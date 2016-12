Niantic por fin ha lanzado una de sus actualizaciones más esperadas para su juego estrella Pokémon GO. Desde hace algunas horas ya están disponibles algunos de los pokémon de segunda generación que esperábamos desde hace algunas semanas. Según la información oficial, Pichu y Togepi serán los dos nuevos personajes que se podrán eclosionar, aunque desde el lanzamiento de la actualización ya se han avistado hasta un total de siete nuevas criaturas. Por lo tanto, si eres de los que estaban un poco desencantados con el juego porque le faltaba algo ritmo, puede que la llegada de estos nuevos pokémon logre dártelo. Sobre todo sabiendo que para poder conseguir que sean criaturas reales tendrás que darte unas cuantas caminatas para lograr que los huevos eclosionen de forma efectiva.

Pokémon GO con criaturas de segunda generación

Si hace apenas dos semanas los de Niantic lanzaban el primer radar oficial para Pokémon GO, ahora se espera que la última novedad presentada sólo sea el inicio de una serie de lanzamientos de nuevas criaturas. Estos pokémon iniciaran el desembarco de la segunda generación que hace referencia a aquellos que se encontraban en Johto. Es decir, se están remontando a las ediciones Pokémon Oro y Pokémon Plata. Cabe recordar que si contamos todos los personajes de aquel entonces, habrá en total 100 nuevos pokémon en el juego. Algunos esperaban que todos llegasen de golpe. Niantic ha preferido darnos la sorpresa en pequeñas píldoras diarias durante las próximas semanas.

Una actualización que no deja de ser decepcionante

Cabe señalar que esta actualización de hoy no está exenta de polémica. Los más fans de Pokémon GO esperaban este día con impaciencia porque sabían que algo anunciaría la empresa. Y muchos de ellos se creyeron algunos descubrimientos que se plantearon en las redes sociales. Un bug estaba haciendo que algunas criaturas fuesen gigantes, y los usuarios lo reportaron como la "novedad en Pokémon GO". La decepción vino después. No había tal cosa. La empresa está todavía intentando resolver el error y algún otro, como por ejemplo las vibraciones erróneas en el juego.

Para muchos, este lanzamiento ha sabido a poco. Los pokémon de segunda generación a cuentagotas no acaban de convencer a todo el mundo. Y muchos esperan a la llegada de los pokémon legendarios para engancharse de nuevo al juego. No hay fecha disponible. Pero si la compañía tarda tan poco como en esta última actualización, los veremos muy pronto.

Los siete nuevos pokémon divisados hasta el momento

Como ya hemos comentado, además de Togepi y Pichu, muchos jugadores han avistado cinco pokémon nuevos más, llevando hasta siete la cuenta de nuevas criaturas:

Togepi, que no evoluciona hacia ningún pokémon de primera generación.

Pichu, que evoluciona hasta convertirse en Pikachu.

Magby, que evoluciona hasta convertirse en Magmar.

Elekid, que evoluciona hasta convertirse en Electabuzz.

Cleffa, que evoluciona hasta convertirse en Clefairy.

Igglypuff, que evoluciona hasta convertirse en Jigglypuff.

Smoochum, que evoluciona hasta convertirse en Jynx.

Sorpresa navideña en Pokémon GO

Pikachu con su gorro navideño

Sin embargo, si pensabas que Niantic no tenía espíritu navideño, te cuento que te has equivocado. Además de Pichu y Togepi como nuevas incorporaciones, también hay una edición especial de Pikachu que tiene un gorro de Navidad. Eso sí, si quieres hacerte con él, más te vale darte prisa porque estará disponible de forma exclusiva y limitada hasta el próximo 29 de diciembre.