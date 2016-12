La noticia más esperada para los fans de Pokémon GO es ya una realidad. El radar para localizar criaturas cercanas, el oficial de Niantic, es un hecho. Aunque hace ya tres meses que se anunció, hasta el momento solo se habían permitido pruebas aisladas en algunas zonas de la geografía de los Estados Unidos. Por ejemplo, San Francisco, dando prueba de fe las redes sociales sobre el funcionamiento de la nueva herramienta. Si eres de los usuarios que estaban deseando probarlo en sus terminales, ahora puedes. El radar oficial de Pokémon GO ha llegado a España.

Los que se preguntan por qué han tardado tanto en activar una función que parecía fundamental para el desarrollo del juego no obtendrán respuesta fácil. De hecho, apenas ha habido pronunciamientos oficiales por parte de Niantic. Podemos presumir que se han pasado todo este tiempo haciendo pruebas, y que es ahora cuando lo han testado lo suficiente como para poder ofrecerlo en Estados Unidos en su totalidad y buena parte de los países de Europa. ¿Quieres probar lo nuevo de Pokémon GO?

Cómo funciona el nuevo radar de Pokémon GO

El funcionamiento del nuevo radar Pokémon GO sitúa a los pokémon en las cercanías de las conocidas como Poképarada. Para activarlo, solo tienes que darle a la opción "Cerca" en tu dispositivo. En principio, tras el anuncio oficial, esto es lo único que requieres para empezar a sacarle partido al nuevo radar en España. Con ello, te aparecerán una serie de criaturas que se encuentran próximas a ti. Ahora será mucho más fácil cazarlos, porque la herramienta te permite conocer más detalles de dónde están exactamente. Además, en la opción avistamientos podrás descubrir algunos pokémons que se han visto por la zona.

Está claro que con la nueva función, resulta mucho más interesante jugar a Pokémon GO. Sin embargo, tras el éxito inicial, el juego ha ido perdiendo a muchos fans en el camino. En parte, por desarrollos insuficientes por parte de Niantic, que no acaba de lanzar este radar con el que cazar pokémons fuese algo divertido y ameno; pero sobre todo útil. Algunos creen que muchos de esos fans ya no volverán a instalar el juego, aún pese a la noticia de la novedad. De hecho, lo siguiente que hay que esperar en cuanto a buenas nuevas sobre Pokémon GO es la segunda generación de criaturas. Pero para esto tampoco hay fecha. Así que habrá que ser pacientes hasta que la compañía se decida a hacerlas oficiales, y que luego no se retrase como ya ocurrió con el radar.

Pokémon GO radar

La llegada de un radar Pokémon que se hizo esperar

Pese a que hoy la celebración es importante, porque los tres meses se hicieron muy largos hasta la actualización oficial del radar, lo cierto es que la historia de esta herramienta de Niantic ha estado cargada de problemas. Pokémon GO se lanzó a principios de julio, y desde ese día, fueron muchos los usuarios que reportaron quejas por lo poco práctico que les resultaba el radar oficial. La primera versión utilizaba un sistema de huellas que indicaba la distancia a la que se encontraban los pokémon. Pero la realidad demostró que apenas era útil para el usuario. Seguidamente, la compañía lo desactivó.

Tras esa desactivación vino el caos. Entonces la opción de radar quedaba limitada a una serie de criaturas cercanas a la posición del usuario que no indicaban ni la distancia, ni su dirección. ¡Un desastre! Eso llevó a muchos fans del juego a buscarse la vida utilizando fuentes alternativas. Apps como Pokévision o Pokémesh hicieron su agosto ante la mala gestión por parte de Niantic. Por si quieres aún probar con algunos de ellos te recomiendo: FastPokeMap, Poke Radar Android ó PokeFast.

Niantic no estaba entusiasmada con la aparición de este tipo de apps. De hecho, llegó a negarles el acceso a su API haciendo que muchas de ellas quedasen completamente desactivadas. Esta sería la primera de las razones para pensar que Niantic trabajaba en un nuevo radar. Tardaron mucho en hacerlo realidad, pero en noviembre ya se podía utilizar en San Francisco, Seattle y Arizona.

El resto de territorios de los Estados Unidos y Europa tardaron un poco más en disfrutar de esa nueva versión. Pero ahora, tras una larga espera, es una realidad que el nuevo radar de Pokémon Go está disponible en España. Y si eres de los que ya desinstalaste todo por la frustración de no tener un radar que funcionase, aún puedes probarlo descargándote de nuevo Pokémon GO para Android ó Pokémon Go para iPhone.