica de Kodi, y como ya os adelantamos llega para solucionar el hecho de que no sea fácilmente manejable. Desde un primer momento seremos capaces de manejar el nuevo Kodi a la perfección, y es que no necesitamos periodo de adaptación debido a lo sencilla que resulta manejar el software ahora.

Skin Estuary en Kodi 17

Estuary está pensado para televisiones inteligentes, pero no obstante también puede activarse dentro de las opciones (Ajustes > Skin Settings), un modo que nos permite adaptar la interfaz a táctil añadiendo una serie de botones.

No viene solo, también tenemos Estouchy

Estouchy está más bien pensando para pantallas táctiles, es decir, para tablets o smartphones, principalmente Android. La diferencia es mucha pues en una pantalla táctil tenemos, por ejemplo, la posibilidad de pulsar hasta diez puntos sobre la pantalla o la posibilidad de activar un teclado táctil.

Skin Estouchy en Kodi 17

En una televisión, de forma contraria, no podemos hacer sino un click de forma simultánea y el teclado debe ser físico casi obligatoriamente (aunque también tenemos uno virtual si así lo deseamos). Solamente cambia la interfaz gráfica, nada más. Ambos están basados en el mismo tema, mismos colores y mismos tonos.

Cómo cambiar entre las diferentes interfaces

Confluence ya viene de forma predeterminada en el media center (llevaba con Kodi muchas versiones, prácticamente desde la versión 9), pero sí que podemos cambiar Estuary por Estouchy o viceversa según el tamaño de la pantalla que estemos usando o según si estamos usando, por ejemplo, un ratón o un teclado Bluetooth.

Pasos a seguir

Ajustes Kodi (Skin Estuary)

Pulsar sobre el botón de configuración del menú lateral izquierdo (el icono del engranaje). Ir a Interface settings si tenemos Estuary o ir a Interface si estamos en Estouchy. En la pestaña Skin (la que está abierta cuando entramos) pulsamos sobre el elemento del mismo nombre. Se abrirá una especie de menú contextual flotante y elegiremos la interfaz que queramos.

Si queremos, aunque yo personalmente no os lo recomiendo, podemos escoger de nuevo Confluence o algunos otros que no vengan instalados de fábrica. Para ello simplemente tenemos que seguir los pasos anteriores hasta el paso cuatro, donde pulsaremos sobre el botón Get more... situado en la parte inferior (me ha costado encontrarlo, pues antes estaba en la parte superior) y descargar el que más nos guste. Lo cierto es que hay algunos interesantes, como Xperience1080, por ejemplo.

Skin Xperiencie1080 en Kodi 17

Las otras mejoras son la compatibilidad con nuevos sistemas de audio como son DTS-HD, DTS-X, Dolby TrueHD y Dolby ATMOS. Por otro lado, la decodificación en 4K también es ya compatible. La biblioteca de música, si bien sigue en un segundo plano, ha mejorado muchísimo con respecto a la versión anterior. Ahora, cuando estamos reproduciendo una canción la información que se muestra es mucho mayor ¿Tienes un gamepad? Por fin seremos capaces de usar un mando de PlayStation o de Xbox para manejar Kodi. No necesitaremos, por tanto, un mando a distancia personalizado para poder utilizarlo: si tienes una consola en casa podrás emparejar el mando con tu televisor o con tu tablet.

Como vemos la nueva versión se presenta mucho más interesante. Está lista para descargar en todos los sistemas operativos compatibles, incluida la Raspberry Pi, con la que podremos hacer cosas muy interesantes si tenemos la maña suficiente. La única pega es que ahora necesitamos Android 5.0 Lollipop para que funcione, por lo que probablemente muchas televisiones y convertibles se queden fuera, ya que normalmente a no ser que sean nuevos funcionan con Android 4.2 Jelly Bean.