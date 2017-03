El peor de los presagios se ha cumplido, llegó el día: no te cobrará (respira un poco más tranquilo...) pero pondrá anuncios en tus chats. Como lo oyes. La compañía ya ha comenzado a hacer las primeras pruebas y en breve tendrás anuncios en todas tus conversaciones ¿Dónde está la gracia del asunto? En que no es cierto. Seguramente hoy te hayas topado con esta noticia, una auténtica bomba dado el número de usuarios y las repercusiones que una noticia como esta podría tener, pero hay un problema: no es cierto, aunque sí lo es que Facebook busca rentabilizar a toda costa la plataforma y empezar a monetizar por sus servicios.

¿Cómo lo piensan hacer? Buscando oportunidades de negocio con empresas interesadas y desarrollando su propio canal de comunicación con sus usuarios... Nada de banners en pantalla, mensajes no pedidos o llamadas de teleoperadores.

Hay otras alternativas a los banners, pero WhatsApp tiene que tener mucho cuidado con esto, pues de hacerlo de forma incorrecta, puede jugarse una fuga masiva en cuanto a usuarios. Imaginaos anuncios en el chat en el que estáis hablando con vuestra novia o con vuestra madre. Ya suficiente tenemos con tener anuncios en Facebook, Instagram y en general en todas las aplicaciones que solemos usar día a día.

La publicidad: sólo para clientes

Hasta ahora WhatsApp había sido su propio enemigo comercial prohibiendo que las empresas usasen el servicio de mensajería, cuando lo que podrían haber hecho era cobrarles por cada mensaje que enviaban, o algo por el estilo. Está tomando mucha importancia en el mundo empresarial, y no se debe retrasar la conversión entre una aplicación de mensajería instantánea y de uso personal, y una aplicación de mensajería donde también podemos entrar en contacto con empresas si se busca la rentabilidad. ¿Si en Facebook hay perfiles para empresas, por qué no aquí? No tiene sentido.

Según el documento que ha podido filtrar Reuters, WhatsApp incluiría la posibilidad de que nuestro banco, por ejemplo, nos enviase un mensaje cuando detectase un uso fraudulento de nuestra cuenta bancaria o de nuestra tarjeta de crédito/débito. De esta forma, el banco paga una cantidad por poder usar el servicio (por supuesto, le saldría más barato que lo que le sale ahora mismo enviar un SMS), y por otro lado, el usuario recibe información valiosa.

WhatsApp no incluirá anuncios como tal, o al menos de momento

Pero hay que tener mucho cuidado con esto, pues hay una delgada línea entre enviar información interesante y enviar spam. En cualquier caso, en servicios como el del banco, por seguir con el mismo ejemplo, nosotros tendremos que dar permiso previamente a la entidad para que nos puedan enviar un mensaje (por la ley de protección de datos, entre otras cosas), como ahora mismo ocurre con los mensajes de texto.

No se descarta que un futuro sí que se incluya publicidad directa, pero no por ahora. Y es que la recién estrenada función Status podría ser un medio muy bueno para introducir este tipo de publicidad. Introducir un banner dentro de un chat no es buena idea, incluso tampoco lo es ponerlo dentro de la lista de chats, pero sí que lo sería que las empresas pudieran enviar historias de unos 10 segundos para que tengamos que verlas de forma obligatoria si queremos usar las imágenes efímeras de WhatsApp.