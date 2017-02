Después de Instagram Stories llega el homólogo de Facebook (con el mismo nombre). Desde que Snapchat rechazó la oferta de compra de Facebook, esta última ha tratado de hacer caer la pionera hasta lo más oscuro; y lo cierto es que lo han conseguido. El primer servicio en incluir las historias efímeras fue la red social de las imágenes, mientras que luego comenzaron a llegar los primeros rumores de que también lo tendríamos en WhatsApp. El concepto es muy básico: tomamos una foto, la subimos al apartado Stories y estas duran tan solo 24 horas. Pasado ese tiempo, el que no la haya visto tiempo ha tenido: se borrará.

Queremos hacer rápido y divertido que la gente comparta fotografías y vídeos creativos y expresivos con quien quieran, cuando quieran.

Facebook ha conseguido lo que quería: en tan solo cinco meses ha conseguido incluso más que Snapchat en cinco años. Se está centrando mucho últimamente en los vídeos, y es que está tratando de convertirse en una buena alternativa a Twitch y YouTube (los vídeos de Facebook, por ejemplo, ahora podemos verlos sin tener cuenta, al más puro estilo del portal de Google DailyMotion).

¿Cómo funciona Facebook Stories?

Las publicaciones de Facebook Stories durarán 24 horas

Si habéis usado Instagram alguna vez no será necesario aprender a usar Facebook Stories, pues es exactamente igual. Las historias de nuestros contactos aparecerán en la parte superior. Si pulsamos sobre la imagen de cualquier contacto iremos viendo todas aquellas imágenes (o vídeos) que han ido subiendo.

Cada una de ellas tendrá una duración máxima de un día, como ya hemos avanzado, y por supuesto la duración es diferente para cada publicación. Es decir, si publicas una el día de hoy a las 15 horas y otra a las 17 horas, la primera acabará mañana a las 15 horas, mientras que la segunda lo hará a las 17, 24 horas cada una independientemente de la hora en la que la hayamos hecho pública la anterior.

Le damos al botón de Mi Historia, se abrirá la cámara delantera (sí, por supuesto podremos cambiar sin problema a la cámara trasera) y ya podremos tomar la fotografía. Luego podremos guardarla, enviarla a los contactos que queramos o enviarla a todos los contactos al mismo tiempo (lo que se conoce como Mi Historia). Una vez la enviemos podremos ver la gente que la ha visto, tal y como ocurre en Snapchat.

Facebook Stories en la parte superior de la app

Si mantenemos pulsado sobre la publicación de alguien no correrá el tiempo, y es que además cada publicación podremos verla durante "x" segundos. La duración está preestablecida pero podremos configurarla nosotros. Del mismo modo, habrá publicaciones que solo podremos verlas una vez, mientras que habrá otras que podremos ver tantas veces como queramos. Todo eso lo elige el usuario. Por otro lado, si deslizamos el dedo hacia la izquierda pasaremos a la persona anterior, mientras que si lo deslizamos hacia la derecha pasaremos a la persona siguiente.

¿Podemos usarlo ya?

Aún no está disponible en España para todos los usuarios pero lo estará muy próximamente. Si no hay ningún inconveniente lo tendremos, en teoría, la próxima semana. No podremos probarlo ni siquiera con la versión beta, sino que tendremos que esperar a que nos llegue la función (no va por geografía ni por nada en concreto, sino por sorteo). No hay forma posible, o al menos conocida para forzar la actualización, igual que cuando se actualizó en su momento Instagram.

Las historias, por supuesto, son independientes. Es decir, si publicamos una en Facebook no la veremos en Instagram (ni en WhatsApp cuando esté finalmente implementado), igual que si la publicamos en Instagram tampoco la veremos en Facebook. Son plataformas independientes, de momento, y puede que nunca se lleguen a unir. Para que funcione no es necesario tener ninguna aplicación adicional instalada, sino que todo funciona con la app de forma nativa.

En un futuro muy próximo lo tendremos también en WhatsApp, donde se está probando incluso antes que en Instagram. Hace tan solo unos días se conoció, por cierto, que la app de mensajería instantánea iba a recibir perfiles y muros al más puro estilo de Facebook. Puede que quizás estén esperando y lancen las dos novedades al mismo tiempo, quién sabe. Adicionalmente, también podremos establecer vídeos de imagen de perfil (como ya podemos hacer en FB). Como vemos son muchas las novedades que se espera que lleguen.